Легионеры РПЛ пережили стресс в сборных. Казахстан, Мексика и Израиль проиграли решающие матчи

Им будет непросто в ближайшем туре.
Казахи, боснийцы и израильтяне не сыграют на Евро-2024
Защитник «Зенита» Алип, капитан сборной Израиля Даса, правый латераль «Динамо», и целая группа боснийцев из РПЛ в заявке национальной команды сражались за выход в финальную часть Евро-2024. Всем не повезло. Из боснийцев на поле на пару минут появился Рахманович из «Крыльев Советов», ребята из «Оренбурга» и «Локомотива» не играли. В решающем полуфинале стыкового раунда Босния и Герцеговина открыла счет против сборной Украины, но Яремчук из «Валенсии» и Довбик из «Жироны» передали испанский привет команде Джеко.
Даса провел весь поединок против команды Исландии, но ощутил себя в худших кошмарах, проиграли 1:4. Соперники, где умеют отбирать спортсменов, забили два мяча в равных составах и дважды после удаления у Израиля. Исландия, где есть бывшие футболисты «Ростова» и ЦСКА – защитник Ингасон и хавбек Сигурдссон, прервала борьбу Израиля за попадание на Евро. А вот сами исландцы прошли путь боснийцев. В финале встретили сборную Украины. Похожий сценарий – первыми забили, а потом пропустили от Цыганкова из «Жироны» и Мудрика из «Челси».
У казахов судьба ещё печальнее. Причем Алип из-за перебора карточек не помог с Грецией – проиграли в стыках 0:5. Зато защитник «Зенита» вышел против Люксембурга, но после решающего разгрома подопечные российского тренера Адиева не нашли силы, уступили 1:2. Если бывший игрок «Динамо» Саба Сазонов имеет шанс попасть в финальную заявку сборной Грузии, то казахи, связанные с РПЛ – там не только Алип, но и Зайнутдинов, завершили достойный путь на престижный турнир обидным разгромом. Попробуют в следующий раз, но такие неудачи могут сломать морально. А вот грузины не испугались греков.
Карпин разгромил сербов из РПЛ, армяне уступили чехам
Кроме официальных, были и товарищеские игры с участием легионеров из РПЛ. Сперцян и Арутюнян из «Краснодара» и Аванесян из «Балтики» получили практику в спаррингах Армении. Сначала в Ереване проиграли Косово 0:1, а потом уступили 1:2 будущим участникам Евро-2024 – сборной Чехии. Жаль, что армяне не повторили успех Грузии. Лидер обороны «Сочи» Дркушич не очень удачно сыграл против Мальты. Позволили сопернику Словении забить два мяча, сыграли 2:2. Поэтому сенсационную победу над Португалией 2:0, разозлившую Роналду, Ванья смотрел со скамейки, лишь в конце заменил бывшего игрока ЦСКА Бийола.
А вот у сербов не было беззаботных будней в сборной. В Москве Карпин разгромил соперника, в составе которого дали время Эраковичу, Зделару и Гайичу. Наставник Сербии теперь точно считает этих футболистов из «Зенита» и ЦСКА слишком слабыми для основы своей команды. Гайич заработал удаление, упростил Головину и компании задачу. Бабичу повезло больше. Защитник «Спартака» не участвовал в разгроме в Москве, зато с ним обыграли Кипр 1:0, с Срджаном в основе не пропустили. Важный результат для перспектив Бабича накануне Евро-2024. Возможно, у него появились шансы поиграть с первых минут.
Маричаль из «Динамо» и Оласа из «Краснодара» тоже мечтают об основе сборной Уругвая в будущем. Тренер Бьелса позвал их в состав, защитники работали против команды Басконии. Также нагрузили практикой многочисленных колумбийцев из РПЛ. Кастаньо, Кассьерра и Карраскаль обыграли в Лондоне испанцев. А вот Кордоба сыграл против Румынии. Колумбия снова победила, на этот раз 3:2. Симпатичная команда рассчитывает на удачное выступление на Кубке Америки, у игроков «Динамо», «Краснодара» и «Зенита» есть шанс зажечь. Причем форварды Кассьерра и Кордоба теперь конкуренты, борются за право сыграть с Диасом и Хамесом.
Мексика с Чавесом проиграла большой финал американцам
Мексиканцы любят футбол, но природа этого чувства отличается от бразильской и аргентинской. Не имея титулов, как у «селесао» и «альбиселесте», мексиканцы при этом невероятно требовательны к национальной сборной. И каждое новое поражение – а их хватает, в том числе на чемпионатах мира, воспринимают как трагедию планетарного масштаба. Поэтому Луис Чавес сейчас разочарован. Сначала Мексика уверенно убрала с дороги команду Панамы в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ, у Луиса голевая передача. Но дальше их ждал извечный враг – команда США с перспективным составом.
В поединке двух будущих хозяев ЧМ победу одержала команда Пулишича. Хавбек «Борнмута» Тайлер Адамс и арендованный «Ноттингем Форест» Джованни Рейна забили по голу, а Чавеса заменили в концовке, ведь мексиканцы пытались отыграться. Луис не был худшим на поле, но всегда обидно отдавать трофей, когда до празднования было рукой подать. Также теперь в РПЛ есть костариканец, не только мексиканец. Угальде из «Спартака» сначала прошел на Кубок Америки, его ассист помог в игре с Гондурасом, а затем Коста-Рика побегала против аргентинцев. Хотя Манфред забил гол престижа, чемпионы мира победили 3:1.
А вот игроки из азиатской конфедерации побеждали во время паузы на матчи сборных чаще. Иранец из «Ростова» Мохеби удачно сыграл против Туркменистана, где создали непобедимый клуб, что не помогло их скромной сборной. Горбани из «Оренбурга», ещё один иранец, сыграл во второй игре против Туркменистана. Узбекистан тоже удачно начал отбор. Файзуллаев из ЦСКА и Ашурматов из «Рубина» появлялись в серии из двух победных матчей против Гонконга. Ребята из зоны УЕФА огорчены. А вот иранцы и узбеки вернулись в РПЛ довольными. Но почти четыре десятка игроков устали после перелетов, что может сказаться на скоростях в ближайшем туре.