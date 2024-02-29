«Зенит» против «Спартака» и московское дерби. У долгожданного тура РПЛ идеальное расписание

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вчера, 23:20

Первые дни весны подарят большие матчи.

«Зенит» — «Спартак»

Идеальный тур по расписанию, во всех матчах есть смысл. Если «Зенит» размажет «Спартак», то декларирует права на шестой титул подряд. Но что будет, если Абаскаль удивит Семака, как сумел Галактионов? Пусть статистика москвичей в Санкт-Петербурге ужасная – не выигрывали 12 лет, в первом матче после длительной паузы можно рискнуть. У «Спартака» будут шансы на ничью, если проявят смелость. В противном случае ставим на скучную субботнюю победу «Зенита» на радость десяткам тысяч фанатов. Артур, Педро и Нино дебютируют за команду Семака, а Угальде может выйти на замену у «Спартака», если Абаскаль доверит Соболеву гонять крепких центральных защитников Семака, который вернул старую схему «4-3-3».

«Динамо» — «Локомотив»

Дерби в воскресенье. Здесь прогнозировать намного сложнее, «Динамо» и «Локомотив» рядом в таблице. Нет пиетета, нет затяжной неудачной серии одной из команд. Много ничьих, результативность скачет – от нулевой мировой до перестрелок с шестью голами за вечер. У «Динамо» были проблемы в обороне, а «Локомотив» мечтает решить часть своих, подписав защитника Ньямси. Битело, Тюкавин и Скопинцев проверят соседей, но Глушенков, Тикнизян, Дзюба и Пиняев тоже на низком старте. Если физически москвичи готовы к матчу на встречных курсах, то московское дерби станет одним из украшений богатого на вывески тура.

«Ростов» — «Крылья Советов»

Пятничная игра откроет новый футбольный год. Карпин против Осинькина, команды молодых россиян. «Ростов» был на месте «Крыльев Советов» в таблице – летали высоко, а теперь откатились. Про команду Карпина важно знать, что по ожидаемым очкам могли идти в первой тройке. Так бывает, если сильный коллектив теряет мотивацию. У «Ростова» многие на чемоданах, но добавили легионеров зимой, хотят вернуть кураж, который есть у «Крыльев Советов», первой команды по голам в РПЛ . Надеемся, не струсят сыграть красиво. У самарцев слишком много созидателей, чтобы бояться одной из самых неоднозначных линий обороны сезона. С другой стороны, у Карпина было несколько месяцев, чтобы навести порядок. Если защитник Осипенко и вратарь Песьяков набрали форму, то увидим другой «Ростов», более опасный в атаке и грамотный в обороне.

ЦСКА – «Оренбург»

Федотов тренировал «Оренбург», знает команду. В группе Кубка у «армейцев» уверенные победы 6:0 и 3:1, но в чемпионате в гостях ЦСКА потерял два очка против борцов за выживание. Подопечные Деограсии не такие простые ребята, как можно подумать, исходя из древней слабости в защите. Легионеры из Аргентины при поддержке крепких россиян и парочки других иностранцев могут заставить «армейцев» сыграть в плохой футбол. Но понятно, что здесь есть фаворит. Чалов и Файзуллаев хотят сломать безалаберную защиту «Оренбурга». Вот только сопернику нечего терять. Гости рядом с дном таблицы, нужно сражаться за каждый пункт, а не ставить на яркий стиль с финишем во второй лиге.

«Краснодар» — «Рубин»

У тренера Ивича сразу сложное испытание. По сумме последних восьми туров «Рубин» делит первое место по набранным очкам с «Зенитом». Пусть успешная серия с «сухарями» прошлогодняя, Рахимов всегда может ответить, что лидерство «Краснодара» тоже родом из 2023-го. «Горожане» стали зимними чемпионами РПЛ , но потеряли очки в дни ничьих. В результате опережают «Зенит» всего на два пункта. «Рубин» снова хорош, поэтому атаке «горожан» важно показать себя с первых минут матча. Дальше игры против «Ростова» и «Локомотива», нельзя начинать год без серии побед. Но соперники колючие, «Краснодару» важно прибавить весной, ведь осенью выручили Алонсо и Сафонов в обороне.

«Ахмат» — «Урал»

Клуб из Грозного был пятым в РПЛ год назад. «Урал» выдал классный старт нового сезона. Встречаются команды, которые могут вылететь. «Ахмат» одержал одну победу в последних шести турах до перерыва, как и «Урал». У подопечных Ромащенко и Ганчаренко по девять поражений. И всего по 18 забитых мячей, хотя по составу команды в атаке не безнадежные. История встреч в пользу хозяев поля: «Ахмат» давно не проигрывал «Уралу» дома. Последний раз подобное видели, когда клуб еще назывался «Тереком». У «Ахмата» серия из 8 матчей против «Урала» без поражений.

«Пари НН» — «Факел»

Юран против Ташуева, две самые упрямые линии обороны среди середняков. У «Пари НН» всего 16 пропущенных мячей в 18 турах, а «Факел» допустил лишь на три ошибки больше. «Краснодар» и «Зенит» соседствуют с этими командами по пропущенным мячам, поэтому сложно предполагать счет 3:3 в подобном поединке. Разве что зимой что-то изменилось в тренерском подходе двух наставников. «Пари НН» взял в аренду у «Локомотива» Марадишвили, а у ЦСКА забрали свободным агентом Кучаева. У «Факела» вернулся из «Ростова» Акбашев. Посмотрим, как себя покажут новички.

«Балтика» — «Сочи»

Южанам надо спастись, стартовать стоит с победы над соседями по таблице. Но если Игнашевич обыгрывает бывшего тренера сборной Испании Морено, то «Балтика» увеличит отрыв от последней команды РПЛ до пяти пунктов. Заодно новичок высшей лиги сможет навязать борьбу «Оренбургу» за место в зоне стыковых матчей, если атакующие аргентинцы уступят в гостях ЦСКА . «Балтика» и «Сочи» продолжают борьбу за выживание.