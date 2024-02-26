Новичок РПЛ наравне с ЦСКА в таблице. Удержаться среди лидеров помогла селекция

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сегодня, 21:56

«Рубин» набрал интересных легионеров.

Рахимов воскресил команду после ужасного старта

Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ . Богатый клуб из Казани потратил сезон, чтобы вернуться. Подобный опыт у многих симпатичных команд высшей лиги, вроде «Крыльев Советов». «Рубин» доверился опытному тренеру Рахимову, но поначалу у его подопечных мало что получалось. После пяти туров было 4 осечки в 5 матчах, новичок с трудом опережал аутсайдеров из зоны стыковых матчей. Казанцы много пропускали, что запрещено клубной религией, «Рубин» привычно ассоциируется с надежной обороной.

Прошло ещё пять матчей, ситуация не улучшилась. «Рубин» набрал всего 9 очков из 30 возможных пунктов, у команды было 2 несчастные победы в 10 турах. С такими результатами начинаются справедливые разговоры о смене тренера. Впервые слухи об отставке Рашида Маматкуловича бродили в середине августа. В начале октября они усилились. Но в Казани проявили терпение, дали время раскрыть Вуячича в центре обороны, нигерийского армянина Иву в опорной зоне и албанского нападающего Даку.

Рахимов указывал на плохую сыгранность команды, которая усиливала состав после возвращения в РПЛ . Также были просчеты в подготовке. На физический пик «Рубин» вышел позднее, чем конкуренты. Низкая концентрация у ворот Дюпина также огорчала наставника, но Рахимов предлагал изменения во всех фазах игры. То есть признавал, что его изначальные настройки не работают, а так умеют не все тренеры. Боссы клуба доверяют тренеру и его трансферному вкусу – зимой снова ставили на балканцев.

По результатам 8 последних туров «Рубин» первый

После десяти слабых матчей казанцы начали серию, которая сделала их самой эффективной командой конца прошлого года. В восьми турах 19 баллов набрали только «Рубин» и «Зенит». У Рахимова на этом отрезке одно поражение от «Динамо», третьего клуба в таблице по итогам последних восьми туров, и одна ничья против ЦСКА . Шесть побед над середняками подбросили команду в таблице. Конечно, обращаем внимание на календарь, со многими фаворитами сыграли раньше.

Но не каждый клуб РПЛ может похвастаться одним пропущенным мячом с начала октября. «Зенит» на этом отрезке пропустил 6 раз, «Краснодар» 11 мячей, а «Спартак» допустил 12 результативных ошибок в обороне. «Рубин» впечатлил, ведь прибавили по работе без мяча, перестали терять концентрацию. Вратарь Дюпин помог команде, но по количеству сейвов замыкает первую десятку в РПЛ . Значит, выручали защитники, появилась сыгранность, о которой говорил главный тренер.

«Рубин» не стал командой, которая часто атакует, как любят «Динамо» и «Крылья Советов». Но даже ужасная реализация ударов в створ – хуже казанцев только «Балтика» и «Ахмат», не помешали забить победные мячи упрямым соперникам. Признаем, что статистика намекает на везение команды. По очкам в последних восьми турах «Рубин» первый, а по ожидаемым очкам на одиннадцатом месте. Но это ведь не «Спартак» с огромным бюджетом. Впрочем, деньги в Казани тоже есть.

Балканские легионеры помогут Рахимову не сбавить

«Рубин» вряд ли останется на седьмой строчке, ЦСКА важно подпрыгнуть выше. Возможно, у «Ростова» получится подняться, ведь в общей таблице по ожидаемым очкам Карпин в первой тройке. В Ростове-на-Дону базируется невезучая команда, которая не добрала около шести пунктов. Но в Казани ставка не только на везение. Перебрали два-три пункта, почти все успехи заслуженные. Рахимов грамотно сковывал соперников благодаря широкой игре в защите. При этом фланги «Рубина» активно работали в атаке.

Правый латераль Кабутов создал 38 моментов для напарников. Но в Казани есть средства для подписания не только российских футболистов, а и легионеров. Зимой нашли центрального нападающего молодежной сборной Австрии с балканскими корнями Дардана Шабанхаджая. Также приехал атакующий хавбек из Сербии Богдан Йочич. В аренду взяли вингера Луку Бийеловича, получили целую группу балканских футболистов. В обороне Вуячич, в атаку Даку, но также Раджелович и Чумич в группе поддержки.

Также на сборы отправился Дарко Йевтич. Швейцарец с балканскими корнями не играл с лета 2022-го из-за страшной травмы. Если футболисты с родственниками в одном регионе поддержат усилия Кабутова, хавбека Вады и ветерана Мартыновича, то «Рубин» останется серьезным соперником даже для клубов первой половины таблицы. Но удержаться настолько высоко, как сейчас, будет сложно из-за расписания.

Впереди много сложных игр против главных фаворитов

У Рахимова сложнейший старт сезона. В первом весеннем туре гостевой матч против «Краснодара». Дальше «Пари НН» Юрана, где умеют держать удар, «Зенит» и «Ахмат». Достаточно новой неудачной серии по аналогии со стартом сезона, чтобы перечеркнуть наработки конца года. Впечатляет, что «Рубин» первый по набранным очкам с начала октября, но эта информация позволяет сделать вывод, что долгий зимний перерыв работал как раз против Рахимова, ведь его команда набрала шикарную форму.

Теперь всё с чистого листа, а слабых соперников в календаре практически не осталось. Сложно давать прогнозы при такой плотной борьбе, ведь в РПЛ хватает нестабильных клубов. «Урал» Ганчаренко выдал шикарный отрезок. «Ахмат» с Ташуевым был на пятом месте в прошлом сезоне. Сейчас обе крепкие по составу команды будут сражаться за спасительное двенадцатое место, чтобы оказаться в зоне непрямого вылета. «Рубин» не гарантировал себе прогулку весной, но 28 очков это заявка на успех.

Задача пока скромная, важно сохранение места в высшей лиге. Выступают намного лучше, чем со знаменитым наставником Слуцким. Леонид Викторович перезапускает карьеру в Китае, где в первом матче выиграл трофей, а Рахимов постарается надолго вернуть «Рубину» стандарты качества и высокую концентрацию в обороне. В конце года была видна тренерская рука, как и желание футболистов играть грамотно.