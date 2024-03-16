«Ювентус» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

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вчера, 16:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Ювентус» – «Дженоа», который состоится 17 марта 2024 года

«Ювентус»

«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Старой синьоры». С разницей в один мяч на своём поле «Юве» одержал победу над «канарейками» из Фрозиноне (3:2). В позапрошлом туре Серии A «зебры» на выезде уступили «лазурно-белым» из Неаполя (1:2).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-белые» дома с «Аталантой» в рамках матча 28-го тура чемпионата.

«Дженоа»

Двенадцатое место занимают на данный момент «грифоны» из Генуи в турнирной таблице Серии A. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. «Дженоа» на своём поле со счётом 2:0 выиграла у команды «Удинезе». В один мяч «красно-синие» уступили в гостях «Интеру».

9 марта «Дженоа» уступила дома команде «Монца» со счётом 2:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.50

Ничья – 4.20

Победит «Дженоа» – 7.40

Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 2.5 – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

Два поражения потерпел «Ювентус» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «грифоны» проиграли в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Ювентуса» с коэффициентом 1.50. На одно очко отстают «зебры» от миланских «дьяволов». Возможность обойти «красно-чёрных» команда из Турина не упустит.