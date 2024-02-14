Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Эусебио Диас, центральный полузащитник

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сегодня, 16:55

В электронных архивах мною были найдены документы с фотографиями нескольких (не всех!) игроков сборной Парагвая, принимавших участие в первом чемпионате мира 1930 года. С данными о самом юном игроке в истории Кубка мира, включённом в заявку, было рассказано в статье о Хасинто Вильяльба.

Представим подобные документы и на других футболистов Парагвая. Тем более, что в соцсетях Х и f это уже было сделано по каждому из них.

Самое главное — это то, что в найденных документах есть и даты рождения игроков, и имена их родителей, и фото 60-х или 70-х годов. А даты рождения у большинства футболистов Парагвая той поры на разных сайтах порой взяты с потолка.

Скажу сразу, что на сайте footballfacts даты рождения поправлены, фото каждого игрока загружено в базу. Через некоторое время, думаю, к концу февраля, исправится ситуация и в википедии, особенно с фотографиями.

Тут бы я сделал небольшое отступление.

Наконец-то, до меня дошли файлы тех журналов IFFHS , в которых были впервые опубликованы фото игроков сборной Парагвая с НЕПРАВИЛЬНЫМИ именами. Вернее, имена-то правильные, но в подписи к фото относящиеся совершенно не к тому игроку. Как уже было сказано ранее, 8 из 11 футболистов Парагвая на фото перед матчем с США получили в подписи к фото не свои имена. Ту ошибку мы благополучно исправили.

Кроме несуразиц с фото сборной Парагвая в тех номерах журнала IFFHS есть и несколько статистических подборок по разным показателям. Так вот во всех таких подборках, затрагивающих тему самых возрастных участников того чемпионата, там ошибки.

Конечно, с 1994 г. много воды утекло. Сегодня мы знаем гораздо больше. Любителей-энтузиастов, изучающих историю столетней давности, хватает по всему миру. Много документов обнародовано.

Сразу скажу, что в издании IFFHS по возрасту был в лидерах мексиканец Рафаэль Гарса Гутьеррес (якобы 33 лет). Но на сегодня установлено, что он родился вообще в XX веке (1903) и не мог быть старше 30 лет.

Истинного лидера в этой категории в подборке IFFHS из 13 игроков — там вообще нет.

Так что найденные документы с датами рождения по парагвайцам поменяли некоторые расклады в этих статистических подборках.

Итак,

Эусебио Диас, центральный полузащитник сборной Парагвая на ЧМ -30

Эусебио Диас (Eusébio Díaz) вопреки распространённым в интернете данным родился 21 июня 1898. Таким образом, Эусебио Диас вошёл в число совсем немногих футболистов, сыгравших в матчах первого турнира Кубка мира в возрасте старше 32 лет.

Старше Эусебио Диаса были лишь форвард Эдуардо Рейес Ортис (Eduardo Reyes Ortiz), Боливия, 35 лет, защитник Улисес Пуарье (Ulises Poirrier), Чили, 33 года и вратарь Джеймс Дуглас (James Douglas), США , 32 года.

Вот боливийца-то в списках самых возрастных у IFFHS и не было.

Как видим, возрастные игроки присутствовали на турнире во всех линиях.

Причём, среди полевых игроков в возрасте 32+ только Эусебио Диас сыграл не в одном, а в двух матчах (вратарь Дуглас стоял в рамке во всех 3 матчах)

Эусебио Диас представлял клуб Guaraní или как его называют в Парагвае el Legandario. Замечу, что ударение в названии клуба Гуарани падает на последнюю букву «и».

Кажется, ещё только двое футболистов этого клуба принимали участие в матчах Кубка мира: Atilio López в 1950 и Vladimiro Schettina в 1986.

Эусебио Диас сыграл в обоих матчах на ЧМ -1930. При фотографировании перед матчем против США 17 июля он стоял крайним слева на фото.

Вот это фото:

А вот перед матчем против Бельгии он оказался уже в нижнем ряду среди нападающих, но также крайним слева (на фото).

В сборной Парагвая Эусебио Диас появился ещё в 1921, когда команда отправлялась на свой первый Чемпионат Южной Америки. В том составе был и вратарь Модесто Денис. Только Эусебио Диас и вратарь Денис входили в состав сборной Парагвая на ЧМ -1930 из той команды 1921 года.

