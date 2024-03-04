Уникальный сезон в РПЛ. «Зенит» и преследователи не заслужили чемпионство

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сегодня, 16:09

Фаворит стал хуже, а конкуренты «сырые».

Нельзя делать вывод по одному матчу, но по сумме девятнадцати туров – две трети пути, выводы делать можно и нужно. У тренеров была пауза, а в первом туре весны представили старые команды с минимальными изменениями. Особенно если говорим о фаворитах. Даже «Зенит», добавив нескольких новичков и вернув старую схему, остался уязвимым фаворитом. Достаточно было гола Угальде ударом в дальний угол, чтобы прервать не только две голевые серии команды Семака, но и петербургское проклятие «Спартака», двенадцать лет без побед. А ничьи «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА позволяют сделать генеральный вывод накануне кульминации сезона. Пока никто не заслужил титул.

Против чемпионства «Зенита»

Деградировали по сравнению с прошлыми сезонами. Цифры поменялись не критически, ведь остается разность в ресурсах. Но качество футбола хромает. Видим снижение скоростей и банальность решений. Осенью была ставка на дикую эффективность Кассьерры. Форвард реализовал почти все удары в створ, что в футболе нонсенс даже для Холанда и Кейна. Зимой подписали бразильцев, чтобы защитить титул. Но что случится, если Артур, Педро и Нино не выручат Семака? «Зенит» перестал вызывать животный страх у соперников. Малкома нет, Барриос не прогрессирует, вратаря мирового класса у чемпионов тоже нет. С ними можно играть, как сделали «Локомотив» и «Оренбург». Впервые за много лет в РПЛ нет явного фаворита, который может легко завоевать титул благодаря собственной красивой игре, а не осечкам конкурентов.

Против чемпионства «Краснодара»

У «горожан» защищаться умеет только Хуниор Алонсо, лучший игрок клуба в первой части сезона. Но парагваец не может научить обороняться Петрова, Волкова, Оласу, Тормену и Кайо. И без Черникова становится слабее опорная зона. «Рубину» не помешали подготовить важные атаки в концовке матча. «Краснодар» недостаточно хорош в защите, но у них есть классный защитник и великолепный голкипер Сафонов, который повлиял на результаты осенью. Однако остаются вопросы к классу вингеров. Посмотрим на новичка Виктора Са, но остальные – средние футболисты. «Краснодар» может заслужить чемпионство весной, но для этого тренер Ивич, игроки Сафонов, Алонсо, Сперцян и Кордоба должны одновременно быть на пике формы. А пока есть сомнения, что «быки» выдержат марафон с «Зенитом».

Против чемпионства «Динамо»

Верят ли в «Краснодаре» и «Динамо», где ни разу в истории не выигрывали РПЛ , в «золото»? Видят себя настоящими конкурентами для «Зенита»? Важно верить, как делали Сёмин в «Локомотиве» и Каррера в «Спартаке». У ЦСКА другие настройки, там клуб становился первым раньше, чем впервые выиграл «Зенит». А «Динамо» важно не просто постоянно набирать очки и редко проигрывать – Личка уступил один раз в последних двенадцати турах, но и перестроиться в защите. Это слабое звено «Динамо», если говорим о чемпионстве. Атаковать умеют, а в обороне главным человеком стал латераль Лаксальт, который перешел в опорную зону. Но Диего не может сыграть за всех, его метод – оборона с помощью контроля мяча. Пока у «Динамо» симпатичная игра без чемпионской солидности, что «Локомотив» напомнил в концовке дерби, едва не отыгрались.

Против чемпионства «Спартака»

Можно перечислять аргументы до вечера. Абаскаль вряд ли правильный тренер для «Спартака», слишком молодой, эмоциональный и упрямый для гибкого пути к титулу. Соболев и компания слишком дикие, чтобы солидно собирать очки в каждом туре. Промеса потеряют, Квинси может провести ужасный отрезок, даже если его выпустят из ОАЭ . Оборона у «Спартака» плохая, хотя время от времени настраиваются на матч без частых явных ошибок, как против «Зенита». В центре поля не хватает опорника с пасом и одновременно с позиционной грамотностью цербера. Угальде, Зиньковский и Медина не напоминают будущих чемпионов 2024 года. «Спартак» точно не заслужил титул.

Против чемпионства «Локомотива»

По ресурсам и глубине состава это претендент на первую тройку. Но чтобы молодой «Локомотив» стал чемпионом, нужно иначе работать во всех линиях, кроме вратарской позиции. К Лантратову нет вопросов по сезону, но в обороне нет ведущего защитника. На флангах талантливые и незрелые ребята. В опорной зоне Карпукас и Баринов намного хуже, чем были в прошлом сезоне. В атаке умница Глушенков, но все остальные играют нестабильно. А вожак Дзюба проваливает сезон. Единственная чемпионская черта «Локомотива» Галактионова – волевые качества. Запасные игроки набрали 21 балл по системе «гол плюс пас». Для сравнения, у резервистов ЦСКА восемь таких действий.

Против чемпионства ЦСКА

На кону 33 очка, теоретически у «армейцев» есть шансы, надо отыграть 10 пунктов. На практике такой рывок практически исключен. Федотов целую зиму готовился к матчу против «Оренбурга», своего бывшего клуба, но его подопечные не сумели легко обыграть аутсайдера в родных стенах. ЦСКА глупо потерял два балла, восьмая ничья в сезоне. С такими результатами, когда мировых больше, чем поражений, чемпионами не становятся. При всем уважении к Акинфееву и Чалову, они играют с Гайичем, Зделаром, Мендесом и Заболотным, которые не показывают чемпионский футбол. Даже Акинфеев может лучше. Не на что опереться, Файзуллаев не сделает «армейцев» первыми в лиге с «Краснодаром» и «Зенитом».

Чемпиона обязательно определят, таков порядок вещей. Но в начале марта фиксируем, что никто не заслужил титул. Перемена по сравнению с прошлым, интересная завязка для последующей борьбы. Техничные «динамовцы» могут вклиниться в гонку. Но даже «Спартаку» и «Локомотиву» рано раскисать. Календарь неравномерный, а матчи лидеров между собой на вес золота.