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«Фрайбург» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:29
«Фрайбург» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» – «Ланс», который состоится 22 февраля 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фрайбурга», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Лансом». Месяц «бразильцы» не выигрывают у своих оппонентов. Пропустив три гола, в сухую «Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в 21-ом туре чемпионата. Нулевую ничью раскатали «бразильцы из Брайсгау» в 1/16 плей-офф Лиги Европы с «Лансом».

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграл «Фрайбург» с «орлами» из Франкфурта-на-Майне.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ланса» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «кроваво-золотые» выиграли у «канареек» из Нанта в рамках матча 20-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «Ланс» дома одержал победу над «Страсбургом» (3:1).

18 февраля со счётом 1:1 «кроваво-золотые» раскатали ничью с «Реймсом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрайбург» – 2.41
  • Ничья – 3.59
  • Победит «Ланс» – 3.10
  • Победит «Фрайбург» с форой -1.5 гола – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

  • Три победы одержали «бразильцы из Брайсгау» в десяти последних матчах
  • За такой же период «Ланс» выиграл в пяти футбольных поединках
  • Четыре матча с участием «кроваво-золотых» из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Фрайбурга» с коэффициентом 2.41. Не без труда, но «бразильцы из Брайсгау» возьмут верх над «Лансом» в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Фрайбург
Все комментарии
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вчера в 18:51
Ставка на тотал голов выглядит интересно, хотя я могу предпочесть победу «Ланса» для более рискованного варианта.
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вчера в 18:50
Ставка на то, что в матче будет забито не более двух голов должна сыграть.
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p6chqfx75rug
вчера в 18:48
«Фрайбург» может использовать домашние стены для улучшения своей игры. Возможно, стоит ожидать обоюдной борьбы и ничьи.
mp6533q7uhb3
mp6533q7uhb3
вчера в 18:46
Можно предположить, что «Ланс» имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.
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