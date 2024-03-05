«Валенсия» подставила «Лейпциг». После отобранной победы «Реал» замотивирован на домашнюю игру ЛЧ

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вчера, 22:04

После 0:1 немцам на «Бернабеу» нужно чудо.

О делах «Реала»

- Немцам, возможно, сильно не повезло – и не только из-за того, что матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Их игра с мадридцами происходит сразу после того, как «сливочных» лишили победы над «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги. Матчи между командами всегда жаркие – «летучие мыши» недолюбливают лидера «Реала» Винисиуса, тот иногда отвечает. Часто случаются скандалы. Теперь скандал судейский. В гостях банда Карло Анчелотти горела 0:2 после 30 минут, но отыграла 1 мяч к перерыву – отметился как раз Винисиус. Во втором тайме бразилец сравнял. Концовка игры проходила в огромном напряжении, гости в итоге додавили. «Сливочные» забили в результате навеса – но за мгновение до этого прозвучал финальный свисток. Жаркие споры, красная Беллингему за недовольство, комментарий клубного ТВ «Реала»:

К матчу добавили семь минут. На отсечке 90 минут и 25 секунд Хиль Мансано поставил пенальти на Уго Дуро. На вмешательство ВАР ушло две минуты и 25 секунд. Таким образом, свисток должен был прозвучать на отметке 99 минут и 25 секунд. Победный гол беспрецедентным образом отменили, когда на часах было 98 минут и 40 секунд.

В техническом комитете судей тоже считают, что арбитр встречи Хесус Хиль Мансано ошибся. Его в итоге собираются отстранить от Ла Лиги на некоторое время.

- При этом турнирную ситуацию не назовешь напряжённой. Мадридцы лидируют с 66-ю очками в активе, а конкурирующая с ними «Жирона» стагнирует – «бело-красные» в последних 5 турах одержали лишь одну победу (3:0 с «Райо Вальекано»), а «Барса» замыкает топ-3 и остаётся нестабильной (чередует победы с ничьими). От них «Реал» оторвался на 7-8 баллов.

- С февраля «сливочные» уже трижды потеряли очки. С «Валенсией» коллектив мог одерживать победу и сам создал себе неприятности. То же можно сказать об 1:1 с «Райо Вальекано» и быстро упущенном преимуществе. Вдобавок «Реал» в очередной раз не смог обыграть «Атлетико» (тоже при спорном судействе) — в четырёх дерби текущего сезона у «Реала» только одна победа. Понятно, что это объясняется травмами лидеров обороны – сейчас в лазарете остаются основной голкипер Тибо Куртуа, центральные защитники Эдер Милитао и Давид Алаба. Всё это добавляет нервозности.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-1-2): Лунин – Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль – Камавинга, Кроос, Вальверде – Диас – Винисиус, Родриго.

О делах «Лейпцига»

- «Лейпцигу» неуютно на 5-м месте Бундеслиги – коллектив привык быть в медалях (не золотых, но серебряных или бронзовых). Сейчас же команда во второй раз за последние 6 сезонов за пределами первой тройки. Но этого как раз стоило ожидать – летом клуб попрощался сразу с несколькими фундаментальными лидерами, по одному на линию атаки, центр поля и группу обороны. За Гвардиола, Собослаи и Нкунку «Лейпциг» выручил 220 миллионов евро – в Англию же продавал. И следуя отработанным процессам, вложил деньги в трансферы на перспективу.

- Лоис Опенда уже сейчас лучший бомбардир команды в чемпионате – 17 мячей в 24 играх. Баумгартнер закрепился в стартовой обойме, теперь адаптируется Элиф Элмаз. Пополнения из «Зальцбурга» Шешко и Зайвальд тяжело привыкают к новому чемпионату. На правах аренды взяли Фабио Карвальо у «Ливерпуля» и Хави Симонса у ПСЖ – из Парижа полноценным трансфером привезли и юного центрбека Бадьяшиля. И всё это – молодые исполнители, которым нужно обрасти мышцами, набраться опыта. Выхлопа от этой трансферной кампании придётся ждать ещё пару лет.

- В продолжение темы омоложения – клубу нужен молодой лидер, который возглавит новое поколение звёзд «Лейпцига». Таким Тимо Вернер, затем – Гвардиол. Сейчас задатки элитного исполнителя есть у Симонса – голландец уже ведёт игру коллектива и поддерживает высокую планку результативности. Проблема в том, что в Германии он проездом – летом завершается аренда, вингер может вернуться в Париж. Но стоит попытаться договориться с ПСЖ . Острой необходимости в игре нет – после ухода Мбаппе французы пытаются договориться с Леау. Но «Лейпцигу» стоит продавить не просто очередную аренду, а полноценный трансфер – пусть на это и понадобится много денег (пока шейхи не настроены отпускать молодые таланты).

- После возвращения Бундеслиги в новом году «Лейпциг» никак не может нащупать свою игру. Стартовали с одной победы в шести встречах, зато теперь стали играть увереннее. После победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» коллектив отправился в Мюнхен. «Баварии» дали жестокий равный бой, вплоть до 90-й минуты держали 1:1 – но для последнего слова у хозяев нашёлся Харри Кейн. А в Мадрид немцы отправляются после разгромных 4:1 с «Бохумом» и в отличном настроении.

Ориентировочный состав «Лейпцига» (4-4-2): Гулачи – Раум, Орбан, Лукеба, Симакан – Симонс, Шлагер, Хенрикс, Ольмо – Шешко, Опенда.

О противостоянии

- Впервые команды столкнулись в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Обе попали в одну группу с «Шахтёром» и «Селтиком».

- Тогда разменялись победами – 2:0 в пользу «Реала» в Мадриде и результативная победа «Лейпцига» дома (3:2).

Прогноз Soccer.ru: мадридцы не стали хоронить «Лейпциг» на глазах у их фанатов, хотя разница в классе очевидна. Разница мячей 1:0 обманчива. Немцев она заставляет поверить в возможность камбэка – хотя на «Бернабеу» «Реал» своего не упустит.