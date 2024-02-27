Живая чемпионская интрига и чистилище для тренеров. РПЛ возвращается на этой неделе

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сегодня, 00:29

В весенних сериях футбольного шоу будет жарко.

«Краснодар» против «Зенита»

Главная, ключевая, самая тонкая и глубокая интрига весны, особенно если она доживет до мая. Хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться в чемпионской борьбе до последнего тура? Атакующий хавбек Сперцян остался в РПЛ , поскольку Эдуард хочет лично узнать ответ на этот вопрос. При этом интерес зарубежных клубов будет подстегивать Сафонова, Сперцяна и молодых легионеров «горожан», вроде ценного новичка Кевина Кастаньо. У «Зенита» появился достойный конкурент, но два очка разницы Семак отыграет без труда. Выносливость «Краснодара» – то, что нужно нейтральному зрителю в РПЛ . Да и самому «Зениту» нужна борьба и мотивация, иначе шестой титул получится пресным.

Тренеры против увольнений

Осенью многие наставники откровенно разочаровали. Проще перечислить специалистов, которые отработали здорово, как Ивич из «Краснодара» и Рахимов из «Рубина» в концовке года. Но Абаскаль из «Спартака», Федотов из ЦСКА и Карпин из «Ростова» вряд ли могут поставить себе «пять с плюсом». Ганчаренко с «Уралом» тоже перенервничал и завалился в таблице ближе ко дну. Наставники задолжали зрителям прогресс своих часто не старых команд, поэтому интересно будет наблюдать за развитием множества коллективов. Даже у адепта атаки Лички не всё так однозначно, как можно подумать из-за третьей строчки «Динамо» в таблице.

Второй шанс для линий защиты

Атака в первом круге победила оборону, уступив в последних турах только погодным условиям. Но даже наличие клубов с невнимательными форвардами в составе – девять команд создали больше качественных моментов, чем собрали голов, не мешает говорить об атакующем векторе всей лиги. Не все умеют играть в атаке, но почти каждый клуб пытался развиваться именно в этом направлении. Пока проблемой является реализация шансов. А также тактические трудности клубов, вроде «Спартака», при взломе низкой линии чужой обороны. Зимой «Зенит» и «Локомотив» подписали крепких центральных защитников, по игре без мяча нужно прибавлять почти всем, особенно «Ростову».

Жесткая борьба за спасение

У «Сочи» теперь бывший тренер сборной Испании, но нет экс-игрока команды Эквадора Нобоа. Южане не хотят покидать РПЛ , что очевидно из их действий зимой. Но «Оренбург», который им нужно опередить, тоже не желает потерять статус клуба с талантливыми аргентинцами. Речь о команде, которая обыгрывала даже «Зенит». Проблемой для всех клубов у дна таблицы является довольно высокий уровень мастерства конкурентов. Даже зажатая и угрюмая «Балтика» молодого тренера Игнашевича, хотя явно уступает остальным в классе, не реализовала потенциал осенью. Всё возможно у дна, ведь из РПЛ вылетали даже клубы с опытом в еврокубках вроде «Динамо» и «Рубина».

Отчаянная погоня снайперов

Кассьерра сильно опережает остальных. У колумбийца из «Зенита» 14 голов против 8 мячей сразу у пятерых футболистов. Но Матео нестабильный нападающий, а Семак вернул неудобную для форварда схему «4-3-3». Поэтому Тюкавин и Кордоба не теряют надежд. Как и Чалов, хотя Фёдору будет сложнее, ведь в ЦСКА не играет на острие атаки, где Заболотный. У атакующих хавбеков Сперцяна и Гарре шансы опередить Кассьерру чуть ниже. Но если Матео заметно откатится по средней результативности, то даже в этом пункте появится интрига. А пока игрок «Зенита» явный фаворит. Лучшим снайпером сезона становились даже с 15-ю забитыми мячами, а у колумбийца уже 14 голов.

Важная весна для молодежи

Главными футболистами первой части сезона стали иностранцы, Промес, Кассьера, Клаудиньо и Вендел, которым немало лет. Но рядом молодые легионеры, вроде Битело из «Динамо» и Гарре из «Крыльев Советов». А второй эшелон формируют россияне с мотивацией. Тюкавин и Чалов хотят сыграть в топ-5, как старшие товарищи Головин и Миранчук? Тогда нужно впечатлить скаутов весной, чтобы оказаться на месте опытных бойцов из европейских клубов. Сафонов, Пиняев, Глушенков, даже Соболев, если возьмется за ум и перестанет отпугивать покупателей поведением, пройдут обязательную проверку весной. И на прочность, и на стабильность, и на умение спасти свою команду в равной игре. Многих молодых игроков РПЛ будут оценивать внимательные аналитики больших клубов.

Судьи, объясняющие решения

Арбитры будут комментировать решения при просмотре повторов. Нововведение не изменит мир – в разных странах тестируют подобный подход, но поможет тренерам и болельщикам лучше понимать логику рефери. Судейских скандалов хватало. А самое обидное, что фигурантом был даже лучший судья прошлого сезона. Безбородова покусали мухи ошибок перед матчем «Ахмата» и ЦСКА . В РПЛ решение рефери может изменить судьбу целого сезона. Например, если будет ляп не в пользу «Краснодара». Поэтому от качества арбитража зависит смысл итогового продукта. РПЛ бывает скандальной, но с этим надо завязывать, особенно в сфере судейства.

Отдельный «чемпионат Москвы»