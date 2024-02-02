МЮ избежал позора с «Вулверхэмптоном» на 90+7-й минуте. Спаситель – 18-летний воспитанник

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вчера, 12:51

Забивали Рэшфорд, Хёйлунд и Майну.

«Манчестер Юнайтед» с Эриком Тен Хагом продолжает балансировать на грани и чередует оглушительные поражения с яркими победами. Поединок с «Вулверхэмптоном» едва не стал очередным провалом. На выручку пришёл 18-летний опорник Майну.

Столкновение конкурентов

У поединка была большая турнирная значимость – хотя для МЮ принципиальными являются все последние игры, начиная с 17-го тура. Тогда они сошлись с лидером чемпионата «Ливерпулем» (0:0). Затем – выезд к «Вест Хэму» (0:2), который к тому моменту забрался даже выше «манкунианцев», домашний матч с «Астон Виллой» (3:2) из зоны ЛЧ .

После игры с «Ноттингемом» испытания продолжились – домашнее столкновение с «Тоттенхэмом» и вот теперь «Вулверхэмптон». Каждый из этих соперников либо конкурирует с «Манчестер Юнайтед» за место в пятёрке Премьер-Лиги, либо уже находится там.

«Волки» к 22-му туру закрепились на 11-м месте и отставали от «красных дьяволов» лишь на 3 очка. Победа бы открывала дальнейший путь наверх, уже к 6-7-й строчкам. И «Вулверхэмптон» на такой исход мог рассчитывать – тут и фактор домашних стен, и успех последних игр (до матча с МЮ – 1 поражение в 7 турах). У «манкунианцев» не было такой прочной основы под ногами.

Акцент на скорость Гарначо

Алехандро не записал себе в актив результативных действий, но не сказать о нём нельзя. Правый фланг «Манчестер Юнайтед» минувшим вечером работал исправно – Диогу Далот и Гарначо доставляли мяч в финальную треть и отдавали под удар. Вингеру чаще всего отдавали ширину при позиционной атаке. Дело в том, что Варан часто поднимался в опорную зону, Далот оставался страховать. Периодически и сам Диогу продвигался к центру поля. Гарначо было проще ждать передачи у бровки, а затем смещаться к штрафной.

Помимо активных перемещений у Алехандро была ещё одна важная функция – он задавал темп атакам. Раз за разом, когда мяч приходил на правый фланг, вингер открывался на свободное пространство. И начало моментам, которые привели к двум первым голам, было положено как раз на фланге Гарначо и Далота.

Рэшфорд и Хёйлунд начали забивать

Ещё одним поводом для радости «манкунианцев» стали голы игроков, от которых их ждали очень давно. У Рэшфорда и Хёйлунда разные истории. Первый – талантливый воспитанник МЮ , который никак не может стать стабильным лидером родного клуба – и после яркого сезона опять попал в немилость. Второй – игрок, благодаря которому в Манчестере надеются забыть о необходимости форварда на долгие годы. При этом молодой, неопытный, попавший в кризисный коллектив. А потому пока не оправдывающий ожиданий.

И оба на удивление синхронно находят, что ответить критикам. Они расчехлили свои пушки после Рождества. Сначала Расмус забил победный «Астон Вилле». Затем сменивший его на острие Маркус (норвежец заболел) отметился голом «Ноттингему». В поединке с «Тоттенхэмом» отличились уже и тот, и другой – и их голы позволили «Манчестер Юнайтед» набрать 1 балл. Вчера они снова это провернули.

Мячи Маркуса и Расмуса сыграли важную роль в победе – после матча капитан МЮ Бруну Фернандеш поддержал англичанина, на которого в последние месяцы идёт особое давление.

Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон, но знаем, что некоторые игроки находятся под более пристальным вниманием, и, конечно, нам всем, а не только Маркусу на фоне этих новостей, есть что доказывать. Маркус забил отличный гол, мы знаем, какими качествами он обладает, на что способен и что может дать команде. Думаю, именно он может справиться лучше, чем кто-либо из игроков команды.

Остаётся проблема нестабильности

И всё же на «Молинью» «красные дьяволы» именно спасались. Команду по-прежнему лихорадит. По итогам 1-го тайма гости вели 2:0 и могли наращивать преимущество. Или хотя бы сохранять отрыв. В ответ на первый гол «Вулверхэмптона» забил вышедший на замену Скотт МакТоминэй.

Но под занавес «волки» врубили обороты – к 90-й минуте отставание уже было минимальным, а на 90+5-й Педру Нету приблизил сенсацию.

Нечто похожее происходило в игре с «Тоттенхэмом». Против «Астон Виллы» сработало в обратную сторону. Только для клуба масштабов МЮ нестабильность не может быть константой.

Майну – герой вечера

На этот раз получилось сгладить углы – молодой Кобби Майну довёл публику до экстаза. Только подумать – считаные минуты до финального свистка, у МЮ всё сыпется из рук. Аут на чужой половине. Майну отдаёт в борьбу на Форсона – того быстро вытесняют. Приходится идти самому. Первое движение – отыгран Гомес. Второе – Килман пропускает между ног. Смещение на свободное пространство, удар – гол.

И всё это делает не Бруну Фернандеш, не Маркус Рэшфорд, не Расмус Хёйлунд. От позора МЮ спасает 18-летний опорник, для которого это первый полноценный сезон в главной команде.

На фоне общего упадка «Манчестер Юнайтед» это смотрится особенно красиво.

Следующие матчи могут вернуть МЮ в гонку

Сложно не оценивать шансы манкунианцев скептически. Их проблемы никуда не делись – разве что лидеры вернулись в строй. Но о важном отрезке нужно сказать.

С 35 очками в активе «красные дьяволы» вновь приблизились к топ-5. Идут на 7-м месте и отстают от «Вест Хэма» на 1 балл. Как раз с «молотобойцами» играть в следующем туре. Ещё через неделю – выездной матч против «Астон Виллы», которая стала ошибаться намного чаще и одержала только одну победу в последних 5 играх (в 22-м туре – 1:3 от «Ньюкасла»).

«Львы» на этом фоне опустились на 5-ю строчку. Вот и получается, что ближайшие поединки у «Манчестер Юнайтед» против прямых конкурентов. Когда, если не сейчас, вклиниваться в борьбу за пятёрку?