«Янг Бойз» – «Ивердон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» – «Ивердон», который состоится 30 января 2024 года

«Янг Бойз»

«Жёлто-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Швейцарии находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «пчёл», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «Ивердоном». В товарищеской встрече с минимальным счётом «столичные» взяли верх над клубом «Виль». С таким же счётом в матче 19-го тура Суперлиги «жёлто-чёрные» обыграли на своём поле «Грассхоппер».

На прошлых выходных «пчёлы» уступили в гостях «Базелю».

«Ивердон»

«Зелёно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги занимают девятое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В рамках товарищеской встречи со счётом 1:3 «Ивердон» проиграл швейцарской команде «Стад Ньон». С разницей в один мяч на своём поле «зелёно-белые» одержали победу над «Люцерной» в 19-ом туре чемпионата (2:1).

27 января с минимальным счётом «Ивердон» уступил в гостях «Серветту» в прошлом туре Суперлиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 1.39

Ничья – 5.00

Победит «Ивердон» – 7.40

Победит «Янг Бойз» с форой -1.5 гола за игру – 2.02

Тотал голов больше 3.5 – 2.27

Тотал голов меньше 3.5 – 1.61

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Четыре победы одержали «пчёлы» в пяти последних матчах

За такой же период «зелёно-белые» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.02 на победу команды «Янг Бойз» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «жёлто-чёрные» одержат победу над «Ивердоном» в предстоящем футбольном поединке.