«Фрайбург» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» – «Ланс», который состоится 22 февраля 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фрайбурга», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Лансом». Месяц «бразильцы» не выигрывают у своих оппонентов. Пропустив три гола, в сухую «Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в 21-ом туре чемпионата. Нулевую ничью раскатали «бразильцы из Брайсгау» в 1/16 плей-офф Лиги Европы с «Лансом».

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграл «Фрайбург» с «орлами» из Франкфурта-на-Майне.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ланса» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «кроваво-золотые» выиграли у «канареек» из Нанта в рамках матча 20-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «Ланс» дома одержал победу над «Страсбургом» (3:1).

18 февраля со счётом 1:1 «кроваво-золотые» раскатали ничью с «Реймсом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.41

Ничья – 3.59

Победит «Ланс» – 3.10

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

Три победы одержали «бразильцы из Брайсгау» в десяти последних матчах

За такой же период «Ланс» выиграл в пяти футбольных поединках

Четыре матча с участием «кроваво-золотых» из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Фрайбурга» с коэффициентом 2.41. Не без труда, но «бразильцы из Брайсгау» возьмут верх над «Лансом» в предстоящем матче.