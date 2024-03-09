«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»
«Астон Вилла» заметно ухудшила свои результаты, но продолжает бороться за топ-4. Матч с «Тоттенхэмом» будет одним из ключевых для команды, ведь «шпоры» являются прямым конкурентом в борьбе за место в Лиге чемпионов. Коллектив набрал 55 очков и опережает соперника на пять пунктов, сыграв при этом на одну игру больше. Таким образом, в случае победы хозяев отрыв увеличится до реальных пяти баллов, не взирая на результат дополнительного матча «Тоттенхэма».
7 марта «Астон Вилла» сыграла вничью на выезде с «Аяксом» в Лиге Конференций (0:0), а в чемпионате второго числа обыграла «Лутон Таун» (3:2).
«Тоттенхэм»
Лондонскому клубу гораздо легче выступать в этом сезоне, ведь он не задействован в еврокубках и имеет больше времени на подготовку. Команда идет на пятой позиции, но не так далека от четвертой, которая минимально устроит «Тоттенхэм». В игре с прямым конкурентом гости заряжены и мотивированы на победу, ведь останется выиграть перенесенный поединок, чтобы сместить «Астон Виллу» с четвертой ступеньки. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.
2 марта «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Кристал Пэлас» (3:1), а 17 февраля довольно неожиданно уступил «Вулверхэмптону» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 2.4
- Ничья – 4.05
- Победит «Тоттенхэм» – 2.7
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.97
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Астон Вилла» выиграла шесть из десяти домашних поединков во всех турнирах
- «Тоттенхэм» проиграл три последних встречи «Астон Вилле»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Астон Вилла» не так стабильна, как раньше и потратила много сил в матче с «Аяксом». Предполагаем, что гости будут играть более уверенно и добьются победы.