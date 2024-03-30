«Байер» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.03.2024)

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вчера, 04:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Хоффенхайм», который состоится 30 марта 2024 года

«Байер»

«Фармацевты» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают первое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хоффенхаймом». «Львы» с общим счётом 5:4 по сумме двух встреч обыграли «Карабах» в рамках матча 1/8 плей-офф Лиги Европы.

17 марта во Фрайбурге со счётом 3:2 «Байер» одержал победу над местными «Бразильцами из Брайсгау».

«Хоффенхайм»

«Деревенские» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «сине-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» на выезде потерпел поражение от «Орлов» из Франкфурта-на-Майне (1:3).

16 марта «Деревенские» в сухую, пропустив три гола, проиграли «Швабам» из Штутгарта.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.19

Ничья – 8.20

Победит «Хоффенхайм» – 13.00

Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 1.51

Тотал голов больше 3.5 – 1.79

Тотал голов меньше 3.5 – 2.03

Статистика

Четыре победы одержали «Фармацевты» в пяти крайних матчах

В двух встречах за такой же период «Сине-белые» обыграли своих оппонентов

Только в одном очном матче из пяти последних «Львы» уступили «Деревенским».

Прогноз

С коэффициентом 1.51 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу команды «Байер» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «11 рабочих» из Леверкузена обыграют в будущей встрече «Деревенских» из Хоффенхайма.