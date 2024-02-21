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«Тулуза» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:17
«Тулуза» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Тулуза» – «Бенфика», который состоится 22 февраля 2024 года

«Тулуза»

«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Тулузы» за последнее время. С разницей в один мяч «малыши» дома проиграли «канарейкам» из Нанта в рамках матча 21-го тура Лиги 1 (1:2). В первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы «Бенфика» со счётом 2:1 на своём поле обыграла «Тулузу».

На прошлых выходных «фиолетовые» в гостях взяли верх над «монегасками» (2:1).

«Бенфика»

«Орлы» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бенфики», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Тулузой». В шести матчах к ряду «Бенфика» не проигрывает своим соперникам. С разницей в один мяч «славные» взяли верх над «Визелой» в четвертьфинале Кубка Португалии (2:1). На выезде со счётом 2:2 «красные» сыграли вничью с «Виторией» из Гимарайнша в 21-ом туре чемпионата Португалии.

18 февраля со счётом 6:1 «Бенфика» разгромила «Визелу» в рамках матча 22-го тура Примейра-лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тулуза» – 4.31
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Бенфика» – 1.91
  • Победит «Бенфика» с форой -1.5 гола – 3.02
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.12

Статистика

  • «Тулуза» пока не выигрывала у «Бенфики»
  • Только в одной встрече из десяти последних «орлы» проиграли
  • За тот же период «фиолетовые» проиграли в шести матчах.

Прогноз

После первого матча у «орлов» есть небольшое преимущество. В будущей встрече «славные» постараются укрепить свои позиции уже в первой половине встречи и у них это получится. С коэффициентом 1.91 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Бенфики».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Бенфика
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Все комментарии
bq3a7esh5kcs
bq3a7esh5kcs
сегодня в 09:18
Ставка на матч: победа «Бенфики» с форой 0 (Ф0).
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сегодня в 09:17
Общий счёт матча, скорее всего, будет в пользу «Бенфики» с небольшим перевесом.
bkhr5sh6rk3a
bkhr5sh6rk3a
сегодня в 09:14
Нельзя исключать и возможности ничейного исхода, учитывая неуступчивость «Тулузы».
c4q2p72c9hwz
c4q2p72c9hwz
сегодня в 09:14
Можно предположить, что «Бенфика» будет фаворитом в предстоящем матче.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:13
В 1-ом поединке Бенфика оказалась сильнее, и смогла победить 2:1, и это ставит Тулузу в такое положение, что команде просто придется идти ва-банк, чтобы восстановить как минимум разницу. Благо данный матч будет проходить на родной территории, где Тулуза в среднем реализует порядка 1.15 моментов. Ну а Бенфика даже на выезде редко дает слабину в атаке, и к примеру в среднем за такой поединок коллектив забивает 1.93 гола. Поэтому и в ответной встрече команд стоит ожидать ОЗ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:29
Хозяевам надо искать счастье в атаке , гости тоже не останутся в стороне - ТБ(2,5).
Гость
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