«Спартак» вступает в чемпионскую гонку. Едут биться с «Зенитом» в гостях и без Промеса

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сегодня, 19:48

Пока может влиять только со стороны.

«Спартак» – помощник для «Краснодара»

- Москвичи оставили недосказанность выступлениями в первой части сезона. Абаскаль метался в выборе игровых сочетаний, гневил болельщиков Литвиновым в запасе, не мог определиться с основной расстановкой. Лишь частично картина нормализовалась к ноябрю – тогда пришёл Бабич и образовал топ-связку с Дуарте, компенсировав его активность в атаке, испанец вернул-таки в старт на игры чемпионата Руслана и Данила Пруцева. В то же время вскрылся конфликт с Соболевым, агент Георгия Джикии периодически всплывал в медиа с критикой тренерских решений. Приятного было мало.

- Аналогичная ситуация с турнирными раскладами. Конечно, 5-е место для действующего бронзового призёра – провал, тем более если углубляться в содержание игры. Но пока фатального в этом нет. Москвичи – лишь в двух очках от «Динамо», которое замыкает топ-3. В шести от «Зенита», который ведёт погоню за «Краснодаром». При этом до ЦСКА на восьмой строчке – снова 2 балла. Так что от «красно-белых» можно ожидать чего угодно.

- Масла в огонь начали подливать даже в паузу. Конфликт интересов с Георгием Джикией лишь обострился. Агент защитника заявил, что если Абаскаль останется в коллективе, для футболиста период в «Спартаке» подойдёт к концу. Всё потому, что клуб не предложил капитану контракт как обещал. Ещё неожиданнее ответ Георгия. Он вышел к журналистам – ждали, что лидер «красно-белых» потушит пожар. Но он подтвердил слова агента. Вряд ли в упущенном центрбеком месте в старте есть что-то помимо спортивных причин. Слишком долго Джикия оставался без конкуренции. Но исполнитель с этим не согласен – в то же время и расторгать контракт стороны не собираются. Ещё один фактор риска для москвичей на эту весну.

- Однако «Спартак» сверкнул на трансферном рынке. Все ждали гонки вооружений от «Краснодара» и «Зенита». Последние ожидания оправдали – а у «горожан» возникли огромные проблемы с подписанием топ-легионеров. Как надо действовать, показали «красно-белые». Выстрел ровно один. Зато крайне перспективный. За 13 миллионов евро москвичи привезли 21-летнего форварда Манфреда Угальде. Костариканец играл в «Твенте», зарекомендовал себя в качестве мелкогабаритного подвижного разностороннего нападающего, способного даже в верховую борьбу. В команде, судя по товарищеским матчам, адаптируется – и наигрывался в паре с Квинси Промесом. В идеале новичок заставит и Александра Соболева работать на тренировках усерднее, меньше уделять внимания нефутбольным делам и больше следить за дисциплиной.

- Сразу после паузы «Спартак» бросают в пекло чемпионской гонки. С одной стороны, «красно-белые» давно хотели в неё вклиниться. Правда, пока это получается на правах третьей стороны – москвичи выступают помощниками «Краснодару». Спутать карты монструозному «Зениту» и оставить наглых «быков» на вершине – тоже своего рода подвиг.

- Правда, «красно-белые» будут сильно ограничены из-за ситуации с Промесом. Лидера атаки москвичей в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы, суд вынес постановление об аресте, футболиста объявили в международный розыск и должны будут задержать, если тот пересечёт границу Евросоюза. Теперь, когда «Спартак» вылетал в Санкт-Петербург, форварда не пустили в самолёт, он был задержан полицией. Сегодня клуб объявил о том, что нападающий не сыграет в предстоящем поединке.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-4-2): Максименко – Хлусевич, Бабич, Дуарте, Тавареш – Медина, Пруцев, Литвинов, Бонгонда – Соболев, Угальде.

