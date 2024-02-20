Президент «Зенита» собирается сыграть за команду хоккейной медиалиги

1708379577

сегодня, 00:52

Президент «Зенита» высказался о возможном выступлении за команду «Чисто Питер» в хоккейной медийной лиге.

Уже начал режимить. Состав объявим в среду: легенды и ветераны СКА , легенды «Зенита», медийные фигуры, будущая звезда НХЛ . Будет ли Роман Ротенберг играть за команду? У Романа плей-офф на носу, не сможет, так же, как и тренер СКА -1946 Вячеслав Солодухин.

10 декабря Медведев сыграл за медийную футбольную команду «Чисто Питер» в товарищеском турнире, а на следующий день принял участие в прощальном хоккейном матче чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кетова.