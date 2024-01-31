«Шарлеруа» – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Эйпен», который состоится 31 января 2024 года

«Шарлеруа»

«Зебры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шарлеруа», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Эйпеном». В товарищеской встрече «зебры» с большим счётом выиграли у «Динамо» из Бухареста (6:2). С разницей в три гола «Шарлеруа» проиграло в гостях «Антверпену» в 21-ом туре Лиги Жюпиле (1:4).

На прошлых выходных со счётом 1:4 «зебры» уступили дома «Брюгге» в матче прошлого тура чемпионата.

«Эйпен»

Двенадцатое место занимает «Эйпен» в турнирной таблице Лиги Жюпиле на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В два гола «чёрно-белые» проиграли в товарищеской встрече «Шальке». С минимальным счётом «Эйпен» взял верх над командой «RWDM» в 21-ом туре чемпионата Бельгии.

28 января со счётом 1:0 «Эйпен» выиграл у «Антверпена».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 1.67

Ничья – 4.10

Победит «Эйпен» – 4.90

Победит «Шарлеруа» с форой -1.5 гола за игру – 2.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «зебры» в десяти крайних матчах

За такой же период «чёрно-белые» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Шарлеруа» с коэффициентом 1.67. Не без труда, но «зебры» одержат победу над «чёрно-белыми» из Эйпена.