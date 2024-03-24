Кроос доказал величие за восемь секунд. Немцы остановили Мбаппе накануне Евро-2024

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сегодня, 16:22

Нагельсманн хочет вернуть команде достоинство.

Кроос эффектно вернулся в сборную

Восемь секунд. Столько прошло до гола Флориана Вирца после умной непростой передачи Тони Крооса. И хотя юный плеймейкер «Байера» сделал основную работу – нанёс красивый дальний удар по воротам сборной Франции, именно ветеран, который вернулся в сборную Германии после длительной паузы в международной карьере, отдал передачу плеймейкеру «Байера». Дальше Тони руководил игрой Германии в центре поля, оказываясь на разных участках поля. Нагельсманн в восторге, что со скупым на комплименты тренером бывает редко:

Мы все знаем, что с мячом это экстраординарный футболист. Но также он прибавил в дуэлях и прессинге. А ещё мне понравилось, что он ведет себя как простой парень, невзирая на заслуги, и хорошо интегрировался в группу с новыми игроками. Это круто.

Кроос важен для немцев, поскольку у них не было своего Каземиро. А Тони в «Реале» без Карлоса, который уехал в МЮ , вынужден был работать не только на привычном месте в тройке хавбеков, но также занимать центральную роль, когда Тчуамени не играл или выступал в центре защиты. Сборной Германии нужен баланс. Появление опытного чемпиона мира, на которого смогут равняться напарники – большой козырь для Нагельсманна. Причем Юлиану надо поблагодарить 87-летнего дедушку Тони Крооса. Жена футболиста радовалась, что муж дома, когда играют сборные, а вот дед попросил рассмотреть возвращение в национальную команду, ведь немцам нужны вожаки.

Германия привыкла к поражениям

После победы на чемпионате мира в Бразилии с невероятным полуфиналом против хозяев турнира – 7:1, и удачливым финалом, где Игуаин промахнулся, а Гётце после паса Шюррле попал мячом в сетку ворот, Германию ждали десять непростых лет. Евро-2016 ещё можно назвать условно удачным турниром, хотя по уровню футбола полуфиналисты ничего выдающегося не показали и вылетели от Франции. Если в начале прошлого десятилетия у них собралось поколение для триумфа впервые с ЧМ -90, то теперь снова надо ждать появления свежих футболистов мирового уровня и верить, что чиновники сделали правильную ставку на тренера.

Но вот чемпионаты мира, где не могли выйти из группы, а также Евро-2020, где Германия чисто проиграла британцам и Кейну в первом раунде плей-офф, привели к падению авторитета немцев в мировом футболе. У них остались звезды, есть таланты, но привыкли к неудачам. Тренер Лёв ушел, Флик не задержался в команде, а Нагельсманн уже сказал, что после Евро-2024 смотает удочки. Тридцатишестилетнему наставнику скучно работать с национальной командой, у которой нет официальных матчей – проведут домашний турнир. И есть заметные проблемы, которые не решить, но можно прикрыть парочкой удачных тренерских ходов.

Тактика перекрывает минусы обороны

Без мяча у Германии будут серьезные проблемы. Вчера удалось сковать Мбаппе, который совершил несколько эффектных проходов по флангу, но не сумел огорчить Киммиха, которого поставили на правый край защиты. В этот раз Нагельсманн не стал экспериментировать с позицией Хаверца, располагая «ложную девятку» «Арсенала» слева в защите. Но на этом фланге обороны у немцев до сих пор нет футболиста мирового уровня. Проблемы в защите у всех ведущих клубов Бундеслиги, от «Байера» и «Баварии» до «Боруссии» Д и «Лейпцига». Даже ситуативный переход на три центральных далеко не всем помогает, как помог сборной России в классном матче против сербов, когда Глебов нырял в линию обороны.

У немцев всё иначе. Не удивляйтесь, что у Та и Рюдигера хватит работы на Евро-2024. При всем уважении к любому, кого можно поставить рядом с Кроосом в центральной зоне, даже Гюндоган, играющий выше, не является немецкой версией Бускетса. Андрих не великий, Павлович слишком молодой. Остальные варианты атакующие, поэтому нагрузка на тер Штегена обязательно будет. Кроме левого фланга, где Макс Миттельштедт из «Штутгарта», есть вопросы к Хаверцу в роли центрального форварда. «Девятки» у немцев по-прежнему нет, времена Клозе и компании остались в прошлом. Но даже если переходить на «4-2-2-2», как предлагают Нагельсманну, ведь так играет Розе в «Лейпциге» и Тухель в «Баварии» в успешных матчах, то это риск.

Нагельсманн доверяет яркой молодежи

Юные Вирц и Мусиала точно в центре конструкции в сборной Германии. Но если в «Байере» есть Джака и другие легионеры с хорошим отбором, то сборной Германии сложнее не перегнуть палку в атаке. Если поставить юных атакующих полузащитников ложными нападающими, а ниже расположить Сане и Гюндогана, то первому не хватит навыков отбора, а второму скорости. Также не всегда сработает решение жертвовать Киммихом – его коллега с левого фланга поднимался намного выше, а Йозуа приставили к Мбаппе. Рано или поздно нарвутся на соперника, который перегрузит фланг Миттельштедта и получит явные моменты у ворот немцев. Рюдигер и Та тоже не Мальдини с Нестой по надежности.

Хотя всегда приятно обыграть Францию в гостях, это был обычный спарринг. Дешам не показал все зубы. При подготовке видим лишь каркас сборных накануне Евро-2024. И хотя аналитики серьезного класса правильно сделали вывод – Франция, Германия и Бельгия похожи на единые команды, тогда как подопечные Саутгейта пока словно сборная всех звезд, товарищеские матчи не могут объяснить ничего из будущего, они всегда о настоящем. В перерыве между серьезными матчами ведущих лиг и еврокубков главные футболисты Германии сумели обыграть Францию, подняв себе настроение. Порадовали публику, но не убедили, что немцы готовы к эпохальному возвращению на вершину мирового футбола.