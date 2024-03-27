Исторический успех сборной Грузии. Известны все участники Евро-2024

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вчера, 08:36

Команды Левандовского и Лунина тоже не оплошали.

Серия пенальти, которую в Тбилиси не забудут

Невзирая на понятный расклад: греческая команда опытнее, чем грузинская, а также владение мячом в пользу гостей, подопечные Вилли Саньоля отлично подготовились к игре вторым номером. Атакующая группа Грузии была агрессивной, по ударам счет 16:13 в пользу хозяев. А оборона голкипера Мамардашвили почти не ошибалась. Греки за два часа матча с овертаймом лишь дважды потревожили вратаря «Валенсии». Оба раза голкипер сыграл надежно. А вот его коллега Лория получил красную карточку после стычки перед перерывом. Грузия грамотно выводила греков из себя, а не только круто боролась за мяч.

Не было ощущения, что в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» играет Греция, которая на днях разгромила 5:0 симпатичную сборную Казахстана. У гостей под руководством уругвайца Густаво Пойета не пошла игра, а парни Саньоля не пропустили голы дома до серии пенальти. А дальше состоялась историческая перестрелка с нервами. Были удары мимо ворот, не выдержали Микаутадзе и Якумакис. Решающими стали сейв Мамардашвили после удара Бакасетаса и уверенный удар Квеквескири. Полузащитник «Факела» не промахнулся, как и Давиташвили, бывший игрок «Рубина», выступающий сейчас за «Бордо» в Лиге 2.

Но даже когда у тебя есть Мамардашвили и Кварацхелия, а также группа чуть менее перспективных футболистов, можно пройти на Евро-2024 в новом формате. Ведь теперь есть Лига Наций. И для Грузии идея боссов УЕФА оказалась полезной. Дриблер Кварацхелия по сумме выступлений лично заслужил право сыграть на Евро, но его коллеги тоже поработали над собой. Грузии сложно сохранять форму надолго, но это техничная команда. Поздравляем с грандиозным успехом. Грузины гуляли всю ночь, речь об исторически футбольном народе со множеством невероятно талантливых футболистов. Заслужили праздник.

Поляки и украинцы испытали нервы болельщиков

Грузинский матч сыграли первым. Дальше осталось определить ещё двух участников чемпионата Европы. Ими оказались хозяева турнира 2012-го. Поляки не впечатлили в гостях против Уэльса. Невзирая на нулевой счет на табло после более чем двух часов игры, у команды Левандовского ни одного удара в створ валлийских ворот. Вот только хозяева не могли захватить мяч, а их точные удары не испугали голкипера «Ювентуса» Щесного. Дошли до серии пенальти, где соперники наконец начали работать слаженно. Почти все из девяти первых ударов были качественными. Многие били по центру, но голкиперы бросались в разные углы.

Молодой Никола Залевски из «Ромы» едва не доигрался с попыткой пробить в угол, вратарь Уэльса был близок к успеху. Но фортуна улыбнулась Щесному. Даниэл Джеймс из «Лидса» проиграл дуэль опытному Войцеху. Всего один удар стал решающим для судьбы польской команды. По именам они интересные. Например, в финальной серии забил также бывший игрок «Динамо» Шиманьски. Но команда Себастьяна давно не играет здорово. Были среди главных разочарований ЧМ -2022, уволили позже португальца Сантуша за провалы в отборе к Евро. Левандовски не получает поддержку в сборной, которой может гордиться.

А вот Украина после непростого полуфинала стыков против боснийцев провела на польской земле, где играют домашние матчи, более вразумительный поединок. Команда Сергея Реброва прошла дальше по знакомому сценарию. Сначала пропустили, ведь исландцы играли интересно, работали вторым номером и ставили на конкретику, а не количество подходов. Но их соперники дрались за каждый мяч. Сборная Украины оказалось самой сильной из шести финалистов. У них в заявке игрок «Реала» Лунин, защитник «Арсенала» Зинченко, лидеры «Жироны» – форвард Довбик и правый инсайд Цыганков, и Мудрик из «Челси».

А ещё полузащитник Судаков, которого ведут гранды. Его передачи на Цыганкова и Мудрика привели к ответным голам. Непростая, но заслуженная победа украинцев. Судьба отплатила за слепоту арбитра в матче против Италии в групповом раунде, там судьи спасли Спаллетти от опасных стыков. Зато теперь знаем полный состав участников летней решающей части турнира.

Финальные группы подарят много острой борьбы

Стыковой раунд Лиги Наций, где встретились двенадцать классных сборных, стал хорошей метафорой для будущего турнира в Германии. Хотя понятно, что основные фавориты настраиваются минимум на выход в полуфинал, не стоит забывать опыт катарского ЧМ -2022, где Марокко и Хорватия сыграли в полуфиналах. Посмотрите на финальные четверки Евро-2024, здесь у каждого фаворита есть неприятные соперники.

Группа А: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия.

Группа В: Испания, Италия, Хорватия, Албания.

Группа С: Англия, Дания, Сербия, Словения.

Группа D: Франция, Нидерланды, Австрия, Польша.

Группа Е: Бельгия, Украина, Румыния, Словакия.

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, Грузия.

В формате из двадцати четырех сборных есть минус. После группового этапа уедут домой всего 8 команд, в плей-офф попасть математически проще. Зато заочная борьба сборных, занявших третьи места, интересная до последнего тура. В 2016 году сборная Португалии выползла из группы, потом играла в сериях пенальти и добралась до овертайма в финале с хозяевами французами. Фаворит тогда проиграл. Англия играла в прошлый раз на «Уэмбли», но уступила в серии пенальти Италии. До старта турнира Манчини не видели чемпионом Европы.

А сейчас богатая на кадры Франция, доспелая сборная Англии и перерожденная команда Германии должны учитывать футбольную природу. Открытием Евро-2024 может стать почти любая из сборных, от Грузии до Шотландии. Сложнее всего Албании, они в «группе смерти» с Ямалем, Кьезой и Модричем. Но в остальных группах все надеются минимум на третью строчку.