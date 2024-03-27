«Лилль» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лилль» – «Ланс», который состоится 29 марта 2024 года
«Лилль»
«Доги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на четвёртой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Лилля». Месяц доги не проигрывают своим оппонентам. В 1/8 плей-офф Лиги конференций «доги» с общим счётом 4:1 по сумме двух встреч обыграли австрийскую команду «Штурм».
17 марта «Лилль» раскатал ничью в гостях с «Брестом» (1:1).
«Ланс»
«Кроваво-золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. «Ланс» обыграл на своём поле с минимальным счётом «пиратов» из Бреста.
В матче прошлого тура чемпионата Франции «кроваво-золотые» дома потерпели поражение от «Ниццы» со счётом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 2.10
- Ничья – 3.55
- Победит «Ланс» – 3.55
- Победит «Лилль» с форой -1.5 гола – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.82
Статистика
- Четыре победы одержали «доги» в пяти крайних матчах
- За такой же период «кроваво-золотые» взяли верх над своими соперниками в пяти матчах
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче с коэффициентом 1.82 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности команды не забьют больше двух мячей на двоих в предстоящей встрече.