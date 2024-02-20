Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Президент «Зенита» собирается сыграть за команду хоккейной медиалиги

сегодня, 00:52

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном выступлении за команду «Чисто Питер» в хоккейной медийной лиге.

Уже начал режимить. Состав объявим в среду: легенды и ветераны СКА, легенды «Зенита», медийные фигуры, будущая звезда НХЛ. Будет ли Роман Ротенберг играть за команду? У Романа плей-офф на носу, не сможет, так же, как и тренер СКА-1946 Вячеслав Солодухин.

10 декабря Медведев сыграл за медийную футбольную команду «Чисто Питер» в товарищеском турнире, а на следующий день принял участие в прощальном хоккейном матче чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кетова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях
Сегодня, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии9
СлухиМбаппе подал заявку на регистрацию новых товарных знаков
Вчера, 23:38
В Нидерландах снимут мини-сериал про историю Квинси Промеса
Вчера, 21:39
Холанд после игры с «Челси» оттолкнул камеру
18 февраля
Болельщики удивились физической форме Месута Озила
17 февраля Фото
Кики рассказал о требованиях президента «Урала»
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 08:21
Он умеет играть в Хоккей?! Лучше бы он о футболе больше думал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:03
Его многогранность радует, но лучше бы он больше времени уделял Зениту...
ytzfw73xyga7
ytzfw73xyga7
сегодня в 07:23
Когда коту делать неча, он себе бубенцы полирует, а этот видать не дотягивается
112910415
112910415
сегодня в 05:58
а дело-то хорошее
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Это он от безделья...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:12
В футбол сыграл, в хоккей сыграет, пора к гольфу переходить , а то как то не солидно...)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:26
Если есть возможность, чего бы не пофеерить....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 