Вот фрагмент фото 1921 года:

Вратарь Модесто Денис в центре, положил руки на плечи одного из чиновников. А вот Эусебио Диас тут особенно импозантен, с бабочкой. Кстати, с раскинутыми руками никто иной как супербомбардир парагвайского футбола тех лет Энрике Эрико. Поинтересуйтесь в интернете его статистикой. Жаль, что он не играл на ЧМ -30.

А вот и два ветерана сборной уже на ЧМ -30, перед матчем с США :

Для Эусебио Диаса матч против Бельгии 20 июля на турнире Кубка мира 1930 стал последним в карьере за Парагвай.

В архивах нашлась карточка военного учета для Эусебио Диас, где указана точная дата его рождения.

Оборот этой карточки:

Этот документ заполнен в 1963 году, родители к тому времени уже оба умерли (записано в скобках после фамилии).

На лицевой стороне указано, что Эусебио служил в медицинском подразделении. А вот по профессии он был портным.

Интересно содержание небольшой анкеты. Кроме цвета глаз, волос, формы носа и лица у них был обязательный вопрос об умении ездить верхом. Практически у всех утвердительный ответ. А вот на вопрос об умении управлять автомобилем ничего не записано, ни Да, ни Нет.

Видно также, что от руки вписаны три даты 30-х годов. Это как раз период мобилизации во время войны в Чако (с Боливией).­ Практически все футболисты Парагвая (да и Боливии) были так или иначе вовлечены в дела фронта в то время.

После нахождения этой карточки, зная имена родителей, отыскалась и запись о крещении Эусебио Диаса:

Этот документ публикуется впервые. В желтом написана дата крещения — 14 января 1899 г. Зелёным выделены имена: сын Эусебио Диас, рождённый в браке дона Элой Диас и доньи Франциски Моралес. К сожалению, дата рождения младенца в этом документе не указана. Но эта дата явно не XX века, как понаписано было во многих источниках.

Есть также архивный документ о заключении брака в 1929 году между 30-летним Эусебио Диасом и 34-летней Адорной Гомес, с указанием имен их родителей с обеих сторон.

Но в той записи о браке ничего не сказано о том, что у четы уже был ребёнок. В марте 1925 у них родился сын. Есть запись о его рождении и крещении. Причём, сын Орландо был крещён в 1931, когда брак уже был узаконен. Но в документе о крещении он всё равно указан, что рождён не в браке, такие правила.

Вот миграционная карта для посещения Бразилии в 1959 сыном Диаса, Орландо, всмотритесь в фото:

Но это ещё что! Вот и карта военного учета Орландо:

Вот где он поразительно похож на отца. На фото из карточки учёта (особенно на правом фото) 16-17-летний студент, сын Эусебио Диаса, поразительно похож на своего отца. Особенно на фото 1960-х из карточки военного учета отца.

Занятно, что у сына в карточке отмечено, что он и верхом умеет ездить, и управлять авто тоже.

Также интересная деталь: в карточке сына указано, что он в 40-х годах проживал на одной улице с родителями, жили в соседних домах, может, напротив друг друга.

В предыдущих статьях было несколько фото, на которых был Эусебио Диас.

Вот таким он был в презентации сборной Парагвая к Чемпионату Южной Америки 1929 года, это фото из книги, фотоальбома, я про неё рассказывал ранее:

А вот и вся сборная Парагвая перед матчем с Уругваем на ЧЮА 1929:

На этом фото можно подумать, что часть игроков Парагвая были мулатами.

И есть одно фото с Чемпионата Южной Америки 1925 года, которое было опубликовано в журнале El Grafico:

Это матч Аргентина — Парагвай 29 ноября 1925. В центре аргентинец Хуан Карлос Ируриета. В подписи к этому фото обычно пишут, что Ируриета в окружении парагвайских соперников.

Неплохое окружение. Справа Сезар Мена Порта, парагвайский защитник. В сборной Парагвая он играл аж с 1919 года. А с клубом Олимпия становился чемпионом страны в 1912, 1914 и 1916 годах. В 1925 г. он сыграл на своём третьем ЧЮА, последнем.

А слева, как вы уже догадались, Эусебио Диас. Это был для него второй континентальный турнир.

Дата смерти Эусебио Диаса не выяснена. В нескольких версиях википедии указано, что он закончил свой жизненный путь в 1959. Но в карточке военного учета от 1963 года ничего не сказано о том, что Диаса нет среди живущих. Так что это, скорее всего мифотворчество.