Мичел не отказал «Барсе», чтобы принести «Жироне» медали. Испытание в феврале начнётся с «Сосьедада»

1706891613

вчера, 19:33

Гонка с «Реалом» продолжается.

О делах «Жироны»

- Первый круг уже позади – а «Жирона» всё не перестаёт удивлять. Подопечные Мичела продолжают идти по чемпионату без поражений – в последний раз они оставались без очков в конце сентября, когда на своём поле принимали «Реал». «Сливочные» тогда показали разницу в классе – 3:0. В то же время эта разница никак не сказывается на отрыве «сливочных» в Ла Лиге. С тех пор каталонцы только трижды сыграли вничью – и продолжают идти на 2-м месте. Ещё удивительнее – «бело-красные» выдерживают темп, который задали «галактикос». Из-за этого от «Атлетико» с «Барсой» «Жирона» оторвалась на 8 очков. А отставание от лидера – лишь 2 балла.

- Главная опасность для несозревшего топ-клуба таилась в зимнем трансферном окне. В составе «бело-красных» немало раскрывшихся исполнителей – за несколькими присматривала «Барселона». Разобрать конкурента хотел и «Реал» — «сливочные» интересовались защитником Яном Коуто. Был интерес и из-за рубежа – от «Челси» и «Ньюкасла». Самой же болезненной потерей мог стать главный тренер – Мичел саморучно поднял «Жирону» в Ла Лигу и теперь подтянул в топ-3. Дело ещё не закончено – но есть топ-клубы, которым не помешала бы рокировка. И ждать окончания кампании они бы не стали. Обошлось. Хотя появлялись инсайды, что специалист сменит Хави в «блаугране» — последний объявил об уходе по итогам сезона. Однако сам Мичел, видимо, никуда не собирается:

Я тренирую «Жирону». У меня контракт до 2026 года, а Хави знает «Барселону» лучше всех. Хави – это и есть «Барса».

- Жиронцы ещё не готовы к напряжённому и плотному календарю в условиях, когда есть шанс бороться за медали. Хотя в Кубке Испании после нескольких сенсаций появились перспективы. Ещё в 1/8 финала вылетел «Реал», а на четвертьфинальной стадии остановился и другой гигант – «Барса». Но «Жироне» борьба в чемпионате дороже. Конкуренты сильнее, с более глубокой скамейкой, опытные. И покинули кубковый турнир. Покинули его и «бело-красные» — они в боевом матче уступили «Мальорке» (2:3). При этом почти отыгрались с 0:3.

- Молодому и дерзкому коллективу в феврале предстоит серьёзное испытание. Месяц откроется противостоянием с «Сосьедадом», который рвётся в зону ЛЧ . Дальше – тяжелейший выезд в Мадрид к «Реалу», а 19 февраля – встреча с «Атлетиком». Тоже из зоны еврокубков.

Ориентировочный состав «Жироны» (4-2-3-1): Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Мартинес, Коуто – Гарсия, Эррера – Савио, Порту, Цыганков – Довбик.

О делах «Сосьедада»

- Турнирное положение «Сосьедада» диктует череда травм. Когда на длительный срок выбыл Андер Барренетчеа, у Иманола Альгуасила не осталось выбора на левый фланг атаки. Ещё был Ойарсабаль – но капитан басков куда полезнее на острие. Решили не ломать установившиеся сочетания, рискнули – и доверились пришедшему летом Арсену Захаряну. Для россиянина это в любом случае на пользу. Больше игрового времени, больше доверия, быстрее адаптация. Но теперь повреждение получил и сам российский полузащитник. Против «Райо Вальекано» он отыграл лишь до 29-й минуты, после чего покинул поле. Агент Арсена позже объяснял, что его подопечный повредил лодыжку ещё раньше – сейчас же травма усугубилась.

- На этом проблемы не заканчиваются. В группе обороны выбыли Айен Муньос и Ариц Элустондо. Вкупе с кадровыми проблемами в зоне атаки неудивительно, что «бело-голубые» стагнировали. Вроде и несильно – на протяжении вот уже 5 сезонов команда не покидает первую шестёрку. С другой стороны, в прошлом чемпионате «Сосьедад» сделал сильный рывок – и оказался на 4-м месте, попал в Лигу чемпионов. Но на новой высоте коллективу намного тяжелее. Вот результаты и просели – сейчас по итогам 22 туров баски идут на 6-й строчке. Снизу подпирают «Бетис» и «Валенсия», выше «Атлетик» оторвался уже на 6 очков. Это ещё не говоря о «Барсе» с «матрасниками» — у них фора в 11 баллов.

- Несмотря на эти сложности, с трансферами «бело-голубые» решили не торопиться. За всё зимнее окно – только одна сделка. Забрали Шеральдо Бекера у берлинского «Униона». Суринамец дебютировал против «Сельты» в Кубке – и сразу забил. Потом сыграл и против «Райо Вальекано». Ситуация опасная для Захаряна. Профильный форвард, Бекер позволит вернуть Ойарсабаля на левый фланг, пока Барренетчеа травмирован. А с ним Арсену конкурировать почти невозможно. И ничего не изменится – с лидером «бело-голубые» ожидаемо продлили контракт.

Ориентировочный состав «Сосьедада» (3-5-2): Ремиро – Ле Норман, Субельдия, Пачеко – Галан, Туррентьес, Субименди, Мендес, Арамбуру – Силва, Садик.

О противостоянии

- Команды играли между собой довольно редко – за всё время не получится насчитать и 20 встреч. В 21 веке – вообще только 11.

- Незначительное преимущество в них у басков. 3 победы против одной в активе «Жироны». Если кто-то и забивает, то забивает много – поэтому минимальная победа на этом отрезке только одна (1:0 в пользу «Жироны» в феврале 2010-го). Между тем «Сосьедад» исправно выдавал яркие матчи – тут и разгром (5:0 в апреле 2018 года) и результативная перестрелка (5:3 в октябре 2022-го).

- Но всё-таки чаще всего команды расходились ничьей – 7 ничьих в последних 11 встречах. Мало того – 3 из них при счёте 0:0.

Прогноз Soccer.ru: победа «Жироны».