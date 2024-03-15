«Хетафе» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:31

«Хетафе»

«Хетафе» выглядит очень невыразительно, но имеет хороший запас перед зоной вылета, что позволяет болельщикам чувствовать себя спокойно. Переда стартом очередного тура команда идет на 12 месте с 35 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. Остановить «Жирону» на своем поле хозяевам будет непросто, потому что гости все еще держат надежду на чемпионство в этом сезоне.

9 марта «Хетафе» проиграл на выезде «Валенсии» (0:1), а второго числа сыграл в результативную ничью с «Лас-Пальмас» (3:3).

«Жирона»

«Жирона» проиграла много важных поединков, что практически лишило команду реальных шансов на чемпионство, ведь отыграть с «Реалом» семь пунктов не так просто. Каталонский клуб идет на втором месте с 62 баллами и опережает «Барселону» всего на один пункт. Предстоящий поединок очень важен для «Жироны», поэтому от гостей стоит ожидать агрессивной и атакующей игры, которая должна дать результат.

«Жирона» 9 марта обыграла на своем поле «Осасуну» (2:0), а третьего числа проиграла на выезде «Мальорке» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 3.15

Ничья – 3.55

Победит «Жирона» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Хетафе» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Жирона» проиграла четыре из пяти последних выездных встреч

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Каталонская команда гораздо сильнее своего соперника на данном отрезке сезона и мы предполагаем, что она сможет обыграть хозяев в 1-2 мяча.