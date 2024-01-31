«Блэкберн Роверс» – «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Блэкберн Роверс» – «Куинз Парк Рейнджерс», который состоится 3 февраля 2024 года

«Блэкберн Роверс»

«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают восемнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках товарищеской встречи «Блэкберн» раскатал ничью с бразильской командой «Баия» со счётом 3:3. В 28-ом туре Чемпионшипа ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хаддерсфилдом» (1:1).

29 января в 1/16 Кубка Англии со счётом 4:1 «Блэкберн» выиграл у «Рексхэма».

«Куинз Парк Рейнджерс»

КПР на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находится на двадцать второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Куинз Парк Рейнджерс». В рамках матча 27-го тура чемпионата «Супер Обручи» уступили дома «шершням» из Уотфорда (1:2). В игре следующего тура КПР взял верх над «Миллуолом» со счётом 2:0.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хаддерсфилдом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн Роверс» – 1.99

Ничья – 3.50

Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 3.55

Победит «Блэкберн Роверс» с форой -1.5 гола – 3.35

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 мяча за игру

Только одно поражение потерпели «бродяги» за тот же период

В трёх матчах из пяти последних КПР проиграл своим соперникам.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.99 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности больше двух голов на двоих команды не забьют в предстоящем футбольном поединке.