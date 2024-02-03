Застенчивый тусовщик. Карьера Рэшфорда подвисла

Одних покаяний будет мало.
Когда прошлым летом на традиционной пресс-конференции перед началом сезона главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили о Маркусе Рэшфорде, вопрос казался очень простым. Форвард завершил предыдущий сезон с тридцатью голами, и его будущее выглядело безоблачным. Он только что подписал контракт на пять лет. Но тен Хаг среди прочего начал говорить о том, что у Рэшфорда должно быть правильное отношение к работе, чтобы поддерживать высокий уровень игры. Он добавил слова о том, что «футболисты не могут жить с размахом и показывать топовый футбол».
Ночной клуб
Сейчас слова тен Хага воспринимаются как уместное предупреждение. Но Рэшфорд ему не последовал. Последняя громкая история связана с поездкой Маркуса на вечеринку в Белфаст. Причем гулял там в ночном клубе и в среду, и в четверг. В пятницу на тренировку не пришел, сославшись на болезнь. Хотя после двух дней гуляний о природе заболевания догадаться несложно. Также он пропустил тренировку в субботу, а в воскресенье все же приступил к занятиям, когда его партнеры играли в Кубке Англии с «Ньюпорт Каунти».
Тен Хаг после этого матча вынужден был комментировать состояние Рэшфорда и сказал, что тот жаловался на болезнь, но подчеркнул: это сугубо внутреннее дело, с которым он намерен разобраться сам. Уже в понедельник клуб опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Маркус взял на себя ответственность за свои действия, и дисциплинарное дело было закрыто после встречи игрока с тренером, футбольным директором МЮ и своим агентом.
Конечно, тен Хагу не удалось избежать новых вопросов о Рэшфорде на пресс-конференции в среду. Неохотно тренеру пришлось отвечать:
Игроки такого уровня должны владеть собой. Это то, чего мы можем от них требовать. Ты должен знать, что хорошо, а что – нет. Когда ты хочешь играть в топовый футбол, должен вести определенный образ жизни. Всегда.
Рецидивист
Проблема в том, что это не единичный инцидент. В октябре тен Хаг назвал неприемлемым решение Рэшфорда устроить вечеринку в честь дня рождения в ночном клубе Манчестера через несколько часов после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. А в прошлом сезоне Маркус был отправлен на скамейку запасных в игре с «Вулверхэмптоном» в наказание за опоздание на собрание команды. Он в том матче вышел на замену и забил победный мяч, признав свою ошибку после игры:
Очевидно, что существуют командные правила. Я допустил промашку. Мы подводим под этим черту и двигаемся дальше. Я проспал. Такое случается.
К слову, на критику после поездки в Белфаст Рэшфорд тоже ответил голом. Он помог МЮ обыграть «Вулверхэмптон» со счетом 4:3. И после каждой оплошности Маркус проявлял раскаяние, необходимое для того, чтобы напряженность снизилась. Однако и в клубе, и среди болельщиков растет беспокойство по поводу поведения Рэшфорда за пределами футбольного поля. А в нынешнем сезоне, когда Маркус далек от идеальной формы и голы забивает нерегулярно, у окружающих велик соблазн связать эти вещи.
Борьба с собой
При этом Рэшфорд в своей биографии имеет примеры успешной борьбы с самим собой и преодоления. Более двух лет перед чемпионатом Европы 2021 года Рэшфорд страдал от мелких травм. А после турнира перенес операцию на плече. Потом он по десять часов в день тренировался, чтобы скорее вернуться в форму. Он проводил по три занятия в день в тренажерном зале, работал над собой и через два месяца после операции вернулся на поле в прекрасном физическом состоянии.
Летом 2022 года Рэшфорд также много работал самостоятельно на тренировках, провел индивидуальный тренировочный вояж в США. Наградой за такую работу стал его лучший сезон с момента профессионального дебюта в 2016 году, когда он забил 30 мячей в 56 матчах. Но уже тогда у близких к нему людей, у тех, кто его хорошо знает, были опасения по поводу поведения Рэшфорда за пределами поля.
Переломный момент
Маркуса нельзя назвать типичной футбольной звездой, обладающей большой уверенностью в себе. По его вечеринкам и действиям на поле можно было так предположить, но на самом деле Рэшфорд чаще бывает замкнутым в себе и даже застенчивым. У него не так много друзей в команде. И примечательно, что все самые близкие в последние годы покинули МЮ. Это Погба, Лингард и Санчо. Сейчас в «Манчестере» Рэшфорд близок только с Маласиа. Да и на вечеринке в Белфасте Маркус оказался, когда навещал своего друга Ро-Шона Уильямса. Замкнутость Рэшфорда может как сыграть на руку в деле восстановления его репутации, так и способствовать еще большему закапыванию таланта в нефутбольных делах.
Поэтому чуть ли не впервые поднимается вопрос о том, должен ли Рэшфорд продолжать свой путь в МЮ, в системе которого уроженец Манчестера находится с семи лет. Он мог бы стать символом нового «Юнайтед», но, похоже, время упущено. Вернуть любовь болельщиков, которые уже корят Рэшфорда за слабую самоотдачу, будет крайне тяжело. Такого они не прощают.
При этом у Маркуса могут быть вполне приемлемые варианты продолжения карьеры. За ним пристально следят в ПСЖ, где он мог бы заменить Мбаппе, если тот все же уйдет. Поклонниками мастерства Рэшфорда являются Гвардиола и Почеттино. Но требования МЮ могут оказаться неподъемными для покупателей. У него контракт до 2028 года, а недельная зарплата составляет около 315 тысяч фунтов стерлингов. Такое мало кто сможет потянуть. Вероятно, сейчас наступает момент истины для карьеры Рэшфорда, которому 26 лет. Самое время определиться, в какую сторону повернет кривая успеха, от которой зависит, как мы через годы будем оценивать футболиста Маркуса Рэшфорда.
Маркус за свою жизнь для детей сделал уже столько, что не каждому взрослому под силу. Поэтому Перед Богом парень стопудово чист.
А вот футбольная судьба к нему явно не благосклонна. Игрок выше среднего уровня - не более, и для такого клуба, как МЮ, этого недостаточно.
Маркус за свою жизнь для детей сделал уже столько, что не каждому взрослому под силу. Поэтому Перед Богом парень стопудово чист.
А вот футбольная судьба к нему явно не благосклонна. Игрок выше среднего уровня - не более, и для такого клуба, как МЮ, этого недостаточно.