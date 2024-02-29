Как обыграть чемпионский «Зенит» Семака. Уроки коллег для Абаскаля и «Спартака»

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сегодня, 20:47

В Санкт-Петербурге ждут «красно-белых».

Не боятся домашнего статуса «Зенита»

«Динамо» и «Локомотив» обыграли Семака в гостях. В восемнадцати турах нового сезона РПЛ у «Зенита» уже больше поражений в Санкт-Петербурге, чем за весь прошлый сезон, ведь тогда была одна неудача в родных стенах от «Ахмата» в середине чемпионата. После матча боссы клуба обвинили защитника Чистякова в «сдаче» игры. А чему учат поединки против Лички и Галактионова тренера «Спартака»? Важно выдержать давление «Зенита». «Динамо» было без мяча 68 % игрового времени. «Локомотив» держал мяч чуть чаще, но петербуржцы сыграли первым номером.

Также важна идеальная реализация. У «Динамо» было три удара в створ и три гола. У «Локомотива» больше шансов, но тоже хорошая реализация – забили 2 пола после 4 ударов в створ. Против чемпионов важно не боятся терять мяч, но вступать в агрессивный отбор, который бразильцы «Зенита» не любят. Сработала монотонность, в которую заводили Семака два неудобных соперника. У «Динамо» и «Локомотива» есть и другие победы над петербуржцами за последние годы. «Спартак» играет иначе, но если хочется выиграть у «Зенита», то надо четко подстроиться под соперника.

Создать Семаку видимость контроля

В Кубке у «Зенита» поражения от «Балтики» и «Динамо». Оба раза Семак до начала игры думал, что у него всё под контролем. Но нет, игра вторым номером срабатывала не только у «Локомотива», а у Галактионова в конце года есть также домашняя победа над фаворитом 3:1. Сценарии матчей одинаковые. Мяч у «Зенита», соперник играет просто, примерно три из каждых десяти передач неточные. Но как только видят возможность развернуть атаку – пользуются проблемами фаворита в обороне, которые раньше встречались реже.

«Спартаку» важно надавить на фланги, что будет сделать сложнее без Промеса. Голландца не пустили в самолет и задержали в Дубае. Странная история, но если Квинси не сможет сыграть, то «Зениту» будет проще недооценить соперника. В первом круге Абаскаль зачем-то тягался с Семаком в качестве футбола, владел мячом. Но подходы не реализовали, а опытный «Зенит» забил 3 гола после 3 ударов в створ. Абаскаль проиграл, ещё один урок в полную копилку москвичей.

Четко работать в обороне и прессинге

У хавбека Литвинова травма, а его коллега Умяров пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. Опорника зимой новый спортивный директор «Спартака» не привез. В центре поля Пруцев, Мартинс и Зобнин станут ключевыми фигурами для гостей. Если Барриос, Вендел и Клаудиньо захватят инициативу в середине с продвижением мяча к новичку Артуру, Кассьерре и третьему атакующему игроку – Педро или Мостовому, то оборона с Дуарте и Бабичем вряд ли выдержит натиск на глазах у 50 000 фанатов на стадионе.

Защита остается слабым местом «Спартака» Абаскаля. Видели все виды ошибок. Пропускали голы со стандартов – пять мячей, чаще в РПЛ ошибался у своих ворот после угловых и штрафных только ЦСКА . Пропускали на контратаках – у «Спартака» три такие ошибки. Только «Факел», прессингующий высоко, допустил больше ляпов при встречных атаках соперника. Безалаберность в обороне – касается не только игры четверки защитников, отбросила «красно-белых» в таблице. «Зенит» накажет за малейшую ошибку у ворот Максименко.

Не думать о серии неудачных поединков

Последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге состоялась почти двенадцать лет назад. Речь о майском поединке Спаллетти против Карпина. Тогда голы Александра Кержакова и Сергея Семака должны были принести «Зениту» победу 2:1. Но в концовке нигерийский нападающий Эменике сравнял счет, а затем бразильский опорник Кариока забил победный мяч. Шел 43-й тур переходного чемпионата. «Зенит» станет первым, а «Спартак» станет вторым. Предпоследний тур был важным для гостей, ведь оторвались от ЦСКА в таблице, чтобы сыграть в Лиге чемпионов.

Субботний матч тоже повлияет на итог сезона, если «Спартак» отберет очки у «Зенита». Вот только у Абаскаля ни одной ничьей против Семака, одна победа в Кубке 3:0 и пять поражений. Но если Гильермо будет думать об ужасной серии «Спартака» в Санкт-Петербурге, или повторит свои ошибки из пяти прошлых уроков от «Зенита», то гостям ничего не светит против сложного соперника. Надо выбросить из головы прошлое и анализировать оппонента. В размене ударами победа «Спартака» маловероятна, ведь оборона у «Зенита» крепче, невзирая на схему игры.

Не запутывать «Спартак» экспериментами

К этому матчу Абаскаль готовился целую зиму. Но вряд ли стоит экспериментировать с тактикой. Только запутает собственную команду, как делал многократно. «Спартаку» лучше сыграть понятно, но грамотно и последовательно. Важно подготовить к матчу голкипера. Ещё надо подумать о высоте прессинга. Для контратак, которые могут озадачить оборону Кержакова, нужно пространство. Если тройка атаки «Спартака» растратит все силы в дебюте, то более опытный «Зенит» дожмет «Спартак». Нужны тонкие настройки, важно заполнить опорную зону.

Семак высокомерно не готовился под соперника. Но если дадут сыграть широко, разрезав линии Абаскаля, то важный матч разочарует нейтрального зрителя. Но вот если «красно-белые» спланируют тактику строго под «Зенит», как делали Личка и Галактионов – будут шансы на успех. В Санкт-Петербурге привыкли насмехаться над «Спартаком». Отношение потребительское, приехал любимый соперник, надо «поджарить», как показал генеральный директор «Зенита» хавбеку Клаудиньо с помощью неприличного жеста. Но нет вечных серий в футболе.