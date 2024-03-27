«Уотфорд» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 01:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Уотфорд» – «Лидс», который состоится 29 марта 2024 года

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на тринадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Уотфорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «павлинами». В матче позапрошлого тура с разницей в один мяч «шершни» уступили дома команде «Ковентри Сити».

16 марта в Бирмингеме с минимальным счётом «золотые мальчики» обыграли местных «синих».

«Лидс»

«Белые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «павлинов» за последнее время. Со счётом 2:0 в гостях «Лидс Юнайтед» взял верх над «совами» из Шеффилда.

С таким же счётом в игре 38-го тура «белые» дома одержали победу над «Миллуолом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 5.20

Ничья – 4.00

Победит «Лидс» – 1.59

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.47

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «шершни» в пяти крайних матчах

За такой же период «павлины» обыграли своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку на победу команды «Лидс Юнайтед» с коэффициентом 1.59. На данном этапе «белые» явно сильнее «Жёлтой армии» и смогут увезти три очка из Уотфорда.