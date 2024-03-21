Выдан ордер на арест босса испанского футбола. Рубиалес и Пике обвиняются в коррупции

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сегодня, 12:55

В футболе закрывают глаза на преступления.

Рубиалес погорел на поцелуе, а нагрешил до этого

Под подозрением также Пике. Жерар может оказаться одним из обвиняемых в суде. Рубиалес мог выйти сухим из воды, если бы во время празднования победы женской сборной по футболу на чемпионате мира не полез целоваться с одной из футболисток? Часто чиновники прокалываются на вроде бы мелочи. Нередко одиозный представитель власти оказывается изгнанным за слова или поступки, которые юридически не равны страшному криминалу.

Глава французского футбола – мерзкий старик Ноэ, годами домогался к молодым подчинённым. И только за это выгнали, не за коррупцию. А Рубиалес поначалу думал, что его не тронут как представителя «золотой молодёжи». Родственники Луиса являются царьками в его родном городе. Благодаря связям родители устроили сына в футбольный бизнес. А тот связан со строительством, традиционно коррумпированной сферой, и различными выборами, где тоже случаются махинации.

Пике и Рубиалес обвиняются в получении «отката» за Суперкубок Испании от саудовцев и отмывании денег. Члены Королевской испанской футбольной федерации задержаны. Также выдан ордер на арест самого Рубиалес, но Луис сбежал за границу. Вряд ли это случай, когда ловят невиновного человека. Люди, которые часто бывали на жеребьёвках крупных турниров в Швейцарии, в один голос критикуют местных чиновников. Невероятно высокомерные и редко умные люди.

Так бывает, когда клерки с комплексами управляют миллиардами евро, которые для них зарабатывают другие. Деньги и власть убивали нормальность даже сильных личностей. А здесь чиновники, ни одному из которых нельзя подать руку. Все понимают, что не только в испанском футболе есть коррупция, причём массовая и давно никем не контролируемая. Есть страны, где боссов футбола, пойманных на взятках, пытаются посадить в тюрьму строго по закону и без перегибов.

Но сразу прибегают чиновники ФИФА и УЕФА , угрожают дисквалификациями сборной и клубам за «вмешательство властей в футбольные дела». Проще говоря, всех коррупционеров изначально защищают круговой порукой, что является плохим индикатором чистоты футбольной власти в мире. Рубиалес влез в публичный скандал с сексизмом, поэтому под него начали копать прокуроры. Оказалось, что поцелуй был вершиной айсберга, а под водой скрывался криминал.

Рубиалеса больше не покрывают. Посмотрим, как в Камеруне поступят с футбольным президентом Это’О, ведь Самуэль тоже в центре скандала. Возможно, лоббировал интересы одного из клубов, давил на арбитров. В Африке работы с коррупцией в футболе непочатый край. Только камерунцы нашли шесть десятков футболистов с поддельными документами. Среди них парень, которому по паспорту 17 лет, а на вид все сорок.

Швейцарские чиновники не борются с коррупцией

Инфантино и Чеферин объявили, что после ухода Блаттера и Платини футбол чистый. Ну да, унесли в карманах всю грязь, остались белые и пушистые чиновники, которые пользуются самолётами катарских и саудовских шейхов. Важно понимать, что даже для миллиардера частный самолет это дорого. Экипажу и технической команде надо оплачивать простой, то есть самолет стоит – деньги тратятся. Раз шейхи катали на своих лайнерах Чеферина и Инфантино, то это уже похоже на коррупцию.

И давайте вспомним, в какой стране провели единственный зимний мундиаль в истории футбола? В Катаре, с чьими шейхами дружат оба президента. А где пройдёт чемпионат мира 2034-го года? Правильно, в Саудовской Аравии, чей наследный принц готов покупать услуги не только арбитров АПЛ и известных футбольных ветеранов. Тяжело побороть коррупцию на уровне федераций, если сам босс обвиняется в нечестных схемах, продажности и грязном лоббировании интересов не всегда хороших парней.

Даже выбор Мексики как одной из хозяек ЧМ -2026 вызывает вопросы. Преступность в колоритной стране на диком уровне из-за влияния наркокартелей. Сказки, что туристов не трогают, закончатся там, где боевик колумбийского барона напьётся вечером после матча ЧМ в Мехико и пристрелит парочку «гринго». Даже бразильцам было непросто обеспечить безопасность на ЧМ -14. Кстати, после чемпионата тоже оказалось, что власти украли у народа миллиарды евро во время подготовки.

Крупные спонсоры не думают о будущем футбола

Проблемы не только у Инфантино с чёрной дырой под аббревиатурой ФИФА . Президент УЕФА Чеферин решил смотать удочки в 2027-м году и уйти с поста, поскольку боится, что останется в истории президентом, во время правления которого развалится финансовая футбольная система. Коллапс возможен, а доказать это можно одним графиком.

Это долги «Манчестер Юнайтед» при Глейзерах. Фантастически доходный клуб, некогда самый богатый на планете, с 12 миллионов фунтов долгов дошёл до 1 миллиарда. Причём кредиты выросли в два раза за три последних год. Часто хочется спросить людей, которые управляют большими клубами, федерациями и ассоциациями: а вы откуда взялись? Среди чиновников много некомпетентных людей. А владельцы клубов через одного мутные персонажи с сомнительными деньгами на оффшорных счетах.

Девиз «Грабь, воруй и ври». А ещё надейся, что тебе ничего не будет, ведь многих коррупционеров в футболе простили. Блаттер и Платини не в тюрьме. Великого Беккенбауэра – Франц недавно ушёл из жизни, простили в суде, адвокаты ссылались на состояние здоровья. У всех невероятно сильные юристы, затягивают дела на много лет. А поскольку финансовые махинации не убийства в центре города на глазах у прохожих, то доказывать такие преступления сложно, ведь жулики подчищают хвосты.