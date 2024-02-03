Любимый соперник Гризманна, «Ливерпуль» против вице-чемпионов. В выходные много топ-матчей

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вчера, 10:26

Есть очные противостояния претендентов на чемпионство.

МЮ – в погоне за топ-5

В борьбе за первую пятёрку АПЛ довольно много подводных движений. Изначально с «Тоттенхэмом» конкурировали «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива на определённом этапе выпали из гонки – и вот на 6-й строчке уже материализовался «Вест Хэм».

А вот манкунианцам стоило огромных трудов удержаться на прежних позициях – подопечные Эрика тен Хага проиграли самим «молотобойцам» и «Ноттингему» в первом круге, зато с топ-соперниками собирались с мыслями и забирали очки. Так, с «Ливерпулем» «красные дьяволы» сыграли вничью, а «Виллу» сенсационно обыграли. Недавно добыли очередную победу – в этот раз над «Вулверхэмптоном».

Теперь опять на кону участие в борьбе за еврокубки. На этот раз в конкурентах – «Вест Хэм» и «Астон Вилла», которая откатилась на окраину топ-5. С этими-то соперниками «Юнайтед» и проведут 2 ближайших тура.

И, несмотря на нестабильность манкунианцев, всё не так однозначно. У «молотобойцев» начался спад – в последних 5 играх они ни разу не одержали победу. Очки отдавали даже аутсайдерам – «Шеффилду» и «Борнмуту».

Прогноз Soccer.ru: МЮ играет в домашних стенах, неорганизованность обороны беспокоит – зато периодически это удаётся компенсировать вернувшимися голами Рэшфорда и Хёйлунда. «Юнайтед» добудут победу – и станут ближе к топ-5.

«Арсенал» проверит лидера АПЛ

Спор между клубами в топ-3 Премьер-Лиги происходит на совсем других тонах. Изначально разделение было нечётким – «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» на свежих ногах навязывали сопротивление титанам. Но и те, и другие сбавили обороты – и теперь в погоне за чемпионство мы видим треугольник, который может стать классическим.

«Ливерпуль»-«Ман Сити»-«Арсенал». Все 3 команды сколотили мощный состав, достойный борьбы за титул. «Горожане» пережили спад и вернулись к прежним кондициям, «канониры» нет-нет – да и выдают осечки. Поразительно, но на их фоне совсем недавно обновившийся «Ливерпуль» выглядит зрелой и готовой к титулам командой.

«Красные» не проигрывают в чемпионате с сентября – после 1:2 от «Тоттенхэма» в Лондоне банда Юргена Клоппа успела одержать 10 побед и только 5 раз играла вничью.

«Пушкарям», очевидно, такой расклад не нравится. Когда летом они провели дорогую трансферную кампанию, то надеялись на укрепление позиций. Прошлой весной едва не удержались на первой строчке – теперь-то должно получиться. Но нет.

В декабре к «Арсеналу» вернулись проблемы с реализацией – 0:1 от «Виллы», 1:1 с ПСВ . После победы над «Брайтоном» в чемпионате – 4 матча без викторий. На этом отрезке – лишь 2 гола. Микель Артета хотел исправить эту проблему, подписав форварда – и лондонцы попытались договориться с «Брентфордом» по Айвену Тоуни. Но «пчёлы» заломили неподъёмный ценник и сохранили страйкера. Клубу остаётся надеяться, что у испанского менеджера найдётся план Б. Пока дела лондонцев в этом треугольнике плохи.

Прогноз Soccer.ru: «красные» на подъёме – а в борьбе с «Арсеналом» в их пользу говорит и опыт. Клопп знает, как побеждать в важных матчах. Это мерсисайдцы и сделают.

Разборки между лидерами Серии А

Пока «Интер» и «Ювентус» летают слишком высоко для остальных в Италии – никто и близко не может подступиться. При этом у «нерадзурри» есть некоторое преимущество. Сейчас они опережают «старую синьору» на 1 балл. Однако имеют один матч в запасе.

Лидеры миланцев как раз на пике – Мартинес отлично сыгрался с Тюрамом, нет проблем с центральной осью и центром обороны. И Янн Зоммер отлично влился в команду. Пока не вернулись еврокубки, «Интер» успел помимо Серии А провести матчи Кубка и Суперкубка – и за 9 поединков во всех турнирах лишь раз потерпел поражение (вылетел из Кубка Италии от «Болоньи» – 1:2).

Туринцы выдерживают темп конкурентов – разве что дважды сыграли вничью (у «Интера» на том же отрезке – одна). В то же время неожиданно раскрылся Душан Влахович – серб в 2024 году стал забивать в разы чаще. Ни в одном из четырёх матчей, в которых форвард появлялся на поле, он не оставался без голов. Так что у «бьянконери» есть чем ответить.

Прогноз Soccer.ru: победа «Интера».

Очередное мадридское дерби – шанс для «Жироны»

Разборки между соседями в текущем сезоне особенно жаркие. Мадридцы уже успели сыграть 1 раз в чемпионате, также пересеклись в Кубке и Суперкубке.

И «матрасники» нанесли «сливочным» пару обидных поражений. Ещё в сентябре, когда только стартовал групповой этап ЛЧ , а лидеры не успели устать, подопечные Диего Симеоне одержали уверенную победу 3:1 – Мората отличился дублем, ещё один мяч забил Гризманн.

Банда Карло Анчелотти в ответ разобрала «Атлетико» в Суперкубке – двумя голами в дополнительное время отправила соседей обратно в Испанию.

Ещё чуть позже «Атлетико» взял реванш – на этот раз в 1/8 финала Кубка Испании. Команды снова выдали результативное дерби, «сливочные» даже смогли совершить камбэк. Но дело опять дошло до овертайма – после 100-й минуты отмечались только «матрасники». Сначала своё слово сказал Гризманн, потом – совсем молодой воспитанник клуба Рикельме.

Оба коллектива сейчас в отличной форме, все лидеры в строю – и обе стороны предельно мотивированы после недавних жарких встреч. На «Сантьяго Бернабеу» будет бойня!

Прогноз Soccer.ru: «Реал» возьмёт реванш. «Жирона» дышит в спину – нельзя дать новичкам топ-3 даже шанса вырваться вперёд.