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«Сельта» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.03.2024)

вчера, 18:07
«Сельта» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Сельта» – «Альмерия», который состоится 1 марта 2024 года

«Сельта»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают на данный момент «кельты» из Виго. Рассмотрим недавние матчи с участием «небесных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Альмерией». С разницей в один мяч «Сельта» уступила на выезде команде «Хетафе» в рамках матча 24-го тура Ла Лиги (2:3). На своём поле «кельты» проиграли «Барселоне» в следующем туре Примеры (1:2).

На прошлых выходных «небесные» раскатали ничью с «Кадисом» (2:2).

«Альмерия»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Альмерии» за последнее время. С октября месяца прошлого года «красно-белые» не выигрывают у своих соперников. Нулевую ничью раскатала «Альмерия» с «басками» из Бильбао в 24-ом туре Ла Лиги. Миром разошлись «красно-белые» с «Гранадой» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

24 февраля со счётом 2:2 «Альмерия» сыграла вничью с «матрасниками» из Мадрида.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сельта» – 1.81
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Альмерия» – 4.77
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 гола – 3.04
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
  • Пять поражений потерпели «красно-белые» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «Сельта» проиграла также в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Сельты» с коэффициентом 1.81. Свои три очка «кельты» возьмут в предстоящем футбольном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк сельта
Все комментарии
w2vushaze9za
w2vushaze9za
вчера в 19:50
Думаю вариантов ставок на этих матчах не много . Можно взять с подстраховкой 1Х + Тб 1,5
dnkckeu568q8
dnkckeu568q8
вчера в 19:49
Альмерия смогла сохранить себе прописку в Ла Лиге по итогам прошлого сезона лишь за счёт того, что в домашних матчах была очень неуступчивым соперником и отбирала очки у многих соперников. В этом сезоне магия стадиона "красно-белых" куда-то исчезла, а команда с запасом является самым слабым коллективом чемпионата на данный момент. В основном, конечно же, за счёт никакущей обороны - в 26 турах пропущено 54 гола. Но стоит отметить, что 25 точных ударов за 26 матчей - это просто шикарные цифры результативности, когда речь об аутсайдере лиги. В четырёх крайних турах чемпионата Альмерия не смогла поразить только ворота Атлетика из Бильбао. При этом играла на ОЗ с Гранадой (1-1), Валенсией (1-2) и даже мадридским Атлетико (2-2).
z6hb6e29sjwz
z6hb6e29sjwz
вчера в 19:48
Сельта уже несколько лет подряд вынуждена бороться за выживание в испанской Примере. Эх, а ведь по ощущениям, ещё совсем недавно команда из Виго играла в еврокубках. На данный момент "кельты" располагаются на 17-й строчке в таблице Ла Лиги, на расстоянии трёх очков от зоны вылета. И в матче против главного аутсайдера чемпионата явно настроены только на победу, по другому и быть не может. А для победы нужны голы. И надо признать, что с результативностью у Сельты проблем нет - в 26 турах забито 29 мячей. Правда и пропущено 39. Как итог - "небесные" часто обмениваются голами со своими соперниками. В трёх крайних матчах лиги они играли на ОЗ с Хетафе (2-3), Барселоной (1-2) и Кадисом (2-2).
vs97a2sf7av3
vs97a2sf7av3
вчера в 18:16
В данном поединке букмекеры ведут фаворитами парней из Виго. И возможно, здесь действительно ничего не нужно выдумывать и следует просто взять П1. Ну вот, этот вариант и предлагаю в качестве альтернативы к моей ставки. А лично мне больше по душе "Обе забьют". "Кельты" по делу считаются фаворитом, они в этом матче способны забить и два, и три мяча. Настолько ужасен в обороне соперник. Но и Альмерия для аутсайдера чемпионата имеет очень хорошую реализацию, что в совокупности с далеко не самой надёжной обороной хозяев тоже спокойно может привести ко взятию ворот, и даже не одному. В последней личной встрече в Виго соперники разошлись миром (2-2). В двух крайних очных поединках на поле Альмерии обменялись победами: 1-3 и 3-2. Думаю, что и во время очередного свидания "небесных" с "красно-белыми" обмен голами состоится.
Гость
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