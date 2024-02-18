«Фрайбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Айнтрахт», который состоится 18 февраля 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на восьмом месте. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фрайбурга», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Айнтрахтом». В позапрошлом туре Бундеслиги «бразильцы из Брайсгау» проиграли дома «швабам» из Штутгарта (1:3). В сухую, пропустив три гола, «Фрайбург» проиграл в гостях «дортмундцам».

15 февраля нулевую ничью раскатали «бразильцы» с «Лансом» в рамках матча 1/16 плей-офф Лиги Европы.

«Айнтрахт»

На две строчки выше «Фрайбурга» находятся «орлы» в турнирной таблице Бундеслиги. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием «Айнтрахта» за последнее время. Со счётом 0:2 «орлы» на выезде уступили «козлам» из Кёльна в рамках матча 20-го тура чемпионата Германии. На своём поле ничейным исходом завершилась домашняя игра с «несгибаемыми» из Бохума в следующем туре (1:1).

В 1/16 плей-офф Лиги Европы «орлы» в гостях сыграли вничью с бельгийской командой «Юнион» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.35

Ничья – 3.45

Победит «Айнтрахт» – 3.10

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 гола – 4.41

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в трёх «Фрайбург» проиграл своим соперникам

За такой же период «орлы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.45 на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче не будет.