У Сарри команда-открытие ЛЧ. Испытание «Лацио» на пути к славе – провалившаяся в Риме «Бавария»

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сегодня, 10:19

Год назад итальянцы уже повеселились в еврокубках.

Тухель может не дождаться следующего матча

- Мюнхенцы окончательно стали бледной тенью себя прежних. Томас Тухель не справляется с грузом обстоятельств, команда тонет в Бундеслиге. Единичные ошибки с «Байером», «Лейпцигом», да даже разгромные 1:5 от «Айнтрахта» всё равно позволяли бороться за чемпионство – в сравнении с «фармацевтами» в пользу мюнхенцев говорил огромнейший опыт. Но в последних 5 встречах у команды одна победа. Да, теряли очки «баварцы» в гостях, но это не может происходить так часто с топ-клубом, в чемпионате команду Тухеля разгромил всё тот же «Байер», обыграл «Бохум», а в марте ничью вырвал «Фрайбург». Отставание достигло 10 очков – у клуба из Леверкузена все шансы прервать баварскую гегемонию.

- Было в этой серии и поражение от «Лацио». Римляне – аутсайдеры пары и, прыгнув выше головы, теперь страдают в чемпионате. При этом в домашних стенах подопечные Маурицио Сарри бьются, как львы. И в первом матче так и было – итальянцы сдержали натиск, в то же время сами проводили острые атаки и не давали попасть в створ гостям. Так дождались шанса во втором тайме – пенальти реализовал Чиро Иммобиле. Этот гол принёс важнейшую победу, а Тухеля поставил на край пропасти. Европейский гранд не может оказываться в трудном положении так рано. Тем более, когда это происходит вкупе с общим хаосом. О том, что немецкий наставник покинет команду летом, клуб объявил в феврале, но расставание может произойти раньше.

- Забавная параллель напрашивается из-за Харри Кейна – может, английский форвард забирает у любой команды чемпионские амбиции? «Шпоры» при нём почти никогда не претендовали на чемпионство, а в этой среде Харри и стал топ-нападающим. Такое же уныние – в сборной Англии, которая единственный раз подступилась к победе на Евро-2020. И уступила Италии. У Кейна была куча времени перенять ДНК неудачников. В «Баварии» он забивает много, решает исходы моментов, подчас – целых матчей. Но как, решив проблему с завершителем, мюнхенцы оказались на втором месте?

- Летом Тухеля уже не будет в клубе – и селекционеры займутся усилением под нового тренера. Сейчас немцы пытаются уговорить «Милан» продать им Тео Эрнандеса – «баварцы» считают, что левый защитник созрел для нового вызова. Только решить вопрос нужно в ближайшее межсезонье – тогда же Альфонсо Дэвис отправится в «Реал».

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер – Геррейру, Дайер, Ким, Киммих – Горецка, Лаймер – Мусиала, Мюллер, Сане – Кейн.

Римлянам сложно повторить сенсацию

- Если кто-то ожидал, что «Лацио» после победы над «Баварией» пойдёт всех крошить направо и налево, этого не случилось. С римлянами – та же ситуация, что и до старта плей-офф ЛЧ . Команде не хватает сил играть на 2 фронта. Заметьте – победную серию «орлы» выдали после того, как завершили групповой этап еврокубка. Домашнее поражение от «Интера» – потому что «Интер». А вот дальше – 2 пропущенных мяча в 5 победных матчах. 3 «сухаря», один из них в дерби с «Ромой». Но командировка в Саудовскую Аравию на Суперкубок обернулась поражением от того же «Интера», а затративший энергию «Лацио» потом не смог обыграть ни «Наполи» (0:0), ни «Аталанту» (1:3).

- После первой игры с «Баварией» происходит то же самое. Через 4 дня «бело-голубые» принимали «Болонью», проиграли 1:2. После победы над «Торино» были поражения от «Фиорентины» и «Милана», которые откатили на окраину топ-10. Сейчас «Лацио» на 9-м месте в таблице Серии А. Примерно на одном уровне с пробившим дно «Наполи» и середняками «Торино» и «Монцей».

- Суперкубок ударил по форме римлян – но это был хотя бы скоротечный турнир длиной в 1-2 матча. Лига чемпионов может растянуться куда сильнее, если римляне храбро выстоят в Мюнхене. Для того, чтобы не просаживаться ни в одном из направлений, итальянцам не хватает глубины состава, ресурсов. Команда буквально приносит в жертву чемпионат ради еврокубковой феерии. Маурицио Сарри готовится к ожесточённому бою – отмечает, что отсиживаться в гостях «Лацио» точно не будет:

Я не испытываю особых эмоций, нам нужно быть смелыми и решительными. Мы осознаем, насколько это будет трудно, что должно придать нам готовность жертвовать собой. «Бавария» – команда высочайшего уровня, они легко забивают голы. Думать, что мы можем просто сидеть в защите 100 минут – плохая идея, нам нужна смелость продвигаться вперед. Я совершенно не сомневаюсь, что завтра они будут бегать больше нас, но дело в том числе в эффективности. Бессмысленно пробежать лишние 2 км, если при решающей возможности соперник перемещает мяч быстрее. Надеюсь, они оставят нам достаточно пространства, поскольку обычно «Бавария» теряет тактический баланс.

Ориентировочный состав «Лацио» (4-3-3): Проведель – Хюсай, Романьоли, Хила, Марушич – Альберто, Катальди, Гендузи – Андерсон, Иммобиле, Исаксен.

ЛЧ нужны тёмные лошадки

Такие есть почти в каждом сезоне. Когда-то феерили «Монако» и «Аякс», в ковидный сезон зажгли «Лион» и «Лейпциг». Последними яркими воспоминаниями были «Вильярреал» и россыпь андердогов в прошлом сезоне: «Наполи», «Милан», «Интер» и «Бенфика». Все рубились в одной части сетки. «Нерадзурри» в итоге пробились в финал.

Сейчас статус открытия уже можно присвоить «Копенгагену» – за то, что вырвались в плей-офф из группы с «Баварией» и МЮ . Претендуют на него также ПСВ , «Сосьедад» и «Лацио».

Прогноз Soccer.ru: поверим в сказку и попрощаемся с «Баварией». В Мюнхене римлян ждёт настоящее испытание – но годом ранее итальянцы уже показали, что они рождены для турниров на вылет.