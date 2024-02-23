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Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

вчера, 12:49

Суперкомпьютер по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов оценил шансы команд на победу в турнире.

Лидирует «Манчестер Сити» (33,74%), на втором месте идет ПСЖ (16,72%), топ-3 замыкает «Реал» (12,01%).

В конце списка идут «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад» (по 0,69%) и «Копенгаген» (0,04%).

Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 21:51
Суперкомпьютер, конечно, очень силён. Для того, чтобы дать такой прогноз, не стоило вкладывать столько денег в его разработку. Дешевле спросить у Бубнова или Уткина, ещё и бонус будет в виде дополнительного комментария, который впрочем на... никому не нужен.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:59
В Плейстейшен?)
Удачи!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:53
"Интел пентиум 1" !....)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Согласен, если все было так просто, то можно было бы предсказывать судьбу, продолжительность жизни человека и Конец Света при помощи суперкомпьютера.
Все в руках Бога.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:18
ПСЖ слишком высоко, Барселона вообще смех
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:16
Их скоро вообще не будет в списке кандидатов...
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:10
Солидарен полностью. Мне тоже не очень нравится такая игра, но она дает результат...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:22
Псж выше Реала?? Похоже шейхи подкупили этот "супер" компьютер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:02
А мне чего то стиль Интера несимпатичен....
Если МС и Реал креативны и игривы....то итальянцы прям прагматики какие то стали...8 матчей..или даже 9 в сезоне...выиграны со счётом 1:0....в группе ЛЧ забили меньше Галатасарая,Фейеноорда,Шахтёра и пр...
Симеоновцы прям...не иначе..))
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:40
Сити
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 16:24
Кто победит Реал тот и возьмёт кубок !
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:15
ничего не соображает чупер компьютер в футболе
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:14
Я бы Реал на первое место поставил, Сити на второе, Интер на третье.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:57
Спасибо, все в точку и по делу.
ABir
ABir
вчера в 15:57
Скоро количество претендентов уполовинится
112910415
112910415
вчера в 15:46
парижские определённо не на своём месте !
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:55
СК этого не знает. Он, бедный, даже морду валенком сделать не сможет. Это же электронная кастрюля, что шеф повар (УЕФА) положит, то и сварит, а шеф-повар положит то, что ему купят.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:51
Вот УЕФА и посрамит. Они же на закладывают в СК данные о своей коррупции, а применять будут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:49
Он уже удивил... на пару с МЮ. ))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:47
Вот бы Копенгаген удивил!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Здравствуй, Анатолий.
Вне сомнений.
Пользуясь случаем, поздравляю тебя, равно как и всех пользователей/администрацию/тех. службы Соккера с Днём Защитника Отечества!
Всем желаю неиссякаемости Мужества и Стойкости духа среди того кошмара и разброда нации, что творится ныне.
Надеюсь, что когда-нибудь придут в страну рулить те, для кого слово Россия - не пустой звук.

Всех ещё раз с праздником..., всем здравия и Веры.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:22
Как скажут шейхи так и будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:17
Привет дорогой, появился повод поговорить не только о теории вероятностей, но и о теории случайных функций и случайных процессах и оценить доверительный интервал? Не так ли?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:14
Уважаемый, разделяя твои сомнения и размышления, хочу лишь добавить, что не надо компьютер излишне возвышать по части предсказаний. Что задашь в качестве исходных данных , то и получишь на выходе. А футбол непредсказуем как игра и как любой случайный процесс
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:03
15 из 16 команд вылетят по весне))
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:59
ПСЖ на втором месте?!
Смешно
Futurista
Futurista
вчера в 13:59
Запомним и посрамим суперкомпьютер по итогу)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:53
МС вылетит по весне как обычно
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:41
Не знаю кто победит, но в полуфинале точно будет играть Зенит.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:37
Суперкомпьютеру стоит ходить на встречи "Анонимных Искусственных Интеллектов", двухнедельная терапия поможет осознать что ПСЖ не может быть выше Реала и Интера. После поражения в матче с «Интером» «Ювентус» сломался и в следующих турах потерял еще 5 очков. «Интер» уже чемпион не только потому, что разница между очками будет 12, но и потому, что «Ювентус» сломлен. Так что в Серии А Интер уже может почти свободно терять очки, поскольку Ювентус тоже потеряет. При такой ситуации прошлогодний финалист «Интер» может 80% своих сил бросить в Лигу чемпионов. А в этом году есть два сильных соперника - МС и РМ. Но, МС пока не разобрался – хочет снова выиграть Премьер-Лигу, или Лигу Чемпионов. Им придется пожертвовать одним, их игра в этом сезоне неоднозначная. Реал Мадрид через несколько туров увеличит отрыв между Жироной и станет вторым Интером. А МС это не светит, Ливерпуль и Арсенал не позволят.

А Бавария как оказалась ниже БД и Барселоны? Такое впечатление, что кто-то залил свой чай в процессор Суперкомпьютера.
Гость
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