Новобранцы «Зенита» против необычно плохой статистики дома

- Петербуржцы получили сильнейшую за последние годы пощёчину, настоящий вызов на чемпионскую гонку. Настолько внятно свои амбиции не обозначал никто – «Краснодар» вырвался в лидеры и не пустил «сине-бело-голубых» на привычное место даже к зимней паузе. Но и сам «Зенит» сделал многое для возрождения интриги. Команда Сергея Семака дважды ошиблась в первых трёх турах (ничья с «Ростовом», поражение от «Динамо»). Уже в сентябре очки у чемпиона России отобрали ЦСКА , «Локомотив» и «Оренбург». И под занавес – ничья с «Краснодаром» и 1:3 от «Локомотива» в снежной Москве. Сразу и не вспомнить, когда гегемон РПЛ дарил очки так часто.

- Но тут петербуржцев можно понять. Наконец-то нанесли вторую звёздочку на логотип, а после решения задачи костяк затрясся. Малком отправился в Саудовскую Аравию и принёс «Зениту» космические деньги. Далер Кузяев пошёл за мечтой в Лигу 1 и играет теперь в «Гавре». Вдобавок появились слухи о желании Вендела вернуться на родину, интересе к Клаудиньо. Чтобы не допустить трещин в стартовой обойме, потребовались неимоверные усилия. Плюс назрела перестройка, появились новички. Руководство же делало всё, чтобы снизить потенциальный ущерб от этого фактора. Были вопросы к эффективности связки Сергеев-Кассьерра – привезли из Москвы Изидора. Подстраховались в центре поля приобретением Коваленко, полноценным трансфером Мантуана. Плюс продолжили бразильский вектор – оформили покупку Педро, который прибыл зимой.

- Помимо него на берегах Невы высадился настоящий бразильский десант из крепких исполнителей. Вингер Артур продолжит дело Малкома – на него не пожалели 15 млн евро. Нино добавит надёжности в центре обороны. Там теперь высочайшая конкуренция – Чистяков и Ренан ушли, остались надёжные Эракович и Родригао, Алип. Также косвенно ослабили «Краснодар» – забрали Ильзата Ахметова, который был игроком обоймы.

- Правда, вокруг команды этой зимой образовалась дурная атмосфера. Развенчался миф о великолепной работе селекционеров за рубежом – Ду Кейрос провалил конкуренцию и вернулся в Бразилию на правах аренды. Та же судьба у Роберта Ренана – перспективного центрбека, который не прижился в «Зените». Эти примеры лишь дополнили общий багаж (Марио Фернандес, Вильсон Изидор, Юри Альберто). Также были опасения, что команду покинет Матео Кассьерра – колумбиец нашёл себя в «Зените», так что на него сразу вышла «Севилья». Появились слухи, что Семак не давал согласия на трансфер Артура и остаётся недоволен исполнителем. Возобновилась история с тоской Клаудиньо и Вендела по родине. И в связи с тем, что они уже ходили летом, того же стоит ожидать в грядущее межсезонье. «Зенит» – крепкая структура и не пошатнётся от мелких слухов – но по атмосфере они точно ударят.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Адамов – Сантос, Родригао, Нино, Фернандес – Клаудиньо, Барриос, Вендел – Мостовой, Кассьерра, Артур.

«Спартаку» не стыдно только за кубковые матчи с «Зенитом»

- В историю личных встреч болельщикам москвичей лучше не заглядывать. Там – одна победа в официальных матчах с 2017 года. И та – кубковая.

- В то же время «Зенит» накопил немало ярких поединков. Особняком стоит разгром (7:1) в домашних стенах в октябре 2021-го. На втором месте – ещё одна крупная победа, но в Суперкубке-2022 (4:0).

- Не должно быть такого, чтобы «красно-белым» за игру в матчах с «Зенитом» было стыдно. Но по-настоящему успешных поединков в последние годы – единицы. И два из них в прошлогоднем розыгрыше Кубка. Дома – разгромная победа (3:0), в гостях – боевая ничья, выведенные из себя бразильцы и поражение по пенальти.

Прогноз Soccer.ru: победа «Зенита». Петербуржцы весной долго набирают ход. Но на матчи со «Спартаком» всегда настраиваются.