«Сельта» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.03.2024)

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вчера, 18:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Сельта» – «Альмерия», который состоится 1 марта 2024 года

«Сельта»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают на данный момент «кельты» из Виго. Рассмотрим недавние матчи с участием «небесных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Альмерией». С разницей в один мяч «Сельта» уступила на выезде команде «Хетафе» в рамках матча 24-го тура Ла Лиги (2:3). На своём поле «кельты» проиграли «Барселоне» в следующем туре Примеры (1:2).

На прошлых выходных «небесные» раскатали ничью с «Кадисом» (2:2).

«Альмерия»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Альмерии» за последнее время. С октября месяца прошлого года «красно-белые» не выигрывают у своих соперников. Нулевую ничью раскатала «Альмерия» с «басками» из Бильбао в 24-ом туре Ла Лиги. Миром разошлись «красно-белые» с «Гранадой» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

24 февраля со счётом 2:2 «Альмерия» сыграла вничью с «матрасниками» из Мадрида.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.81

Ничья – 3.85

Победит «Альмерия» – 4.77

Победит «Сельта» с форой -1.5 гола – 3.04

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.93

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Пять поражений потерпели «красно-белые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Сельта» проиграла также в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Сельты» с коэффициентом 1.81. Свои три очка «кельты» возьмут в предстоящем футбольном поединке.