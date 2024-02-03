Ришарлисон почти вытащил для «Тоттенхэма» победу. «Эвертон» сотворил камбэк, «шпоры» опять теряют очки

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вчера, 19:54

Перевернули игру в добавленное время.

Лучший шанс для «Тоттенхэма»

После 22 туров в Премьер-Лиге устанавливается определённый порядок. До этого в топ-5 всё было совсем перепутано – «Сити» сбавил после энергозатратного сезона, «Арсенал» осваивался в роли претендента на титул, «Ливерпуль» вновь ворвался в зону ЛЧ . По пути «красных» также следовал «Тоттенхэм», плюс «Астон Вилла» творила сенсацию за сенсацией. Теперь всё стало понятнее. Те же мерсисайдцы, «горожане» и «канониры» разыгрывают чемпионский титул как наиболее стабильные клубы.

«Шпоры» не смогли оправиться после череды травм и в моменте провалились на 5-ю строчку. В конце концов аналогичная ситуация произошла и с «Астон Виллой». Только у «шпор» перед «львами» есть ощутимое преимущество – костяк, сколоченный Постекоглу, будет покрепче. Для «Виллы» же и 5-я строчка – неплохое достижение. Это показывают последние результаты. Банда Унаи Эмери завершила год ничьей с «Шеффилд Юнайтед» и поражением от «Манчестер Юнайтед», а в двух последних встречах чемпионата – 0:0 с «Эвертоном» и 1:3 от «Ньюкасла».

Лондонцы после серьёзного спада вновь почувствовали почву под ногами – и за последние 8 туров АПЛ потерпели только одно поражение.

Вернер вписался на левый фланг

Изначально логика перехода Тимо была непонятна. Немец в «Челси» потерял голевое чутьё и натурально стал мемом. Вернулся в «Лейпциг» — и даже в родном коллективе не вышел на прежний уровень.

Сейчас можно сказать, что погоды форвард точно не портит. Главному тренеру была необходима ротация на левом фланге атаки – там работу делает Сон, который периодически нужен на острие. Сменщик Соломон продолжает восстанавливаться после травмы – а сам кореец сейчас играет со сборной на Кубке Азии. Ситуация напряжённая – поэтому Вернера стали наигрывать левым вингером.

И в новом амплуа исполнитель освоился. Ему часто ставили в вину слабую реализацию – в «шпорах» у игрока функционал другой. На фланге с Удоджи Тимо часто отвечает за ширину атак – Дестини активен в атаке, так что немец освобождает для него пространство. И снабжает передачами в финальную треть. Первый гол лондонцев в игре с «Эвертоном» пришёл как раз с левого фланга – Вернер отправил мяч в штрафную под забегание Удоджи, защитник быстро отдал под удар Ришарлисону.

Проблемы с реализацией у Вернера прежние. Он периодически выходит на ударные позиции – только из этого ничего не выходит. Но даже так – вингер точно небесполезен и отлично вписался на новую для себя позицию. Успел оформить две голевые в играх с «Юнайтед» и «Брентфордом». «Шпоры» даже могут задуматься над полноценным трансфером – пока это только аренда.

Ришарлисон – рабочая лошадка

Бразильский форвард становится полноправным лидером «шпор». Был период, когда у Постекоглу возникала дилемма – выпускать на острие Ришарлисона или Сона? Последний закрывал потребность в завершении, а профиль бразильца – объём работы. Его он способен сохранить и на других позициях.

К слову, в последнее время Ришарлисон вернулся на острие. Против «ирисок» тоже – при этом номинальной позицией не ограничивался. Профильный форвард без мяча начинал прессинг, выдвигаясь на вратаря. Когда лондонцы владели мячом, периодически смещался на правый фланг или открывался в глубине – так у одноклубников было больше вариантов для передачи.

И самое главное – на этот раз такой обширный функционал нападающий сочетал с голами. Он стал автором обоих мячей «шпор» в ворота «Эвертона». В первом случае получил передачу от Удоджи и буквально расстрелял Пикфорда из убойной позиции.

Второй мяч – с дальней дистанции. Не удалось пробить Мэддисону (получил от Вернера передачу, находясь в окружении двух оппонентов) – Джеймс быстро «проткнул» на Ришарлисона.

Бразилец отлично чувствует себя в «Тоттенхэме». И теперь наконец начал забивать – за 20 игр он отметился 10 голами. Идёт на втором месте в списке бомбардиров «шпор».

Слабость «Тоттенхэма» — козырь «Эвертона»

Но глобально ничего не изменилось. Проблемы у лондонцев те же, что были на худшем их отрезке при Анге Постекоглу. Речь о нестабильности и расточительности со своими моментами. Традиция австралийского менеджера – активное начало. Лондонцы действительно хороши в первые минуты – и на этой разнице успевают забить. Так было с «Челси», «Вулверхэмптоном», «Астон Виллой», «Манчестер Сити», «Вест Хэмом». Во всех случаях стартовый натиск спадал, было несколько нереализованных моментов. И на этом этапе соперник перехватывал инициативу.

Особенно больно было смотреть на встречу с «молотобойцами» — они не боролись с «Тоттенхэмом» за владение, отдали мяч сразу. Зато огрызались острыми контратаками – в итоге этого хватило для победы.

Похожая ситуация с «ирисками». Это андердог АПЛ после снятия очков – но Шон Дайч настраивает команду на борьбу в каждом матче, на каждом сантиметре поля. А на другой половине – нестабильные «шпоры». Задающие высочайший темп на первых минутах, но ослабевающие к концовке. Создающие множество моментов, но имеющие проблемы с реализацией. Проще говоря, не закалённые в боях. Идеальное наложение качеств одной команды на слабости другой.

Лондонцы опять забили на первых минутах. И даже после пропущенного мяча вернули себе преимущество. Только во втором тайме «шпоры» не стали его развивать – к 90-й минуте на табло красовались всё те же 2:1. А «ириски» на характере воспользовались этим – Брэнтуэйт замкнул подачу и принёс хозяевам 1 балл.