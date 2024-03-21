Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияИспания. Примера 2023/2024

RFEF выпустила заявление после выдачи ордера на арест Рубиалеса

сегодня, 09:22

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила от том, что оказывает полное содействие органам правосудия по делу о контракте с Саудовской Аравией на проведение Суперкубка Испании.

Сегодня RFEF предложила полное сотрудничество силам и органам государственной безопасности, а также органам юстиции после обыска в её штаб-квартире и высказалась за абсолютную прозрачность в работе учреждения, управляющего футболом в Испании. В этом смысле она считает, что проводимое расследование должно быть доведено до конца.

Федерация выражает глубокую озабоченность в связи с произошедшими сегодня событиями и выступает за обеспечение максимально возможной прозрачности, чтя ценности, которые представляет футбол и которые должны защищать его руководители, являясь примером для общества.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с rfef.es
Выдан ордер на арест босса испанского футбола. Рубиалес и Пике обвиняются в коррупции
Сегодня, 12:55Вадим Багров в блоге Дно пробито
Умер Василий Уткин
19 марта
Официально«Фиорентина» сообщила о смерти генерального директора клуба
19 марта
В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами
18 марта Фото
Матч «Аталанты» и «Фиорентины» перенесён
17 марта
В Симонса бросили стеклянную бутылку во время матча с «Кёльном»
16 марта
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:33
надо всячески содействовать, вариантов нету !
Futurista
Futurista
сегодня в 09:57
Рубиалес стал абсолютно прозрачным...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:26
Им надо разрлить ситуацию с наименьшими потерями...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:26
Проводимое расследование должно быть доведено до конца в любом случае.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 