Лунёв против «Байера» и ассист Миранчука. Не только «Милан» и «Ливерпуль» украшают Лигу Европы

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сегодня, 09:37

В новом раунде плей-офф только интересные связки.

«Спортинг» — «Аталанта»

Первый матч нового раунда плей-офф Лиги Европы провели вчера. «Аталанта» опытного тренера Гасперини обстреляла штанги ворот соперника, ведь «Спортинг» Аморима реализовал контратаку, заставив итальянских гостей отыгрываться. Команде Миранчука повезло. Неудачный пас назад привел к выходу голкипера. Мяч оказался у Алексея, который сыграл на Скамакку. Форвард четко разобрался, но вот ясности об участнике четвертьфинала после первого поединка нет. Встречаются очень сильные команды, матч в Бергамо будет по уровню как плей-офф Лиги чемпионов.

«Карабах» — «Байер»

Андрей сидел на скамейке клуба из Леверкузена. А затем уехал играть в еврокубках в составе «Карабаха». Лунёв лучший голкипер международного сезона по количеству сейвов. И против главной команды Бундеслиги у него хватит работы. Шансов на сенсацию немного, поскольку коллектив Хаби Алонсо в отличном расположении духа. Но чем дольше серия без поражений – тем ближе сенсация. «Байер» планирует сыграть на классе в гостях, но Лунёв прекрасно знает многих игроков немецкого клуба. Если «Карабах» не подведет российского голкипера, то легкой прогулки для фаворита в первом гостевом матче не будет.

«Рома» — «Брайтон»

Новый тренер «Ромы» Де Росси хотел бы повторить успехи Де Дзерби. Но для начала Даниэле нужно выстроить тактику, что у итальянского коллеги из АПЛ давно получилось. Зигзаги Роберто активно копируют коллеги, но самому «Брайтону» важно вернуться к положительным результатам. У «чаек» всего одна победа в последних пяти поединках, а теперь сложный выезд в Рим, где местная команда умеет сражаться за результат в плей-офф еврокубков. Опыт есть, Моуриньо дважды выводил «волков» в международные финалы. Тренер Де Росси начал с побед, у него четыре успешных матча подряд. Здесь нет фаворита, но невероятно интересная дуэль.

«Бенфика» — «Рейнджерс»

Обе команды бывали в европейских финалах, поэтому для них открываются хорошие перспективы в случае прохода в четвертьфинал. Но есть разница. Шотландцев будут недооценивать, даже если обыграют «Бенфику». А вот «орлов» все прекрасно знают. Опасные португальцы рассчитывают пройти «Рейнджерс». У формального фаворита в воротах прекрасный голкипер Трубин, в обороне опытный чемпион мира Отаменди, которого может поддержать юный Антонио Силва. В атаке Нерес, Рафа и Ди Мария, все в представлениях не нуждаются. Разве что форварда уровня Дарвина теперь нет, на острие ждут бразильца Кабрала, который пока не блещет результативностью.

«Фрайбург» — «Вест Хэм»

Прекрасная пара тренерских команд. Кристиан Штрайх работает во «Фрайбурге» главным тренером с 2011 года, ветеран клуба, ведь юношескими составами занимался с 1995-го. Штрайх попытается напомнить победителю Лиги Конференций Мойесу, как другой немецкий клуб «Айнтрахт» недавно пошумел в Лиге Европы. «Орлы» обыграли «Рейнджерс» в финале, а теперь другая команда Бундеслиги мечтает зайти дальше в борьбе с другим британским представителем, английским «Вест Хэмом». Соперник классный даже без Райса, но не спешите недооценивать «Фрайбург». Когда один тренер работает столько лет, то даже звездный состав богатого клуба АПЛ может стушеваться.

«Марсель» — «Вильярреал»

В плей-офф Лиги Европы есть более интересные дуэли, чем в плей-офф Лиги чемпионов. В более престижном турнире во многих парах видна разница между соперниками в день жеребьевки. А здесь даже недавний кризис «Марселя» не мешает поверить, что французы могут выдать шоу в поединках против «Вильярреала». В последнее время команда Марселино побеждает. «Олимпик» после увольнения Гаттузо тоже вернулся к успешным результатам. Причем коллектив с Обамеянгом начал много забивать – наращивали результативность от трех голов «Шахтёру» до пяти мячей против скромного оппонента в Лиге 1. С «Вильярреалом» такой фокус вряд ли пройдет, ведь испанцы выигрывали Лигу Европы три года назад. Непредсказуемое сочетание соперников, на поле будет много добротных игроков.

«Милан» — «Славия»

Если итальянцы и англичане не подведут, то в Лиге Европы возможен финал «Милана» против «Ливерпуля». Разумеется, для этого нужен правильный жребий, но пока шансы сохраняются. «Россонери» сыграют против «Славии», будут явными фаворитами в матче против клуба из Праги. По иронии судьбы у «Ливерпуля» тоже чешский соперник из столицы, «Спарта». Сегодня «Милан» примет «Славию» дома, нужно побеждать. У тренера Пиоли слабые позиции, над ним висит тень Антонио Конте. Но нельзя искать оправдания, нужны победы. Леау, Жиру, Пулишичу и Эрнандесу важно с уважением отнестись к чехам, но «Милан» должен пройти дальше. В идеале важно обеспечить хорошую разницу мячей по итогам первого домашнего поединка.

«Спарта» — «Ливерпуль»