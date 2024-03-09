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«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:41
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» заметно ухудшила свои результаты, но продолжает бороться за топ-4. Матч с «Тоттенхэмом» будет одним из ключевых для команды, ведь «шпоры» являются прямым конкурентом в борьбе за место в Лиге чемпионов. Коллектив набрал 55 очков и опережает соперника на пять пунктов, сыграв при этом на одну игру больше. Таким образом, в случае победы хозяев отрыв увеличится до реальных пяти баллов, не взирая на результат дополнительного матча «Тоттенхэма».

7 марта «Астон Вилла» сыграла вничью на выезде с «Аяксом» в Лиге Конференций (0:0), а в чемпионате второго числа обыграла «Лутон Таун» (3:2).

«Тоттенхэм»

Лондонскому клубу гораздо легче выступать в этом сезоне, ведь он не задействован в еврокубках и имеет больше времени на подготовку. Команда идет на пятой позиции, но не так далека от четвертой, которая минимально устроит «Тоттенхэм». В игре с прямым конкурентом гости заряжены и мотивированы на победу, ведь останется выиграть перенесенный поединок, чтобы сместить «Астон Виллу» с четвертой ступеньки. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

2 марта «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Кристал Пэлас» (3:1), а 17 февраля довольно неожиданно уступил «Вулверхэмптону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 2.4
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Тоттенхэм» – 2.7
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.85
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.97

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
  • «Астон Вилла» выиграла шесть из десяти домашних поединков во всех турнирах
  • «Тоттенхэм» проиграл три последних встречи «Астон Вилле»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Астон Вилла» не так стабильна, как раньше и потратила много сил в матче с «Аяксом». Предполагаем, что гости будут играть более уверенно и добьются победы.

Все комментарии
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сегодня в 16:12
Думаю, что «Астон Вилла» сможет навязать борьбу «Тоттенхэму» и набрать очки в этом матче. Но «Тоттенхэм», скорее всего, сможет использовать свое преимущество в опыте и мотивации, чтобы добиться победы.
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