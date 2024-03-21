RFEF выпустила заявление после выдачи ордера на арест Рубиалеса

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила от том, что оказывает полное содействие органам правосудия по делу о контракте с Саудовской Аравией на проведение Суперкубка Испании.

Сегодня RFEF предложила полное сотрудничество силам и органам государственной безопасности, а также органам юстиции после обыска в её штаб-квартире и высказалась за абсолютную прозрачность в работе учреждения, управляющего футболом в Испании. В этом смысле она считает, что проводимое расследование должно быть доведено до конца.

Федерация выражает глубокую озабоченность в связи с произошедшими сегодня событиями и выступает за обеспечение максимально возможной прозрачности, чтя ценности, которые представляет футбол и которые должны защищать его руководители, являясь примером для общества.