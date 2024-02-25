«Челси» – неудачники в играх с «Ливерпулем». Проиграли «красным» 3 финала за последние 5 лет

1708811339

сегодня, 00:48

Развивается серьёзнейший комплекс.

Шанс для Клоппа громко хлопнуть дверью

- Всё, что произойдёт с «Ливерпулем» во второй части сезона, будет восприниматься через призму ухода Юргена Клоппа. У немецкого менеджера был идеальный союз с мерсисайдцами. Он пришёл в команду, когда здесь ещё не было и намёка на чемпионство, борьбу за еврокубки. Светлое будущее клуб и тренер создавали бок о бок. Напоследок он подарил «красным» новый костяк – и может подарить трофеи.

- На международной арене есть шанс на победу в ЛЕ . Не ЛЧ , конечно. Но и это хорошо, на фоне прошлогоднего спада. Ещё когда коллектив забрался-таки в топ-5 на финишной прямой, уже было ясно, что во втором по силе еврокубке им будет тесно. «Красные» дежурно прошли групповой этап, потерпев 2 поражения. Отобрались напрямую в 1/8 финала, остальные уже сыграли стыковой раунд. По итогам жеребьёвки досталась «Спарта». Котировки на успех англичан довольно высокие.

- В чемпионате тоже дела складываются хорошо. Клопп тихо-мирно ждал, когда забуксуют «Арсенал» и «Ман Сити». И в декабре ворвался на вершину Премьер-Лиги. С тех пор команда лишь раз потерпела поражение – 1:3 от «Арсенала». С остальными соперниками мерсисайдцы не испытывают проблем и добывают победы – и главным испытанием будет скорая встреча с «Манчестер Сити». Сейчас отрыв от «горожан» и «канониров» 1 и 5 очков соответственно. «Ливерпуль» при этом провёл на матч больше, чем лондонцы. Но победа в очном поединке с «Сити» будет подспорьем для титула.

- О Кубке Англии пока рано делать хоть какие-то выводы – банда Клоппа провела там только 2 встречи. Сначала обыграли «Арсенал», затем расправились с «Норвичем». Соперник по 5-му кругу – «Саутгемптон», так что «красные» ещё могут сыграть вторым составом и поберечь силы до более важных игр.

- Наконец, сам Кубок Английской Лиги. Первый финал для «Ливерпуля» в текущем сезоне. На первых порах мерсисайдцы прошли «Лестер», «Борнмут» и «Вест Хэм», а в полуфинале оказались сильнее «Фулхэма». Теперь предстоит столкновение с «Челси».

- Английский гранд набрал отличный ход. По-настоящему чемпионский. Есть отличные предпосылки к тому, чтобы на прощание Юрген подарил «Ливерпулю» все трофеи, какие только можно выиграть за один сезон. И это – уже через год после сезона, полного страданий, системных проблем, череды травм лидеров! Красивая история должна закончиться так.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Келлехер – Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли – Джонс, Эндо, МакАллистер – Диас, Нуньес, Жота.

Почеттино недостаточно смягчающих обстоятельств – «Челси» нужен трофей

- Аргентинец в кризисном коллективе делает всё возможное, чтобы «аристократы» выбрались из ямы. Команду штормит большую часть сезона – но в последнее время появляются намёки на характер у «синих». С «Кристал Пэлас» должны были забирать победу на классе. Но «орлы» заманили соперника в вязкий футбол, первыми открыли счёт. Даже так «Челси» смог одержать победу. До этого команда разделалась с «Астон Виллой» в Кубке Англии, так что настрой был огненный. И ещё важнее – в гостях «аристократы» умудрились отнять очки у «Ман Сити».

- Поэтому и в чемпионате «синие» всё ещё на плаву. Топ-10 они не покидают – определённая марка качества. Идёт плотная погоня с «Вулверхэмптоном», который располагается на 11-й строчке. На расстоянии 1-4 очков растянулись сразу 3 команды – «Брайтон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», клуб Маурисио Почеттино может догнать на дистанции одного тура. Но вот за топ-5 бороться крайне тяжело. В активе «Манчестер Юнайтед» уже 44 балла. Они преобразились в 2024 году и почти не допускают ошибок – поэтому и идут на 6-м месте, в трёх баллах от «Тоттенхэма». «Шпоры» замыкают топ-5.

- Как и «Ливерпуль», «аристократы» претендуют на оба национальных кубка. На пути к финалу Кубка Лиги попались «Брайтон» и «Ньюкасл» – с ними у лондонцев возникли наибольшие проблемы. В Кубок Англии сходу окунулись с головой – почти сразу пришлось играть с «Астон Виллой», теперь в соперниках – «Лидс».

- Почеттино важно заработать как можно больше «плюсиков» перед руководством. Прогресс команды происходит крайне медленно – но глупо ожидать иного, когда перемены свалились на него лавиной. 10-е место в Премьер-Лиге – точно не показатель эффективности Маурисио. Но руководителей это редко останавливает. Аргентинский менеджер отлично сработался с коллективом – и ему нужно время, чтобы механизмы начали приносить результат. В больших клубах, чтобы получить это время, нужно что-то дать взамен. Поэтому и рассчитывать лондонцы в финале должны только на победу.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Петрович – Чилуэлл, Колуилл, Дисаси, Гюсто – Фернандес, Кайседо – Джексон, Галлахер, Стерлинг – Палмер.

Клубы любят кубковые столкновения

У «Ливерпуля» и «Челси» в последнее время интересно складывается история противостояний. С 2019 года команды стали очень часто пересекаться в кубковых турнирах. И пятый раунд Кубка Англии в сезоне-19/20 – это ещё ладно. Золотой классикой стало столкновение этих команд в финалах. Начало было положено в Суперкубке Европы-2019. «Ливерпуль», выигравший английский финал ЛЧ , играет с «Челси» – победителем Лиги Европы. Победа – за «красными», по пенальти. «Аристократы», кстати, тоже рубились за трофей с соотечественниками – ещё и соседями («Арсеналом»).

Спустя неполные 3 года выстрелили дуплетом – финал Кубка Лиги и Кубка Англии. И здесь снова дело дошло до серии 11-метровых. Причём в обоих случаях победу забирал «Ливерпуль».

В преддверии очередного финала Почеттино есть над чем подумать. Хотя после игры с «Сити» «аристократы» точно на эмоциональном подъёме.

Прогноз Soccer.ru: очередная победа «Ливерпуля» – с этого начнётся красивейшее прощание Клоппа.