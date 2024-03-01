«Барса» против экс-тренера, дерби Манчестера, ключевой матч Абаскаля. В выходные будет игровая жара

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сегодня, 14:19

В выборе топ-матчей можно разогнаться.

РПЛ стартует классикой и московским дерби

Этого все ждали – против географического фактора и национальной принадлежности не попрёшь. Есть несколько интересных столкновений – игра «Урала» и «Ахмата» определит развитие борьбы в нижней части таблицы, «Краснодару» нельзя ошибиться с «Рубином», интересно посмотреть на форму ЦСКА . Но главные противостояния – другие. В субботу в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак».

У «красно-белых» ужасная статистика в очных встречах, хотя в прошлогодних кубковых противостояниях команда проявила себя. С проблемными ситуациями не удалось разобраться в полной мере – Георгий Джикия подтвердил слова своего агента, что при Абаскале у него вряд ли есть будущее в «Спартаке», при этом на расторжение контракта не пошли. Промес продолжил играть за команду, несмотря на приговор голландского суда – и теперь не смог отправиться в Санкт-Петербург с командой из ОАЭ . Перспективы москвичей туманны – но у них есть примеры перед глазами. Те же «Динамо» и «Локомотив» уже по 2 раза обыграли петербуржцев, «Краснодар» в гостях отобрал очки. Бороться можно и нужно.

На следующий день выяснять отношения будут уже названные «бело-голубые» и «железнодорожники». Первые уверены в своём костяке, поэтому обошлись без зимних трансферов – готовность проверят в первом же туре после паузы. Что касается «Локомотива», они усилили центр обороны, но остальные линии остались без изменений. И те, и другие в последних турах осени были на ходу – противостояние наверняка будет ярким.

В АПЛ сойдутся красный и синий Манчестер

Исходя из турнирной ситуации ответ очевиден ещё до матча. «Горожане» не сбавляют ход и участвуют в самой напряжённой чемпионской гонке за последние годы – противостоят им сразу и обновлённый «Ливерпуль», и созревший «Арсенал». Что касается «Юнайтед», после удачного первого сезона при тен Хаге команда свернула не туда. Череда травм, спад лидеров, неоднозначно сыгравшие трансферы – всё это привело к тому, что манкунианцы сейчас лишь на 6-й строчке.

Поэтому болельщики «красных дьяволов» требовали отставки главного тренера. Коллектив слаб не только в Премьер-Лиге – он провалился в ЛЧ , оставшись без евровесны в группе с «Галатасараем» и «Копенгагеном». Но в положении МЮ есть и противовес. Единичными поводами для радости становятся воспитанники – Гарначо и Коби Майну становятся лидерами коллектива. Последний показывает не по годам зрелую игру. Плюс Расмус Хёйлунд расчехлил-таки пушку и стал забивать из матча в матч (правда, теперь придётся ждать его восстановления). Да и турнирное положение потихоньку выправляется – «Юнайтед» борется за топ-5, отстаёт от «Тоттенхэма» лишь на 3 очка (хотя осечки до сих пор случаются).

Ответ на вопрос о цвете Манчестера очевиден ещё до матча. Но речь об общей картине – однако место локальной вспышке «красного» есть всегда. МЮ должны выдать сенсацию, если их претензии на топ-5 по-настоящему предметные.

Вальверде готовится к встрече с бывшими

Для басков эта неделя выдаётся особенно напряжённой. В Кубке Испании зашли дальше, чем любой клуб из нынешней топ-3. Коллектив на пути к полуфиналу уже обыграл «Барселону», а теперь сотворил чудо, выбив «Атлетико». «Львы» 29 лет не могут завоевать национальный кубок – а сейчас, в финале с «Мальоркой», будет реальный шанс.

Но на встречу с «матрасниками» баски потратили много сил – а уже в воскресенье предстоит ещё один топ-матч. На этот раз с «Барселоной». Каталонцы прониклись искренностью Хави и ответили шестью матчами без поражений. В то же время начала ошибаться «Жирона» — так что у «блауграны» появились шансы забраться на 2-е место.

В противостояние вплетается ещё куча микросюжетов. «Атлетик» борется за зону ЛЧ и отстаёт от «Атлетико» лишь на 3 очка, в перспективе может потягаться и с «Барсой» — любой очный матч важен. Плюс каталонцы не раз оставляли «красно-белых» без Кубка Испании – а после выхода в финал это может всплыть в памяти. Ну и наконец – встреча бывших. Эрнесто Вальверде активно критиковали, когда тот возглавлял «Барселону». Но с ним команда была хороша и в чемпионате, и в ЛЧ . Сейчас давление на коуча куда меньше, с «Атлетиком» у них гармония. А потому – хорошие шансы нанести «блаугране» поражение.

Новый коуч «Наполи» повлияет на чемпионскую гонку

Неаполитанцы в очередной раз пошли на экстренные меры. В преддверии старта плей-офф Лиги чемпионов в клубе сменился главный тренер. Вальтер Маццарри не показал ничего хорошего после возвращения в команду – Аурелио Де Лаурентис продолжил поиски адепта идей Спаллетти. И нашёл Франческо Кальцону – тренера, который в своё время работал в штабе Маурицио Сарри, выстраивали «саррибол» в «Наполи». Потом вошёл в тренерский штаб Спаллетти – снова оказался в итальянском коллективе. Недостаток – опыт самостоятельной работы минимальный. Только в сборной Словакии. Но с этим фактором можно примириться – «Рома» тоже рисковала, когда назначила Даниэле Де Росси. Там постановка вопроса та же. И в трёх играх при Кальцоне «Наполи» не проигрывал – с «Барсой» вырвал ничью, затем 1:1 с «Кальяри». А в середине недели убрали с дороги «Сассуоло» — разгромные 6:1.

Теперь наступает ещё одна проверка топ-клубом – «Ювентус» опасен для неаполитанцев, поскольку участвует в чемпионской гонке и раскалён до предела. В «старой синьоре» накопилось напряжение от предыдущих неудач. До февраля удавалось держать темп, который задавал «Интер» — и отставание от лидера было минимальным. Но в конце января «бьянконери» потеряли очки с «Эмполи», а в очном столкновении с «нерадзурри» потерпели поражение. Затем – ещё и 0:1 от «Удинезе», 2:2 с «Вероной». Разрыв быстро вырос до фатальных 12 очков – и всю злость «Юве» может выместить на перестраивающихся неаполитанцах.