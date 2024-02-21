«Тулуза» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Тулуза» – «Бенфика», который состоится 22 февраля 2024 года

«Тулуза»

«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Тулузы» за последнее время. С разницей в один мяч «малыши» дома проиграли «канарейкам» из Нанта в рамках матча 21-го тура Лиги 1 (1:2). В первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы «Бенфика» со счётом 2:1 на своём поле обыграла «Тулузу».

На прошлых выходных «фиолетовые» в гостях взяли верх над «монегасками» (2:1).

«Бенфика»

«Орлы» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бенфики», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Тулузой». В шести матчах к ряду «Бенфика» не проигрывает своим соперникам. С разницей в один мяч «славные» взяли верх над «Визелой» в четвертьфинале Кубка Португалии (2:1). На выезде со счётом 2:2 «красные» сыграли вничью с «Виторией» из Гимарайнша в 21-ом туре чемпионата Португалии.

18 февраля со счётом 6:1 «Бенфика» разгромила «Визелу» в рамках матча 22-го тура Примейра-лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 4.31

Ничья – 3.85

Победит «Бенфика» – 1.91

Победит «Бенфика» с форой -1.5 гола – 3.02

Тотал голов больше 2.5 – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 – 2.12

Статистика

«Тулуза» пока не выигрывала у «Бенфики»

Только в одной встрече из десяти последних «орлы» проиграли

За тот же период «фиолетовые» проиграли в шести матчах.

Прогноз

После первого матча у «орлов» есть небольшое преимущество. В будущей встрече «славные» постараются укрепить свои позиции уже в первой половине встречи и у них это получится. С коэффициентом 1.91 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Бенфики».