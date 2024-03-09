«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:41

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» заметно ухудшила свои результаты, но продолжает бороться за топ-4. Матч с «Тоттенхэмом» будет одним из ключевых для команды, ведь «шпоры» являются прямым конкурентом в борьбе за место в Лиге чемпионов. Коллектив набрал 55 очков и опережает соперника на пять пунктов, сыграв при этом на одну игру больше. Таким образом, в случае победы хозяев отрыв увеличится до реальных пяти баллов, не взирая на результат дополнительного матча «Тоттенхэма».

7 марта «Астон Вилла» сыграла вничью на выезде с «Аяксом» в Лиге Конференций (0:0), а в чемпионате второго числа обыграла «Лутон Таун» (3:2).

«Тоттенхэм»

Лондонскому клубу гораздо легче выступать в этом сезоне, ведь он не задействован в еврокубках и имеет больше времени на подготовку. Команда идет на пятой позиции, но не так далека от четвертой, которая минимально устроит «Тоттенхэм». В игре с прямым конкурентом гости заряжены и мотивированы на победу, ведь останется выиграть перенесенный поединок, чтобы сместить «Астон Виллу» с четвертой ступеньки. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

2 марта «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Кристал Пэлас» (3:1), а 17 февраля довольно неожиданно уступил «Вулверхэмптону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.4

Ничья – 4.05

Победит «Тоттенхэм» – 2.7

Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.97

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» выиграла шесть из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл три последних встречи «Астон Вилле»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Астон Вилла» не так стабильна, как раньше и потратила много сил в матче с «Аяксом». Предполагаем, что гости будут играть более уверенно и добьются победы.