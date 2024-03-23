«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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вчера, 22:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 24 марта 2024 года

«Цинциннати»

«Оранжево-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды за последнее время. Дома в матче позапрошлого тура МЛС «Цинциннати» раскатал нулевую ничью с «ДС Юнайтед». В 1/8 КОНКАКАФ с общим счётом 1:3 по сумме двух встреч «оранжево-синие» уступили мексиканской команде «Монтеррей».

17 марта с разницей в один мяч «Цинциннати» на выезде выиграл у «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

«Нью-Йорк Сити»

Нью-йоркская команда на текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции находится на двенадцатой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков. На прошлых выходных «парни в голубом» одержали первую победу с ноября месяца прошлого года. «Сент-Луис Сити» со счётом 2:0 взял верх над нью-йоркскими «голубями». «Лесорубы» из Портленда с разницей в один мяч обыграли в гостях «Нью-Йорк Сити» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «голуби» взяли верх над «красными» из Торонто.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цинциннати» – 1.77

Ничья – 3.70

Победит «Нью-Йорк Сити» – 4.90

Победит «Цинциннати» с форой -1.5 гола – 3.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «оранжево-синие» обыграли своих оппонентов

Только одну победу одержали «горожане» из Нью-Йорка за такой же период

В трёх крайних очных встречах «Цинциннати» выиграл у «голубей».

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.77 на победу «Цинциннати». Данный исход кажется наиболее вероятным.