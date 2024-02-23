Артета не может выбрать между чемпионской гонкой АПЛ и ЛЧ. Сразу после 0:1 от «Порту» — «Ньюкасл»

1708715098

вчера, 22:04

«Канониры» давно не обыгрывали «сорок» в гостях.

Дилемма «Арсенала» — борьба за чемпионство или ЛЧ

- В чемпионате установился треугольник из претендентов на чемпионство. «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в Премьер-Лиге и допускает минимум ошибок. Ближайшим преследователем уже по классике является «Манчестер Сити» — «горожане» воспряли после тяжелейшего декабря, теперь планомерно сокращают дистанцию с мерсисайдцами. «Арсенал» же замыкает топ-3, набрав 55 баллов. Ситуация та же, что и с «Сити» — просели в конце осени и перед Рождеством, теперь снова набрали ход. Солидного преимущества здесь нет – «красные» набрали 60 очков, но сыграли на матч больше. Конкуренты догонят их по этому показателю в выходные, пока Клопп будет бороться за Кубок Английской Лиги.

- Но сейчас матчи будут даваться сложнее – возвращается ещё один топ-турнир. Лондонцы возобновили ход в Лиге чемпионов. Соперником по 1/8 финала стал «Порту», который уверенно идёт по сезону. В домашнем матче португальцы вырвали победу на последних минутах, хотя могли вырваться вперёд сильно раньше – Галено дважды за доли секунды пробил в упор. Сначала штанга, потом – аут. Он же и реабилитировался, забив победный в компенсированное время.

- Отставание после гостевого матча – обычное дело. Команды вообще редко добиваются победы в гостях, когда речь заходит о таких напряжённых противостояниях. Для «канониров» даже хорошо, что в Португалии они пропустили только 1 мяч. Больше шансов на домашний поединок. Но перед молодым коллективом опять остро встаёт дилемма – борьба за чемпионство в АПЛ или за победу в ЛЧ . «Ман Сити» годами зрел, чтобы выбрать сразу оба пункта. Это сбалансированный опыт и проверенный тысячами боёв коллектив. «Арсенал» Артеты изначально был молод и поступательно подобрался к борьбе за топ-3. И в ЛЧ находится в той же категории молодых и дерзких. Команде не хватает разнообразия, функционала, глубины скамейки, чтобы выкладываться на максимум в одном из турниров без ущерба другому. И выбор оттого тяжелее, что ЛЧ , как и АПЛ подходят к решающей стадии. Любой уважающий тренер откажется отвечать на такой вопрос – команда растёт, когда ставит перед собой трудно выполнимые задачи. Но если «канониры» не определятся с фокусом внимания, им это вылезет боком.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Кивиор, Магальяес, Салиба, Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Троссард, Сака.

Хау переламывает ход сезона для «Ньюкасла»

- Любой текст о «Ньюкасле» лучше начинать с актуального списка травмированных. На ближайший поединок Эдди Хау недоступны: основной голкипер Ник Поуп, левый защитник Мэтт Таргетт (игрок обоймы), игроки центральной оси – Жоэлинтон, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон (все – игроки стартовой обоймы), игроки группы атаки – Джейкоб Мёрфи, Александар Исак, Каллум Уилсон.

- На протяжении всего сезона это приводило к тому, что «сороки» боролись с обстоятельствами – но точно не за зону еврокубков. Тем более – не за медали. Даже в 11 матчах после вылета из ЛЧ «сороки» смогли одержать только 3 победы. Причём проигрывали даже андердогам типа «Эвертона», «Лутона», «Ноттингема».

- Но постепенно Хау выводит команду из кризиса – хотя проблема эпидемии травм никуда не делась. В новом году у «Ньюкасла» только 2 поражения. Оба – в первой половине января и против лидеров чемпионата. Сначала «сороки» в результативном матче уступили «Ливерпулю» (2:4), затем с боем отдали победу «Ман Сити» (2:3). Вместе с тем коллектив продвинулся по Кубку Англии, выбив последовательно «Сандерленд» и «Фулхэм». Затем – победы над «Астон Виллой» и «Ноттингемом», ничьи против «Лутона» и «Борнмута».

- Неожиданной проблемой становится потенциальная потеря спортивного директора команды – охоту на Дэна Эшуорта ведёт «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» потихоньку приступают к изменениям в менеджменте клуба. На пост гендиректора уже собираются назначить Омара Беррарда, ранее работавшего в «Ман Сити». Теперь «красные дьяволы» продвигаются в переговорах со спортдиректором «Ньюкасла». Дэн готов сменить обстановку и уже попросил клуб отпустить его. Но специалиста с «сороками» связывает контракт, его не отпустят до 2026 года. В качестве альтернативы МЮ предлагают выплатить 20 млн фунтов. «Юнайтед» пытаются согласовать сумму компенсации.

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Дубравка – Бёрн, Ботман, Шер, Триппьер – Майли, Гимараес, Лонгстафф – Барнс, Гордон, Альмирон.

У команд складывается напряженное противостояние

- В последних 20 встречах тотальное преимущество – по-прежнему на стороне «канониров». Коллектив с 2013-го и вплоть до 2022 года проиграл «сорокам» лишь 1 раз. Это случилось в апреле 2018 года.

- Зато в период, когда в «Ньюкасл» пришли шейхи, коллектив выравнял ситуацию в личных противостояниях. В предыдущих пяти играх ни одна из команд не смогла одержать двух побед к ряду. В последний раз сильнее был «Ньюкасл». В предыдущем сезоне – победа «Арсенала» и ничья. По ходу кампании-21/22 команды тоже пересеклись только в чемпионате – и обменялись победами со счётом 2:0.

Прогноз Soccer.ru: «канонирам» самое время отомстить за гостевое поражение в ноябре 2023-го – да и на «Эмирейтс» лондонцы давно не обыгрывали «сорок». Поставим на победу «Арсенала».