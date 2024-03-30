Из стыков – в топ-5. «Ростов» смял второго конкурента «Зенита» – пора бороться за медали

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сегодня, 10:22

Карпин выжимает максимум.

До этого эффектно разобрали «Краснодар»

Подопечные Валерия Карпина уже вмешивались в чемпионскую гонку в предыдущем туре – тогда они в домашнем южном дерби выдали чудо-матч против «Краснодара». «Горожане» ещё под руководством Владимира Ивича приезжали в статусе лидера чемпионата, на победу которого надеются абсолютно все.

Поединок показал два интереснейших наблюдения. «Краснодар» оказался не готов к своему статусу – команда-лидер даже в неудачных матчах имеет достаточный класс, чтобы за счёт него набирать очки, переламывать навязанный сценарий игры. А «Ростов» эталонно разобрал соперника. Активный прессинг не оставлял «быкам» свободного пространства при владении, за потери опасно наказывали. Темп реактивному движению ростовчан задавал Хорен Байрамян, а в финальной трети разницу делал Мохамад Мохеби

25-летний иранец в итоге оформил дубль, Хорен довёл Олакунле Олусегуна (нигериец был удалён), а класса «Краснодара» хватило на один гол Джона Кордобы на 66-й минуте. Так ростовчане, можно сказать, вернули «Зенит» в лидеры Премьер-Лиги.

«Динамо» не прошло чемпионскую проверку

Поединок с ещё одной командой из топ-3 предстоял практически сразу – после выезда к ЦСКА на матч Кубка и паузу на игры сборных южане снова направились в Москву. На этот раз предстояло встретиться с «Динамо».

Для банды Марцела Лички конкретно эта игра была полноценной проверкой. На крепость духа и устойчивость амбиций. Всё-таки раньше никто не говорил, что москвичи – конкурент для «Зенита» наравне с «Краснодаром». Но в клубе установилась тёплая и одновременно рабочая атмосфера под руководством чеха. Они выдали удачный отрезок. Параллельно сникли «быки». И вот появился шанс вырваться на 2-е место.

О возвращении в гонку за золото говорил и сам тренер – только амбиции ещё надо было подтвердить. И по стечению обстоятельств подтверждать надо было с «Ростовом» — командой, которая умеет перекусывать таких претендентов за счёт характера. Которая уже сломила «Краснодар». Которая сама может ворваться в топ-3, что уже показывала. И как раз эту проверку москвичи провалили.

Мохеби в огне

Возможно, хозяева и были бы предметнее у чужих ворот – но требовалось время найти к ним подходы. А южане начали с места в карьер – и закончили матч за 20 минут. Арсенал представили тот же – активный прессинг, навязывание единоборств, работа флангов.

Гол Щетинина на 22-й минуте – как раз пример отличного прессинга. Лещук искал адресата для передачи, Мохеби выдвинулся в давление и отрезал фланг – Игорь не увидел Фернандеса и отдал на Дасу, которого Кирилл уже накрыл.

Затем разжалась пружина на 32-й – Мохеби улетел в контратаку, за ним не успевал Даса. Мохамад отдал на Глебова, а Данил с лёту отправил мяч в дальний нижний.

А незадолго до перерыва тот же Глебов зарядил мяч повыше, отправив в чужую штрафную, Голенков прокинул дальше, а Бальбуэна не уследил за Мохеби. Во втором тайме иранский вингер оформил дубль.

Мохаммада в той встрече было просто не удержать, он буквально приложился к каждому из голов ростовчан. А «Динамо» просело в обороне – где-то терялся Бальбуэна, где-то подвёл Фернандес. И на самом деле пропускать могли даже больше – это ещё Роналдо свои моменты не реализовал.

Прыгать выше головы для команд Карпина стало нормой

Стихия ростовчан – нагло наказывать фаворитов и не видеть перед собой авторитетов. Теперь этот характер позволяет не просто периодически кусать грандов – самим становиться топ-клубом. Годом ранее подопечные Валерия Карпина включились в гонку за медали. Долго шли плечо в плечо со «Спартаком», наказали их в Москве. А с 20-го по 25-й тур вообще удерживали 2-ю строчку. Ясное дело – весь сезон на стабильно высоком уровне не проведёшь. Особенно если выжимаешь из игроков максимум и даже больше. Финишировал «Ростов» четвёртым.

Но лучшие качества южане перенесли и на текущий сезон. Начинался он слабо, с двух побед в 11 турах. После поражения от «Краснодара» команда упала в зону стыков. Но даже на этом отрезке «Ростов» не пугал авторитет «Зенита» во 2-м туре – дома южане смогли отобрать очки. А после пробития дна началась дорога на вершину. Коллектив поднялся на промежуточное 7-е место после победы над «Динамо», конкурирует с «Локомотивом», ЦСКА , «Спартаком», обыграл «бело-голубых», «Краснодар». Речь идёт о ведущих клубах с сильнейшими составами и огромными ресурсами. А «Ростов» даёт им бой составом, восьмым в лиге по совокупной оценочной стоимости.

Нужно следить за москвичами, конкурентами ниже и «Зенитом»

С победой «Ростова» открываются сразу несколько веток интриги. Во-первых, «Зенит» и «Краснодар» могут оторваться от москвичей – фора в 4-5 очков не фатальна, время ещё будет. Но это обычно приводит к увеличению пропасти.

Во-вторых, – это ростовчанам куда ближе – открывается дорога в топ-5. «Ростов» набрал 30 очков в 21 матче, от московской группы («Спартак», «Локо» и ЦСКА ) отставание – всего 1-2 балла. «Красно-белые» часто ошибаются с «Уралом», «Локомотиву» будет сложно удержать «Краснодар», «армейцам» предстоит выезд к непредсказуемому обновлённому «Сочи». Каждый может ошибиться – и южанам это будет на руку.

В-третьих, не стоит и зарываться – снизу ещё могут постучаться «Рубин», «Крылья» и «Пари НН». Их дистанция до «Ростова» такая же, как у южан до москвичей. Свои матчи 21-го тура они ещё не сыграли – и те же нижегородцы с казанцами, играя против «Балтики» и «Ахмата», будут рассчитывать только на победу. Борьба обостряется.