Топ-10 интересных футбольных переходов зимы. Закрыли худшее трансферное окно в истории

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вчера, 16:29

Клубы расплачиваются за жадность.

Зимой двадцать команд АПЛ потратили всего 121 млн евро на новичков, примерно по шесть миллионов на клуб в среднем. Прошлым летом речь шла о 2.8 миллиардах евро, расходы упали в 23 раза. Видим последствия провала системы финансового контроля. Когда «Эвертон» потерял десять пунктов в таблице АПЛ , остальные клубы испугались аналогичных санкций, ведь под следствием чемпион «Манчестер Сити». В Испании или Италии дела идут не лучше, чем у англичан. Зимой все клубы этих лиг подписали игроков примерно на 100 млн евро. Для элитного футбола это крохи, хотя пора подбивать итоги – находим самые интересные сделки зимы в Европе.

Витор Роке («Барселона», 40 млн евро)

Восемнадцатилетний нападающий принес «Барселоне» победу в матче против «Осасуны» несколько дней назад. А вчера Витор вышел на замену против «Алавеса» и снова забил. «Тигренок», как его называют, оказался ловким нападающим. А вот испанские арбитры корявые – Роке получил непонятную вторую желтую карточку, был удален после подката соперника. Бразилец забирал ногу, чтобы оппонент не нанес ему травму. Игрок «Алавеса» по инерции проследовал дальше, а Витор слегка зацепил его шипами бутсы. Там опасная игра со стороны защитника, но арбитры удалили юниора. Ярко начал, самый дорогой новичок зимы сразу запомнился публике.

Джейдон Санчо («Боруссия» Д, аренда)

Отказался извиняться перед упрямым тренером тен Хагом, который теперь защитил Маркуса Рэшфорда после скандального загула. Санчо тоже нарушал дисциплину, опаздывая на тренировки. Или бросил колкую фразу в сторону наставника МЮ ? Но вывод для клуба в любом случае плохой. Англичане заплатили огромные деньги за парня, который не принес пользы на поле. Санчо не играл за клуб из Манчестера, а теперь сразу помогает «Боруссии» Д создавать голы. Кроме Джейдона, «шмели» забрали зимой в аренду левого защитника Маатсена из «Челси».

Саша Боэ («Бавария», 30 млн евро)

Выступления подтянутого француза из «Галатасарая» не прошли мимо скаутов и аналитиков «Баварии». Тухель пока не определился на правом фланге обороны, поэтому к Мазрауи и другим кандидатам добавляют Боэ. Заплатили достойные 30 млн евро, но футболист не старый и интересный, всего 23 года. Саша смело идёт вперед, трясет дредами в атаке, а вот его оборонительные качества ещё нужно проверить.

Раду Дрэгушин («Тоттенхэм», 25 млн евро)

У аналитиков «Тоттенхэма» есть вкус на защитников, поскольку к Ромеро добавили одного из лучших новичков прошлого лета – голландца Мики ван де Вена. А теперь к ним приехал также румын Дрэгушин. Ему всего 22 года, в тройке самых дорогих трансферов зимы только молодые игроки. Раду неплохо смотрелся в «Дженоа», но теперь ему будет непросто найти место в основе «шпор» в обороне, места в центре пока заняты. Похоже, Ромеро уйдёт, Постекоглу решил наперёд найти замену.

Лукас Беральдо ( ПСЖ , 20 млн евро)

Парижане поставили на бразильца с итальянскими корнями. Хорошее сочетание генов для успеха в центре обороны. Левша из «Сан-Паулу» похож по стилю на Пау Торреса, который добился успеха в АПЛ после перехода в «Астон Виллу». Луис Энрике запросил молодого двадцатилетнего таланта в надежде, что Лукас будет прибавлять и навяжет конкуренцию более именитым напарникам. Беральдо сразу начал в основе – сыграл против «Бреста» и «Страсбура». Пока ничего выдающегося не показал, но это только начало.

Тимо Вернер («Тоттенхэм», аренда)

«Шпоры» забрали обратно в АПЛ неудачливого Вернера, который не заиграл в «Лейпциге» после неудачи в «Челси». Постекоглу попробует реанимировать карьеру немца, который приуныл даже в знакомой команде. Вместо Тимо в атаку «быков» взяли Элмаса из «Наполи», которого не пускали на фланги на юге Италии сильные конкуренты. У Вернера тоже могут быть проблемы, когда Сон вернется из Кубка Азии, ведь Ришарлисон, Кулусевски и Мэддисон тоже хотят играть в основе. Но пока Хын-Мин воюет за трофей со сборной, Вернер на поле и даже отдал голевой пас в день ничьей с МЮ .

Артур Вермирен («Атлетико», 18 млн евро)

Бельгиец из «Антверпена» может оказаться очередной удачной ставкой скаутов «Атлетико». Хотя за 18-летнего парня отдали солидные восемнадцать миллионов евро, Артур может оказаться ценным новичком. Что выделяет хавбека? Во-первых, по футбольной фактуре его можно сравнить с Вирцом из «Байера», а это уже комплимент в современном футболе. Во-вторых, у Вермирена есть цепкость, которую так ценит Симеоне. Артур играет просто, любит отбирать мяч, у него есть последний пас и чутье. Шикарный малыш, в «Атлетико» молодцы, что выиграли гонку за Вермирена.

Кэлвин Филлипс («Вест Хэм», аренда)

«Ювентусу» не достался, выбрал надежный вариант с «Вест Хэмом», где Мойес может дать Кэлвину шанс вернуться на пик формы, чтобы Саутгейт вызывал в сборную не безнадежного запасного, а опорного хавбека на пике формы. Есть сомнения, что Филлипс окажется в заявке на Евро-2024, но нет сомнений, что ему нужна была аренда в клуб из Лондона, где можно чаще выходить на поле. Кэлвин умеет играть в футбол, в 28 лет нельзя быть безнадежно запасным, даже если платят хорошие деньги и можно позировать с кубками, как в «Манчестер Сити».

Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», 14.5 млн евро)

Один из главных талантов Аргентины и мира не успел дебютировать на взрослом уровне, а его уже в 18 лет выдернули в АПЛ . «Манчестер Сити» подписал талантливого плеймейкера, которого не стоит сравнивать с Месси, но можно сравнить с классическими агрессивными атакующими хавбеками из Аргентины. Клаудио может вырасти в звезду футбола, как его коллега по новому клубу Альварес. Жаль лишь, что шейхи из «Манчестер Сити» собирают коллекцию, поэтому у Эчеверри больше шансов играть в новом сезоне за «Жирону», чем получить место в составе «горожан», где большая конкуренция.

Джордан Хендерсон («Аякс», свободный агент)