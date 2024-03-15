«Хетафе» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Хетафе»
«Хетафе» выглядит очень невыразительно, но имеет хороший запас перед зоной вылета, что позволяет болельщикам чувствовать себя спокойно. Переда стартом очередного тура команда идет на 12 месте с 35 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. Остановить «Жирону» на своем поле хозяевам будет непросто, потому что гости все еще держат надежду на чемпионство в этом сезоне.
9 марта «Хетафе» проиграл на выезде «Валенсии» (0:1), а второго числа сыграл в результативную ничью с «Лас-Пальмас» (3:3).
«Жирона»
«Жирона» проиграла много важных поединков, что практически лишило команду реальных шансов на чемпионство, ведь отыграть с «Реалом» семь пунктов не так просто. Каталонский клуб идет на втором месте с 62 баллами и опережает «Барселону» всего на один пункт. Предстоящий поединок очень важен для «Жироны», поэтому от гостей стоит ожидать агрессивной и атакующей игры, которая должна дать результат.
«Жирона» 9 марта обыграла на своем поле «Осасуну» (2:0), а третьего числа проиграла на выезде «Мальорке» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 3.15
- Ничья – 3.55
- Победит «Жирона» – 2.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- «Хетафе» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Жирона» проиграла четыре из пяти последних выездных встреч
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
Прогноз
Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Каталонская команда гораздо сильнее своего соперника на данном отрезке сезона и мы предполагаем, что она сможет обыграть хозяев в 1-2 мяча.