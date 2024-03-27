«Уотфорд» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Уотфорд» – «Лидс», который состоится 29 марта 2024 года
«Уотфорд»
«Жёлтая армия» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на тринадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Уотфорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «павлинами». В матче позапрошлого тура с разницей в один мяч «шершни» уступили дома команде «Ковентри Сити».
16 марта в Бирмингеме с минимальным счётом «золотые мальчики» обыграли местных «синих».
«Лидс»
«Белые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «павлинов» за последнее время. Со счётом 2:0 в гостях «Лидс Юнайтед» взял верх над «совами» из Шеффилда.
С таким же счётом в игре 38-го тура «белые» дома одержали победу над «Миллуолом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» – 5.20
- Ничья – 4.00
- Победит «Лидс» – 1.59
- Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.47
- Тотал голов больше 2.5 – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.10
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «шершни» в пяти крайних матчах
- За такой же период «павлины» обыграли своих оппонентов в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку на победу команды «Лидс Юнайтед» с коэффициентом 1.59. На данном этапе «белые» явно сильнее «Жёлтой армии» и смогут увезти три очка из Уотфорда.