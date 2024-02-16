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«Майнц» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:28
«Майнц» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Аугсбург», который состоится 17 февраля 2024 года

«Майнц»

«Карнавальники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Аугсбургом». В пяти матчах к ряду «Майнц» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом «карнавальники» дома уступили «музыкантам» из Бремена в рамках матча 20-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Унионом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 1:3 «красно-белые» потерпели поражение от «швабов».

«Аугсбург»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «фуггеры» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Аугсбурга» за последнее время. В матче 19-го тура чемпионата «фуггеры» дома уступили «Баварии» с разницей в один мяч (2:3). На выезде ничью раскатал «Аугсбург» с «Бохумом» в игре следующего тура Бундеслиги (1:1).

10 февраля со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра с «красными быками» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Майнц» – 2.04
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Аугсбург» – 3.70
  • Победит «Майнц» с форой -1.5 гола – 3.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

  • Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Три поражения потерпели «карнавальники» в пяти последних матчах
  • В двух встречах за тот же период «фуггеры» уступили своим соперникам.

Прогноз

В двух крайних очных встречах на своём поле «карнавальники» обыграли «фуггеров». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Майнца» с коэффициентом 2.04.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Майнц
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:43
А я бы поставил на этот матч Тб 2,5.... будут голы.
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