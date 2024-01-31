«Блэкберн Роверс» – «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Блэкберн Роверс» – «Куинз Парк Рейнджерс», который состоится 3 февраля 2024 года
«Блэкберн Роверс»
«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают восемнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках товарищеской встречи «Блэкберн» раскатал ничью с бразильской командой «Баия» со счётом 3:3. В 28-ом туре Чемпионшипа ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хаддерсфилдом» (1:1).
29 января в 1/16 Кубка Англии со счётом 4:1 «Блэкберн» выиграл у «Рексхэма».
«Куинз Парк Рейнджерс»
КПР на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находится на двадцать второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Куинз Парк Рейнджерс». В рамках матча 27-го тура чемпионата «Супер Обручи» уступили дома «шершням» из Уотфорда (1:2). В игре следующего тура КПР взял верх над «Миллуолом» со счётом 2:0.
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хаддерсфилдом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкберн Роверс» – 1.99
- Ничья – 3.50
- Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 3.55
- Победит «Блэкберн Роверс» с форой -1.5 гола – 3.35
- Тотал голов больше 2.5 – 1.79
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.99
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 мяча за игру
- Только одно поражение потерпели «бродяги» за тот же период
- В трёх матчах из пяти последних КПР проиграл своим соперникам.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.99 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности больше двух голов на двоих команды не забьют в предстоящем футбольном поединке.