«Лилль» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

1711496625

сегодня, 02:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лилль» – «Ланс», который состоится 29 марта 2024 года

«Лилль»

«Доги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на четвёртой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Лилля». Месяц доги не проигрывают своим оппонентам. В 1/8 плей-офф Лиги конференций «доги» с общим счётом 4:1 по сумме двух встреч обыграли австрийскую команду «Штурм».

17 марта «Лилль» раскатал ничью в гостях с «Брестом» (1:1).

«Ланс»

«Кроваво-золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. «Ланс» обыграл на своём поле с минимальным счётом «пиратов» из Бреста.

В матче прошлого тура чемпионата Франции «кроваво-золотые» дома потерпели поражение от «Ниццы» со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 2.10

Ничья – 3.55

Победит «Ланс» – 3.55

Победит «Лилль» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Четыре победы одержали «доги» в пяти крайних матчах

За такой же период «кроваво-золотые» взяли верх над своими соперниками в пяти матчах

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче с коэффициентом 1.82 на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности команды не забьют больше двух мячей на двоих в предстоящей встрече.