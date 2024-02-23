Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов оценил шансы команд на победу в турнире.
Лидирует «Манчестер Сити» (33,74%), на втором месте идет ПСЖ (16,72%), топ-3 замыкает «Реал» (12,01%).
В конце списка идут «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад» (по 0,69%) и «Копенгаген» (0,04%).
МС
Реал
Интер
.....далее в любом порядке...ибо думаю финалисты уже в этой тройке..))
Почему ПСЖ выше Реала....загадка...по-мне так если 10 раз они сыграют между собой то 7 раз победит Реал....
Я так думаю..))
МС
Реал
Интер
.....далее в любом порядке...ибо думаю финалисты уже в этой тройке..))
Почему ПСЖ выше Реала....загадка...по-мне так если 10 раз они сыграют между собой то 7 раз победит Реал....
Я так думаю..))
Арсенал очень низко, да проиграли 1 игру, но они явно сейчас посильнее того же ПСЖ, а про немцев вообще молчу)))
Арсенал очень низко, да проиграли 1 игру, но они явно сейчас посильнее того же ПСЖ, а про немцев вообще молчу)))
В каждой команде есть ключевые игроки, наличие/отсутствие которых будет как прямо так и косвенно влиять на результат в конкретно взятом матче (противостоянии).
Какой толк МС или ПСЖ ставить выше всех Сегодня, если Завтра (не дай Бог, тьфу, тьфу) Холланд или Мбаппе попадут на больничную койку ?
P.S. Подобного рода деятельность - обычный тренинг для программистов, не имеющий ничего общего с футбольной реальностью.
В каждой команде есть ключевые игроки, наличие/отсутствие которых будет как прямо так и косвенно влиять на результат в конкретно взятом матче (противостоянии).
Какой толк МС или ПСЖ ставить выше всех Сегодня, если Завтра (не дай Бог, тьфу, тьфу) Холланд или Мбаппе попадут на больничную койку ?
P.S. Подобного рода деятельность - обычный тренинг для программистов, не имеющий ничего общего с футбольной реальностью.