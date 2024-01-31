«Цюрих» – «Лозанна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 03:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Цюрих» – «Лозанна», который состоится 31 января 2024 года

«Цюрих»

Четвёртое место занимает на данный момент «FCZ» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Рассмотрим недавние матчи с участием «Цюриха», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. В товарищеской встрече ничейным исходом завершилась игра с «Гамбургом» (2:2). Нулевую ничью раскатал «Цюрих» с «Базелем» в рамках матча 19-го тура Суперлиги.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Цюрих» потерпел поражение от «Грассхоппера».

«Лозанна»

«Лозанна» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги находится на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В товарищеской встрече со счётом 2:0 «Лозанна» обыграла команду «Стад Ньон». С минимальным счётом подопечные Людовика Маньена проиграли дома «Санкт-Галлену» в 19-ом туре чемпионата Швейцарии.

28 января со счётом 1:2 «Лозанна» уступила «Люцерне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цюрих» – 1.83

Ничья – 3.80

Победит «Лозанна» – 4.20

Победит «Цюрих» с форой -1.5 гола за игру – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Два поражения потерпел «FCZ» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Лозанна» проиграла в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.83 на победу «Цюриха». Не без труда, но «FCZ» обыграет в предстоящем матче «Лозанну». На данном этапе «Цюрих» выглядит предпочтительнее.