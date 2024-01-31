«Цюрих» – «Лозанна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Цюрих» – «Лозанна», который состоится 31 января 2024 года
«Цюрих»
Четвёртое место занимает на данный момент «FCZ» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Рассмотрим недавние матчи с участием «Цюриха», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. В товарищеской встрече ничейным исходом завершилась игра с «Гамбургом» (2:2). Нулевую ничью раскатал «Цюрих» с «Базелем» в рамках матча 19-го тура Суперлиги.
На прошлых выходных со счётом 1:2 «Цюрих» потерпел поражение от «Грассхоппера».
«Лозанна»
«Лозанна» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги находится на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В товарищеской встрече со счётом 2:0 «Лозанна» обыграла команду «Стад Ньон». С минимальным счётом подопечные Людовика Маньена проиграли дома «Санкт-Галлену» в 19-ом туре чемпионата Швейцарии.
28 января со счётом 1:2 «Лозанна» уступила «Люцерне».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Цюрих» – 1.83
- Ничья – 3.80
- Победит «Лозанна» – 4.20
- Победит «Цюрих» с форой -1.5 гола за игру – 3.05
- Тотал голов больше 2.5 – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.02
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- Два поражения потерпел «FCZ» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Лозанна» проиграла в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.83 на победу «Цюриха». Не без труда, но «FCZ» обыграет в предстоящем матче «Лозанну». На данном этапе «Цюрих» выглядит предпочтительнее.