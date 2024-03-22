В финале стыков Евро собрались яркие пары. Каждая из команд – потенциальное открытие турнира

1711113826

сегодня, 16:23

Тёмные лошадки определят достойных.

В квалификации Евро-2024 начинается самая жара – матчи плей-офф. Полуфиналы уже прошли – и обидно вылетели команды, которые ранее давали бой сборным Дании и Словении, подарили самую яркую группу отбора. Множество разгромов, поражения Казахстана, Финляндии, Люксембурга, Израиля и других остались в прошлом – сейчас же поговорим, кто встретится в ближайшем будущем и разыграет оставшиеся путёвки на чемпионат Европы.

У Грузии – неудобный соперник

На сборную Люксембурга пришлось затратить сил больше, чем изначально предполагалось – грузины неожиданно и глупо лишились своей главной опции в атаке, вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Футболист получил жёлтую в последней игре групповой стадии против Испании. В сборной вдруг выяснили, что перебор жёлтых карточек переносится и на плей-офф. Поэтому на полуфинальную игру пришлось задействовать резервы. В этот раз помог Буду Зивзивадзе. Уже достаточно опытный 30-летний форвард оформил дубль и помог Грузии отправиться в финал.

Только теперь подопечным Вилли Саньоля потребуется оптимальный состав, все главные лица – потому что играть предстоит со сборной Греции. «Эллины» не раз доказывали, что их нельзя недооценивать. На групповом этапе едва не обожглись Нидерланды, которые считались фаворитами наравне с Францией. Но по мере продвижения начали возникать проблемы, в октябре 2023-го дошло до того, что греки вдруг вытеснили «оранжевых» со 2-го места, дающего прямую путёвку на турнир. Лишь в очной встрече голландцы сняли вопросы и вернулись в группу лидеров благодаря победе. А греки на финише сорвали овации, отобрав очки у Франции – до этого команда Дешама победила в 7 играх из 7.

У Греции нет ярких звёзд, которых сразу вспоминаешь при упоминании сборной. Но это очень крепкая и работоспособная команда – Грузии жизненно необходимо подготовиться соответствующе.

У Украины – открытие Евро-2016

Украинцы и сами сверкнули на Евро-2020. Сильнейшим европейским сборным они регулярно дают бой. В этот раз тяжело пришлось команде Италии. Эти команды разыграли вторую путёвку на предстоящее континентальное первенство в последнем туре группы С. Для попадания в финал стыков подопечным Сергея Реброва пришлось искать ключи к глухой обороне Боснии и Герцеговины – команда играла вторым номером, нашла удачный отскок и автогол. И всё же дальше прошли украинцы – забили дважды под занавес второго тайма.

В предстоящем матче не придётся заморачиваться над вскрытием автобуса. Исландия может предложить футбол на встречных курсах. Коллектив стремительно прогрессирует и готов поставить на поток попадание на крупные турниры. Они также отбирались на Евро-2016 – причём заняли второе место в квартете с Венгрией, Португалией и Австрией. С первыми двумя «викинги» разошлись ничьими, плюс обыграли австрийцев. Но самый громкий результат – победа над англичанами в 1/8 финала. Возможно, громкое шествие продолжилось бы – но в четвертьфинале достались будущие финалисты турнира и чемпионы мира. А после дебютировали на ЧМ -2018.

Бой между такими крепкими командами будет по-настоящему мощный.

Уэльс и Польша – непредсказуемая пара

Недавний поединок с Эстонией показал, что «белым орлам» вообще не обязательно иметь Роберта Левандовского в составе, чтобы громить соперника. В этой встрече поляки отметились 5 голами – звёздный форвард не забил ни одного из них. Зато отметились хавбек «Ланса» Пшемыслав Франковски, будущий лидер «Интера» Пётр Зелиньски, лидер «Лудогорца» Якуб Петровски и полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски.

У «бело-красных» достаточно инструментов для вскрытия обороны соперника – да и у Уэльса имеются яркие лидеры атаки. Ранее они уже вскрыли крепкую Финляндию голами Брукса, Уильямса, Джонсона и Джеймса.

Эта пара наверняка может считаться наиболее непредсказуемой среди всех финалистов. Валлийцы чуть ранее провалились на мундиале в Катаре. Начали хорошо, с ничьей против США – но в следующих двух поединках не забили ни разу (0:2 от Ирана, 0:3 от Англии). Польша не показала футбол, достойный попадания в плей-офф – но на глухой обороне, везении и гении Щесного запрыгнула в 1/8. Итог – сразу вылетели от Франции, которая позже добралась до финала.

А сейчас и те, и другие неплохо смотрелись на фоне сильных конкурентов. Евро для них станет своеобразной возможностью искупления.

Победители точно будут тёмными лошадками в финальном турнире

Куда ни посмотри – все тянут на статус потенциального открытия Евро-2024. Ближе всех к этому статусу исландцы и украинцы. Они уже пошумели на двух предыдущих розыгрышах – первые конкурировали с Португалией, выбили Англию и бились против Франции. Вторые спустя 4 года сумели опередить Северную Македонию, прошли шведов, но в четвертьфинале уступили Англии.