В РПЛ закрученная борьба за выживание. «Сочи» пригласил экс-тренера Испании, «Балтика» ставит на опыт

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вчера, 20:21

Свои аргументы есть почти у каждого.

Борьба за выживание – интересная составляющая чемпионата. В РПЛ нижняя четвёрка грядущей весной может измениться довольно сильно – предполагаем, у кого какие шансы остаться в элите.

«Сочи» – кандидат на статус главного открытия весны

Забавно, насколько сильно могут измениться перспективы команды за пару месяцев зимней паузы. Когда РПЛ уходила на каникулы, в выживании «Сочи» были большие сомнения. Не было понимания, куда южане будут двигаться, как станут действовать на рынке, кто возглавит команду.

Шаги последовали довольно интересные. На пост главного тренера удалось заманить Роберта Морено – испанец долгое время работал с Луисом Энрике, успел потренировать сборную Испании на отборе к Евро-2020. Опыта самостоятельной работы у Морено минимум – зато школа солидная. Для РПЛ – стопроцентное кадровое усиление.

Мало того, сочинцы сильно изменили состав. Избавились от балласта – нет больше ни Джорджевича, ни Мелкадзе, ни Игнатьева, попрощались с Нобоа, Миладиновичем и другими. Вместо них привезли группу интересных легионеров и крепких россиян из «Зенита» (Чистяков и Сутормин). Состав подбирается боеспособный, тренер амбициозен. Вопрос во времени на раскачку.

Прогноз Soccer.ru: если новички быстро сыграются и усилят стартовую обойму, сочинцам в нижней четвёрке не будет равных. Выберутся даже из стыков – и за топ-10 могут зацепиться.

«Балтика» будет бороться за счёт опытных новичков

Калининградцы избрали тот же вектор, что и южане – но с одной поправкой. Команде после выхода из Первой лиги не хватает опыта для качественной конкуренции – поэтому и на рынке «балтийцы» обратились к игрокам, обстрелянным в Премьер-Лиге. На правах аренды подобрали Дмитрия Рыбчинского, Виталия Лисаковича и Джоэля Фамейе. Первые двое сверкнули на взрослом уровне в «Локомотиве» – Виталий после этого набрался опыта в Первой лиге с «Рубином». Там же год провёл Джоэль Фамейе, которому давно пора было на повышение.

У «Оренбурга» «Балтика» увела двух возрастных полузащитников – Юрий Ковалев и Кирилл Капленко уже давно перебрались из Белоруссии в РПЛ . Причём за последнего калининградцы щедро выложили 1.6 млн евро.

Плюс есть несколько перспективных россиян, крепкие легионеры и оставшийся в клубе Сергей Игнашевич.

Прогноз Soccer.ru: тренеру доверяют – и под него усиливают коллектив. Что это, если не залог успеха? Раньше команде не везло, несмотря на огромную самоотдачу. Сейчас дело тронется – верим в попадание в стыки, где поможет разница в классе!

«Ахмат» – нет уверенности в Ромащенко, но есть трансферы

Грозненцы на рынке скромнее своих конкурентов – но у них и проблемы меньшего масштаба. С нуля отстраиваться не надо, да и запас прочности имеется. В этот раз решили ограничиться усилением линии обороны и центральной оси. В центре обороны за место в старте будет конкурировать Надер Гандри – тунисец за долгую карьеру успел поиграть во Франции и Бельгии. У Талала и Ловата послужной список скромнее, но общую картину они точно дополнят.

Зато вопросы есть по кандидатуре Мирослава Ромащенко. Сложно соотнести, где объективный уровень тренера, а где – влияние обстоятельств. Команда резво стартовала после его назначения, но затем сильно сдала, к зиме оказалась в зоне стыков. Только вот готовил клуб к сезону ещё Сергей Ташуев, а Ромащенко пришлось работать с уже имеющейся базой. Ждать зимних сборов. В то же время падение было слишком оглушительным. В перспективы Ромащенко не верится – а при усилении конкурентов грозненцы рискуют вылететь.

Прогноз Soccer.ru: зона вылета.

«Факел» ставит на свободных агентов и гений Ташуева

Не рушить то, что работает – тоже стратегия. «Факел» понёсся к первой десятке в последних турах перед паузой – всё после того, как команду возглавил Сергей Ташуев. С ним коллектив перешёл на «4-4-2» и проиграл в чемпионате 2 матча из 11.

Все процессы в «Факеле» налажены, есть отработанные сочетания, Ташуев прививает более агрессивный атакующий футбол. Поэтому руководство и ограничилось малым – зато значимым. Вернулся Роман Акбашев, который был лидером атаки воронежцев в прошлом сезоне.

Прогноз Soccer.ru: сохранят дистанцию от нижней четвёрки.

«Оренбург» – отрицательный баланс потерь и приобретений, вопросы к Деограсии

Перспективный интересный коллектив слишком быстро растерял позиции после ухода Марцела Лички. Сначала не вписался Ярошик, потом Деограсия сник после яркого дебюта. Под руководством испанца южноуральцы в последних турах чередовали ничьи и поражения.

И легионерский десант клубу удаётся сохранять, несмотря на стагнацию – только вот остальные из «Оренбурга» потихоньку уходят. Вот и Кирилл Капленко с Юрием Ковалевым предпочли отправиться в «Балтику», Кирилл Печенин ушёл в «Крылья». Вместо них – иранский опорник Мохаммад Горбани, пара юниоров и поигравший за «Ростов» Прохин.

Прогноз Soccer.ru: зона вылета.

«Урал» – ставка на связи Ганчаренко на белорусском рынке

Виктор Михайлович для белорусских футболистов – авторитет, с которым хочется поработать. РПЛ очевидно выше уровнем, а тренер эффективно управлял ЦСКА . Поэтому на белорусском рынке у «шмелей» достаточно рычагов давления. Плюс он надёжнее – за зимнее трансферное окно сообщалось о нескольких сорвавшихся сделках по легионерам.

А вот из Высшей лиги удалось привезти сразу двоих топ-исполнителей. Артем Концевой и Валерий Бочеров ранее выступали за БАТЭ , привлекались в сборную Белоруссии. Плюс это молодые, не подверженные травмам футболисты.

Опыта коллективу добавит Алексей Ионов – он тоже успел поработать с Ганчаренко, наставник «Урала» знаком с его способностями. Отдельный вопрос – что будет с состоянием здоровья. «Урал» – клуб с одним из самых возрастных коллективов в лиге. И на того же Юрия Газинского можно было рассчитывать не так часто. Но в оптимальной форме Алексей, как и Юрий – стопроцентный игрок старта для «шмелей».

Прогноз Soccer.ru: зона стыков.