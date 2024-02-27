Живая чемпионская интрига и чистилище для тренеров. РПЛ возвращается на этой неделе

В весенних сериях футбольного шоу будет жарко.
«Краснодар» против «Зенита»
Главная, ключевая, самая тонкая и глубокая интрига весны, особенно если она доживет до мая. Хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться в чемпионской борьбе до последнего тура? Атакующий хавбек Сперцян остался в РПЛ, поскольку Эдуард хочет лично узнать ответ на этот вопрос. При этом интерес зарубежных клубов будет подстегивать Сафонова, Сперцяна и молодых легионеров «горожан», вроде ценного новичка Кевина Кастаньо. У «Зенита» появился достойный конкурент, но два очка разницы Семак отыграет без труда. Выносливость «Краснодара» – то, что нужно нейтральному зрителю в РПЛ. Да и самому «Зениту» нужна борьба и мотивация, иначе шестой титул получится пресным.
Тренеры против увольнений
Осенью многие наставники откровенно разочаровали. Проще перечислить специалистов, которые отработали здорово, как Ивич из «Краснодара» и Рахимов из «Рубина» в концовке года. Но Абаскаль из «Спартака», Федотов из ЦСКА и Карпин из «Ростова» вряд ли могут поставить себе «пять с плюсом». Ганчаренко с «Уралом» тоже перенервничал и завалился в таблице ближе ко дну. Наставники задолжали зрителям прогресс своих часто не старых команд, поэтому интересно будет наблюдать за развитием множества коллективов. Даже у адепта атаки Лички не всё так однозначно, как можно подумать из-за третьей строчки «Динамо» в таблице.
Второй шанс для линий защиты
Атака в первом круге победила оборону, уступив в последних турах только погодным условиям. Но даже наличие клубов с невнимательными форвардами в составе – девять команд создали больше качественных моментов, чем собрали голов, не мешает говорить об атакующем векторе всей лиги. Не все умеют играть в атаке, но почти каждый клуб пытался развиваться именно в этом направлении. Пока проблемой является реализация шансов. А также тактические трудности клубов, вроде «Спартака», при взломе низкой линии чужой обороны. Зимой «Зенит» и «Локомотив» подписали крепких центральных защитников, по игре без мяча нужно прибавлять почти всем, особенно «Ростову».
Жесткая борьба за спасение
У «Сочи» теперь бывший тренер сборной Испании, но нет экс-игрока команды Эквадора Нобоа. Южане не хотят покидать РПЛ, что очевидно из их действий зимой. Но «Оренбург», который им нужно опередить, тоже не желает потерять статус клуба с талантливыми аргентинцами. Речь о команде, которая обыгрывала даже «Зенит». Проблемой для всех клубов у дна таблицы является довольно высокий уровень мастерства конкурентов. Даже зажатая и угрюмая «Балтика» молодого тренера Игнашевича, хотя явно уступает остальным в классе, не реализовала потенциал осенью. Всё возможно у дна, ведь из РПЛ вылетали даже клубы с опытом в еврокубках вроде «Динамо» и «Рубина».
Отчаянная погоня снайперов
Кассьерра сильно опережает остальных. У колумбийца из «Зенита» 14 голов против 8 мячей сразу у пятерых футболистов. Но Матео нестабильный нападающий, а Семак вернул неудобную для форварда схему «4-3-3». Поэтому Тюкавин и Кордоба не теряют надежд. Как и Чалов, хотя Фёдору будет сложнее, ведь в ЦСКА не играет на острие атаки, где Заболотный. У атакующих хавбеков Сперцяна и Гарре шансы опередить Кассьерру чуть ниже. Но если Матео заметно откатится по средней результативности, то даже в этом пункте появится интрига. А пока игрок «Зенита» явный фаворит. Лучшим снайпером сезона становились даже с 15-ю забитыми мячами, а у колумбийца уже 14 голов.
Важная весна для молодежи
Главными футболистами первой части сезона стали иностранцы, Промес, Кассьера, Клаудиньо и Вендел, которым немало лет. Но рядом молодые легионеры, вроде Битело из «Динамо» и Гарре из «Крыльев Советов». А второй эшелон формируют россияне с мотивацией. Тюкавин и Чалов хотят сыграть в топ-5, как старшие товарищи Головин и Миранчук? Тогда нужно впечатлить скаутов весной, чтобы оказаться на месте опытных бойцов из европейских клубов. Сафонов, Пиняев, Глушенков, даже Соболев, если возьмется за ум и перестанет отпугивать покупателей поведением, пройдут обязательную проверку весной. И на прочность, и на стабильность, и на умение спасти свою команду в равной игре. Многих молодых игроков РПЛ будут оценивать внимательные аналитики больших клубов.
Судьи, объясняющие решения
Арбитры будут комментировать решения при просмотре повторов. Нововведение не изменит мир – в разных странах тестируют подобный подход, но поможет тренерам и болельщикам лучше понимать логику рефери. Судейских скандалов хватало. А самое обидное, что фигурантом был даже лучший судья прошлого сезона. Безбородова покусали мухи ошибок перед матчем «Ахмата» и ЦСКА. В РПЛ решение рефери может изменить судьбу целого сезона. Например, если будет ляп не в пользу «Краснодара». Поэтому от качества арбитража зависит смысл итогового продукта. РПЛ бывает скандальной, но с этим надо завязывать, особенно в сфере судейства.
Отдельный «чемпионат Москвы»
Как обычно, определят худшего из столицы. Четыре сезона назад «Динамо» и ЦСКА были ниже «Рубина» и «Сочи» в таблице. Три сезона назад «Спартак» финишировал на десятой строчке. В прошлом году «Локомотив» и «Динамо» заняли восьмое и девятое места в РПЛ. Каждый раз один или несколько столичных клубов оказываются намного ниже, чем планировали. Сейчас ЦСКА на восьмом месте, что для них непривычно скромная позиция. Постараются улучшить положение, но даже «Спартак» не гарантировал себе комфортный финиш в первой пятерке. Между восьмой и третьей позициями четыре пункта. В споре столичных клубов пока нет ни победителя, ни проигравших. Зимой москвичи не побаловали яркими трансферами, доверяют осенним составам. Но каждый наставник рискует, ни один из них не гарантировал себе работу на новый сезон.