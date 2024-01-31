Салаха, Мане и Хакими не будет в финале КАН. Провалились все фавориты, кроме одного

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вчера, 13:25

Безумный плей-офф продолжается.

Турнир покинули пять самых рейтинговых команд

На Кубке Африки живут, как в легендарной песне Шакиры: «Сегодня твой день, я верю… Вака, вака, э, э». Сборная Марокко на тринадцатой строчке в рейтинге ФИФА . Но после того как Хакими не забил с «точки» – латераль ПСЖ вмазал мячом в перекладину, техничная команда отправляется домой. Не справились без Зиеша, вингер получил травму. Вылет от ЮАР – большое разочарование для марокканцев, ведь они влюблены в футбол, который стал у них ещё популярнее после полуфинала на чемпионате мира.

Действующие пока победители КАН – сборная Сенегала, со звездами, вроде Эдуара Менди в воротах и Садио Мане в атаке, тоже вылетели на первой стадии плей-офф. У команды богатый опыт, надежная по африканским меркам оборона с Кулибали, но двадцатая сборная в рейтинге ФИФА не справилась с задачей повторить успех прошлого турнира. Также вылетела команда Египта, которая потеряла Салаха из-за травмы, но Мохамед мог сыграть в финале. Не сыграет, тренер Витория провалился.

Кроме подопечных бывшего наставника «Спартака», который готовил к матчам 33-ю команду рейтинга ФИФА , ещё две сборные с позицией чуть выше пережили настоящее унижение. Тунис и Алжир не вышли из групп, хотя из 24 участников финальной части дальше прошли 16 команд. Неплохая по составу команда Ганы тоже не справилась с задачей. Кубок Африки оказался смертельно опасным для успешных ранее команд, что делает его интригующим турниром для любителей рискованных прогнозов.

Шаманы-шарлатаны не жалеют записных фаворитов

Можно шутить о магии, ритуалы являются частью футбольной культуры в Африке, пусть в новом веке древние практики чаще высмеивают. Что не мешает известным футболистам заказывать у шаманов за большие деньги «проклятия» для соперников и даже напарников. Вспомните, как Погба вложил деньги в «сглаз» Мбаппе. А поскольку все участники КАН-2023 (напомним, турнир перенесли с прошлого года, отсюда название) нестабильные команды, то сенсации приписывают себе различные шарлатаны.

Никогда не стоит недооценивать человеческую глупость, а порой детскую наивность. Например, полиция Таиланда официально предупредила граждан страны, что им не пишет Хаби Алонсо. Фанаты «Ливерпуля» получают сообщения мошенников от имени испанца, который просит денег на авиабилет в Англию. Самое страшное, что средства перечисляют, невзирая на то, что «Хаби Алонсо» пишет слезные просьбы на тайском языке без ошибок.

Чего только не бывает. Например, на Кубке Африки снова рано вылетел действующий чемпион континента. Давняя традиция. Египет в 2012 году не прошел квалификацию. Чемпионская Замбия вылетела на групповом этапе через год. Затем Нигерия, будучи держателем кубка, не прошла отбор, ведь раньше в финальной части было всего шестнадцать команд. Ивуарийцы семь лет назад не вышли из группы, камерунцы, будучи чемпионами Африки, вылетели в первом раунде плей-офф. «Золотой» Алжир с Марезом не смог выйти из группы, а теперь очередь Сенегала. Команда Мане нарвалась в плей-офф на хозяев турнира ивуарийцев.

У соперника уволили тренера после поражения 0:4 на групповом этапе. Выползли дальше с третьего места, но французы отказали в «аренде» наставника женской сборной Ренара, известного победой над Аргентиной со сборной Саудовской Аравии. Но даже без сильного тренера ивуарийцы не испугались сенегальцев. Хотя пропустили на четвертой минуте, в концовке сравняли счет с пенальти. Вратарь Менди необдуманно выскочил на соперника, который радостно завалился на землю. Кессье сравнял счет. Сенегал не реализовал свои моменты, а в серии пенальти защитник фаворита пробил в штангу. Хозяева КАН идут дальше, чемпионы вылетели.

У нигерийцев выросли шансы на долгожданный кубок

Пока ивуарийцы и нигерийцы не играют как будущие чемпионы. Поэтому есть формальная пара «фаворитов» на участие в финале у букмекеров и экспертов из Африки, но нет реального перевеса, который исключает вылет Осимхена и Кессье в своих четвертьфиналах. Нигерийцы сыграют против интересной команды Анголы. Если пройдут дальше, то встретят победителя пары ЮАР и Кабо-Верде. Южноафриканцы прошли Марокко, у них нашлись герои для реализации важных моментов. В концовке матча Амрабат из МЮ заработал красную карточку, а Мокоэна забил Буну со штрафного. Южная Африка побила представителя северной части континента.

Во втором полуфинале сыграют победители схватки ивуарийцев и малийцев, а также представители Гвинеи или ДР Конго. Конголезцы со спартаковцем Бонгонда в составе сумели дотерпеть до пенальти против Египта и оставили Салаха без трофея. Гвинейцы в самом конце матча дожали десятерых представителей Экваториальной Гвинеи. Впервые за девять лет «слоны» на стадии четвертьфинала. В новом веке они опасные, так что Бонгонда может присоединиться к сборам «Спартака» раньше, чем планировал. С другой стороны, даже у ДР Конго есть историческая возможность впервые за пятьдесят лет сыграть в финале. Тогда «леопарды» победили.