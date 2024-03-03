Могут превзойти «Зенит» и «Спартак». Дерби «Динамо» и «Локомотива» – тест на амбиции

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сегодня, 10:19

Победитель, если он будет, подберется к лидерам.

Встречаются равные соперники

- «Динамо» опережает «Локомотив» в таблице всего на один пункт. Тренеру Галактионову достаточно выиграть с любым счётом, чтобы обойти коллегу Личку в таблице. Также победа над соседями важна для борьбы «Локомотива» со «Спартаком». Абаскаль заполучил ничью в Санкт-Петербурге, сумели не пропустить от «Зенита», что случается с ними редко. «Динамо» ничья дома вряд ли устроит.

- В случае победы в дерби «Динамо» окажется в двух пунктах от «Зенита» и в четырёх очках от «Краснодара». Кто будет на финише сезона в чемпионской борьбе? Все команды лидирующей группы могут потерять очки в ближайших турах. Личке надо пользоваться субботними ничьими Ивича и Семака, ведь впереди сложные испытания. Даже в Кубке, где ответная игра с «Зенитом» 13 марта.

- У «бело-голубых» и «железнодорожников» похожие результаты. Равное количество забитых мячей – по 29 голов. Минимальная разница по пропущенным мячам. У Лички на одну ничью больше, у Галактионова плюс одно поражение. На «Локомотив» проиграл лишь три раза за 18 туров, что указывает на потенциал команды, у которой в составе опытные мастера рядом с необстрелянной молодёжью.

- У молодого крайнего защитника «Динамо» Бессмертного перелом ключицы, пропустит дерби. Также под вопросом участие в игре с первых минут форварда Смолова. У бывшего игрока «Локомотива» проблемы со спиной. Хотя эта травма, как и старое повреждение Нгамалё, не столь критичная для «Динамо». После паузы все рвутся в бой, проблем со стартовым составом у тренера Лички нет. Хотя есть позиции, где выбор будет между примерно равными кандидатами.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Лещук – Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев – Фомин, Лаксальт, Чавес – Карраскаль, Тюкавин, Битело.

«Локомотиву» пора повзрослеть

- Вратарь Лантратов, плеймейкер Миранчук и форвард Дзюба в списке опытных игроков «Локомотива». Но даже Баринов недостаточно возрастной, чтобы сравнивать его с ветеранами РПЛ , которым часто далеко за тридцать лет. Дмитрию тоже нужно набираться опыта. У Галактионова на поле всегда много молодых игроков. Зато эти футболисты выносливые и крепкие, а потерь почти нет. Только дисквалификация Ненахова, латераль перебрал желтых карточек.

- У «Локомотива» есть позиции с высокой конкуренцией. У Галактионова слишком много футболистов примерно одного уровня, чтобы принять ряд непростых решений, оставив на скамейке талантливых ребят. Например, если слева в атаке будет Тикнизян – Наиль зимой не ушёл в «Зенит», то на лавке останется вингер Пиняев. В центре обороны можно поставить на новичка Ньямси, а если функционально не готов, то может помочь Магкеев, который вернулся на поле после сложной травмы.

- «Локомотив» знаменит не только волевыми концовками, когда часто удаётся забить решающий мяч. Команда Галактионова также может агрессивно начать поединок. Но в дерби именно с «Динамо» это опасно. Соседи умеют держать удар. Если «Локомотив» побежит вперед и не забьет мяч, то может повториться сюжет дерби против ЦСКА , когда начали пропускать гол за голом. Галактионов понимает, что его команде пора взрослеть. Для этого нужна гибкая тактика.

- Оборона точно не козырь «Локомотива», но такой итог прошлого года и для «Динамо». Соседям повезло, что голкиперы Лантратов или Лещук выручали в первой части сезона. Но зимой оба тренера должны были поработать над позиционной обороной своих команд. У «Динамо» есть номинальный лидер линии Бальбуэна. А вот «Локомотив» ищет ведущего центрального защитника, поэтому зимой подписали крепкого Ньямси. Также важно, чтобы вышел из спячки Дзюба.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Сильянов, Ньямси, Фассон, Тикнизян – Баринов, Карпукас – Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов (Пиняев) – Дзюба.

Дерби стало намного важнее

- За один день цена матча выросла благодаря результатам конкурентов. Поединок московских соседей всегда интересен, когда играют ведущие клубы РПЛ . Но победитель может вплотную подойти к «Зениту» в таблице. Ничьи Ивича и Семака не были для них хорошими результатами. Особенно в сезоне, в котором аутсайдер «Оренбург» может забрать очки у ЦСКА и обыграть «Зенит».

- Московское дерби это тест на амбиции. Если сегодня Личка и Галактионов прикажут подопечным трусливо катать мяч или если команды успокоятся, если в концовке матча будет ничейный результат, то это провал данного экзамена. «Динамо» продлило контракт с директором Бувачем до 2026 года, у «Локомотива» стабильное финансирование и перспективный состав. Им пора поверить в себя.

- Интереснее всего оценить оборону обеих команд, поскольку вратарей, центр поля и атаку могли рассмотреть в первой части сезона. У «Локомотива» есть варианты впереди, как и у «Динамо». Тюкавин и Дзюба хотят показать больше, чем осенью, хотя у Артёма есть парочка конкурентов. Но прогресс прямо зависит от линий, где Фассон и Бальбуэна, поэтому тактически защита – изюминка дерби.

- Интрига заключается в том, что понятия не имеем о состоянии соперников. «Динамо» удачно сыграло на сборах? Не имеет значения. Могли проиграть 11 поединков подряд, а потом выдать серию побед в РПЛ . Контрольные матчи для тренеров. Опираться на их результаты нет смысла, что «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» доказали в субботу. В дерби «Динамо» и «Локомотив» начнут сезон заново.

Прогноз «Соккер.ру»: допускаем, что испугаются рисковать всем сразу, поэтому обменяются голами и оставят журавля в небе. Идеальный тур по расписанию, но по состоянию команд предсказуемо хуже. Ставим на синицу – ничью с голами, в надежде увидеть нечто более интересное по сюжету и кульминации.