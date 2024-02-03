Застенчивый тусовщик. Карьера Рэшфорда подвисла

1706969679

вчера, 17:14

Одних покаяний будет мало.

Когда прошлым летом на традиционной пресс-конференции перед началом сезона главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили о Маркусе Рэшфорде, вопрос казался очень простым. Форвард завершил предыдущий сезон с тридцатью голами, и его будущее выглядело безоблачным. Он только что подписал контракт на пять лет. Но тен Хаг среди прочего начал говорить о том, что у Рэшфорда должно быть правильное отношение к работе, чтобы поддерживать высокий уровень игры. Он добавил слова о том, что «футболисты не могут жить с размахом и показывать топовый футбол».

Ночной клуб

Сейчас слова тен Хага воспринимаются как уместное предупреждение. Но Рэшфорд ему не последовал. Последняя громкая история связана с поездкой Маркуса на вечеринку в Белфаст. Причем гулял там в ночном клубе и в среду, и в четверг. В пятницу на тренировку не пришел, сославшись на болезнь. Хотя после двух дней гуляний о природе заболевания догадаться несложно. Также он пропустил тренировку в субботу, а в воскресенье все же приступил к занятиям, когда его партнеры играли в Кубке Англии с «Ньюпорт Каунти».

Тен Хаг после этого матча вынужден был комментировать состояние Рэшфорда и сказал, что тот жаловался на болезнь, но подчеркнул: это сугубо внутреннее дело, с которым он намерен разобраться сам. Уже в понедельник клуб опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Маркус взял на себя ответственность за свои действия, и дисциплинарное дело было закрыто после встречи игрока с тренером, футбольным директором МЮ и своим агентом.

Конечно, тен Хагу не удалось избежать новых вопросов о Рэшфорде на пресс-конференции в среду. Неохотно тренеру пришлось отвечать:

Игроки такого уровня должны владеть собой. Это то, чего мы можем от них требовать. Ты должен знать, что хорошо, а что – нет. Когда ты хочешь играть в топовый футбол, должен вести определенный образ жизни. Всегда.

Рецидивист

Проблема в том, что это не единичный инцидент. В октябре тен Хаг назвал неприемлемым решение Рэшфорда устроить вечеринку в честь дня рождения в ночном клубе Манчестера через несколько часов после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. А в прошлом сезоне Маркус был отправлен на скамейку запасных в игре с «Вулверхэмптоном» в наказание за опоздание на собрание команды. Он в том матче вышел на замену и забил победный мяч, признав свою ошибку после игры:

Очевидно, что существуют командные правила. Я допустил промашку. Мы подводим под этим черту и двигаемся дальше. Я проспал. Такое случается.

К слову, на критику после поездки в Белфаст Рэшфорд тоже ответил голом. Он помог МЮ обыграть «Вулверхэмптон» со счетом 4:3. И после каждой оплошности Маркус проявлял раскаяние, необходимое для того, чтобы напряженность снизилась. Однако и в клубе, и среди болельщиков растет беспокойство по поводу поведения Рэшфорда за пределами футбольного поля. А в нынешнем сезоне, когда Маркус далек от идеальной формы и голы забивает нерегулярно, у окружающих велик соблазн связать эти вещи.

Борьба с собой

При этом Рэшфорд в своей биографии имеет примеры успешной борьбы с самим собой и преодоления. Более двух лет перед чемпионатом Европы 2021 года Рэшфорд страдал от мелких травм. А после турнира перенес операцию на плече. Потом он по десять часов в день тренировался, чтобы скорее вернуться в форму. Он проводил по три занятия в день в тренажерном зале, работал над собой и через два месяца после операции вернулся на поле в прекрасном физическом состоянии.

Летом 2022 года Рэшфорд также много работал самостоятельно на тренировках, провел индивидуальный тренировочный вояж в США . Наградой за такую работу стал его лучший сезон с момента профессионального дебюта в 2016 году, когда он забил 30 мячей в 56 матчах. Но уже тогда у близких к нему людей, у тех, кто его хорошо знает, были опасения по поводу поведения Рэшфорда за пределами поля.

Переломный момент

Маркуса нельзя назвать типичной футбольной звездой, обладающей большой уверенностью в себе. По его вечеринкам и действиям на поле можно было так предположить, но на самом деле Рэшфорд чаще бывает замкнутым в себе и даже застенчивым. У него не так много друзей в команде. И примечательно, что все самые близкие в последние годы покинули МЮ . Это Погба, Лингард и Санчо. Сейчас в «Манчестере» Рэшфорд близок только с Маласиа. Да и на вечеринке в Белфасте Маркус оказался, когда навещал своего друга Ро-Шона Уильямса. Замкнутость Рэшфорда может как сыграть на руку в деле восстановления его репутации, так и способствовать еще большему закапыванию таланта в нефутбольных делах.

Поэтому чуть ли не впервые поднимается вопрос о том, должен ли Рэшфорд продолжать свой путь в МЮ , в системе которого уроженец Манчестера находится с семи лет. Он мог бы стать символом нового «Юнайтед», но, похоже, время упущено. Вернуть любовь болельщиков, которые уже корят Рэшфорда за слабую самоотдачу, будет крайне тяжело. Такого они не прощают.