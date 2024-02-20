Новый тренер «Наполи» — шанс выбить «Барсу» из ЛЧ. Хави нужна победа в столкновении кризисных клубов

1708458280

вчера, 22:44

При Кальцоне клуб – тёмная лошадка.

Ход с Маццарри не сработал – «Наполи» обратился к помощнику Спаллетти

- Вторая тренерская отставка за один сезон – тяжёлый удар по руководству клуба. Особенно когда речь – о Вальтере Маццарри и «Наполи». Итальянский менеджер осенью приходил спасать родной клуб. Боссы не смогли продолжить вектор развития, назначив Руди Гарсия вместо Спаллетти – с французом команда стагнировала, хотя болельщики ожидали иного. Вальтер помнит «Наполи», фееривший в еврокубках и зажигавший в Серии А – по старой дружбе он согласился на контракт до конца года и взялся за дело. Только вот ход с эпичным возвращением не прокатил – при Маццарри чемпион Италии деградировал настолько, что откатился на 9-е место в таблице. Попутно коллектив вылетел из Кубка Италии и проиграл борьбу за Суперкубок. Теперь «Наполи» возглавит Франческо Кальцона (коуч сборной Словакии, работал со Спаллетти и Сарри) и, возможно, Марек Гамшик (клубная легенда, также работает в национальной команде).

- Неаполитанцы деградировали по всем статьям. Всё началось с поражений в принципиальных матчах. 2:4 от «Реала», 0:3 от «Интера» и 0:1 против «Ювентуса». Команды были очевидно выше классом, более цельные – но цепляться за очки всё же было необходимо, если коллектив хотел претендовать на что-то серьёзное. После побед над «Брагой» и «Кальяри» «Наполи» пробил ещё одно дно – вылетел из Кубка Италии, не справился с «Ромой» и «Торино». В конце января упустили Суперкубок – проиграли тому же «Интеру». И с тех пор – 1 победа в 4 матчах чемпионата. Статистика, которая не может устроить действующего чемпиона.

- В клубе и без того сложилась напряжённая атмосфера – есть риск потерять ещё нескольких лидеров, тогда от фундамента Спаллетти не останется и следа. Так, летом команду, вероятнее всего, покинет её главный бомбардир Виктор Осимхен. Нигерийский форвард вышел на первые роли в последние годы и даже стал лучшим бомбардиром Серии А в чемпионский сезон. Если исполнитель хочет продолжить движение вверх, ему просто необходимо вовремя сменить команду. Сам Виктор говорит, что решение уже принято – надо только дождаться лета. Вслед за ним сменить обстановку может и вингер Хвича Кварацхелия. На грузина засматривается «Барселона», которая хочет сбалансировать группу атаки. Бороться придётся с «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Дела «Барселоны» налаживаются

- Период информационного бума прошёл – в «Барселоне» всё успокоилось. Речь о заявлении Хави – испанец последовал примеру Юргена Клоппа и объявил, что отправится в отставку в конце сезона. Может, это был и гениальный ход – с того момента «сине-гранатовые» не проиграли ни одного матча. 3 победы (над «Осасуной», «Алавесом» и «Сельтой») и ничья с «Гранадой». Всяко лучше, чем происходившее ранее. До этого каталонцы проиграли «Реалу» в финале Суперкубка Испании, вылетели из Кубка от «Атлетика» их бывшего – Эрнесто Вальверде. За какие-то полгода каталонцы успели получить пощёчины от «Антверпена» и «Шахтёра» в ЛЧ , от «Жироны» и опять «Реала» в чемпионате. Это ещё не считая ничьи. Ситуация для «Барсы» просто недопустимая.

- Попутно руководство занимается поиском альтернативы для Хави. В мечтах Жоана Лапорты пригласить Юргена Клоппа. И немец будет свободен летом. Но вряд ли для «блауграны». Немец сполна наработался в напряжённых условиях топ-клуба – весь предыдущий сезон ходил как на иголках. После такой эмоционально опустошающей работы обычно берут паузу. Выбирают команду поскромнее, но точно не идут туда, где дела ещё хуже. У «Барсы» раздутое прошлым эго, которое не вписывается в современную ситуацию клуба. Хави от этого пострадал, а Клоппу идти на такой шаг просто нет смысла. Помимо него в шорт-листе – Иманол Альгуасил, который поднял «Сосьедад» в плей-офф ЛЧ . Хотя и ему нет смысла окунаться в пучину ада. Остаётся ещё Ханс-Дитер Флик, покинувший сборную Германии. Немца хотели пригласить ещё перед назначением Хави – тогда Ханси предпочёл «бундестим». На этот раз нет препятствий отправиться в Каталонию. Класс наставника проверен «Баварией», а в сборной коуч научился стрессоустойчивости.

- Рывок в последних турах позволяет «сине-гранатовым» надеяться на лучшее. Они не позволили себя обойти «Атлетико», в то же время вплотную приблизились к «Жироне» — «бело-красные» опережают соседей лишь на 2 балла. И начали оступаться – недавно проиграли «Атлетику». Вот-вот сказка жиронцев закончится – и на 2-й строчке обоснуется «Барса».

Команды близки по духу – но каталонцы разбиты не настолько

- В положении соперников много общего. «Наполи» совершил рывок и взял Скудетто в прошлом сезоне – «Барса» тоже триумфально оформила чемпионство. Итальянцы начали разваливаться в новой кампании – с проблемами столкнулись и каталонцы. Наконец, и те, и те вылетели из кубковых турниров, теперь остаётся налаживать дела в чемпионате и бороться в ЛЧ .

- Но у «сине-гранатовых» всё же есть преимущество. Прежде всего – годами выработанный класс, который удерживает коллектив в топе, несмотря на безграмотные действия на рынке. Во-вторых, Хави всё ещё в команде – и выиграл для руководства время, которое надо тратить на поиски сменщика. В-третьих, даже в игровой плоскости стагнация каталонцев чуть мягче. И в чемпионате они не провалились настолько сильно, и в еврокубках претендуют на что-то серьёзное.

Прогноз Soccer.ru: гостевая победа «Барсы».