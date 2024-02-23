Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

1708681763

вчера, 12:49

Суперкомпьютер по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов оценил шансы команд на победу в турнире.

Лидирует «Манчестер Сити» (33,74%), на втором месте идет ПСЖ (16,72%), топ-3 замыкает «Реал» (12,01%).

В конце списка идут «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад» (по 0,69%) и «Копенгаген» (0,04%).