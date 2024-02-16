«Майнц» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708104511

сегодня, 20:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Аугсбург», который состоится 17 февраля 2024 года

«Майнц»

«Карнавальники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Аугсбургом». В пяти матчах к ряду «Майнц» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом «карнавальники» дома уступили «музыкантам» из Бремена в рамках матча 20-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Унионом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 1:3 «красно-белые» потерпели поражение от «швабов».

«Аугсбург»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «фуггеры» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Аугсбурга» за последнее время. В матче 19-го тура чемпионата «фуггеры» дома уступили «Баварии» с разницей в один мяч (2:3). На выезде ничью раскатал «Аугсбург» с «Бохумом» в игре следующего тура Бундеслиги (1:1).

10 февраля со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра с «красными быками» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.04

Ничья – 3.60

Победит «Аугсбург» – 3.70

Победит «Майнц» с форой -1.5 гола – 3.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «карнавальники» в пяти последних матчах

В двух встречах за тот же период «фуггеры» уступили своим соперникам.

Прогноз

В двух крайних очных встречах на своём поле «карнавальники» обыграли «фуггеров». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Майнца» с коэффициентом 2.04.