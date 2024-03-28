Легионеры РПЛ пережили стресс в сборных. Казахстан, Мексика и Израиль проиграли решающие матчи

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сегодня, 13:39

Им будет непросто в ближайшем туре.

Казахи, боснийцы и израильтяне не сыграют на Евро-2024

Защитник «Зенита» Алип, капитан сборной Израиля Даса, правый латераль «Динамо», и целая группа боснийцев из РПЛ в заявке национальной команды сражались за выход в финальную часть Евро-2024. Всем не повезло. Из боснийцев на поле на пару минут появился Рахманович из «Крыльев Советов», ребята из «Оренбурга» и «Локомотива» не играли. В решающем полуфинале стыкового раунда Босния и Герцеговина открыла счет против сборной Украины, но Яремчук из «Валенсии» и Довбик из «Жироны» передали испанский привет команде Джеко.

Даса провел весь поединок против команды Исландии, но ощутил себя в худших кошмарах, проиграли 1:4. Соперники, где умеют отбирать спортсменов, забили два мяча в равных составах и дважды после удаления у Израиля. Исландия, где есть бывшие футболисты «Ростова» и ЦСКА – защитник Ингасон и хавбек Сигурдссон, прервала борьбу Израиля за попадание на Евро. А вот сами исландцы прошли путь боснийцев. В финале встретили сборную Украины. Похожий сценарий – первыми забили, а потом пропустили от Цыганкова из «Жироны» и Мудрика из «Челси».

У казахов судьба ещё печальнее. Причем Алип из-за перебора карточек не помог с Грецией – проиграли в стыках 0:5. Зато защитник «Зенита» вышел против Люксембурга, но после решающего разгрома подопечные российского тренера Адиева не нашли силы, уступили 1:2. Если бывший игрок «Динамо» Саба Сазонов имеет шанс попасть в финальную заявку сборной Грузии, то казахи, связанные с РПЛ – там не только Алип, но и Зайнутдинов, завершили достойный путь на престижный турнир обидным разгромом. Попробуют в следующий раз, но такие неудачи могут сломать морально. А вот грузины не испугались греков.

Карпин разгромил сербов из РПЛ , армяне уступили чехам

Кроме официальных, были и товарищеские игры с участием легионеров из РПЛ . Сперцян и Арутюнян из «Краснодара» и Аванесян из «Балтики» получили практику в спаррингах Армении. Сначала в Ереване проиграли Косово 0:1, а потом уступили 1:2 будущим участникам Евро-2024 – сборной Чехии. Жаль, что армяне не повторили успех Грузии. Лидер обороны «Сочи» Дркушич не очень удачно сыграл против Мальты. Позволили сопернику Словении забить два мяча, сыграли 2:2. Поэтому сенсационную победу над Португалией 2:0, разозлившую Роналду, Ванья смотрел со скамейки, лишь в конце заменил бывшего игрока ЦСКА Бийола.

А вот у сербов не было беззаботных будней в сборной. В Москве Карпин разгромил соперника, в составе которого дали время Эраковичу, Зделару и Гайичу. Наставник Сербии теперь точно считает этих футболистов из «Зенита» и ЦСКА слишком слабыми для основы своей команды. Гайич заработал удаление, упростил Головину и компании задачу. Бабичу повезло больше. Защитник «Спартака» не участвовал в разгроме в Москве, зато с ним обыграли Кипр 1:0, с Срджаном в основе не пропустили. Важный результат для перспектив Бабича накануне Евро-2024. Возможно, у него появились шансы поиграть с первых минут.

Маричаль из «Динамо» и Оласа из «Краснодара» тоже мечтают об основе сборной Уругвая в будущем. Тренер Бьелса позвал их в состав, защитники работали против команды Басконии. Также нагрузили практикой многочисленных колумбийцев из РПЛ . Кастаньо, Кассьерра и Карраскаль обыграли в Лондоне испанцев. А вот Кордоба сыграл против Румынии. Колумбия снова победила, на этот раз 3:2. Симпатичная команда рассчитывает на удачное выступление на Кубке Америки, у игроков «Динамо», «Краснодара» и «Зенита» есть шанс зажечь. Причем форварды Кассьерра и Кордоба теперь конкуренты, борются за право сыграть с Диасом и Хамесом.

Мексика с Чавесом проиграла большой финал американцам

Мексиканцы любят футбол, но природа этого чувства отличается от бразильской и аргентинской. Не имея титулов, как у «селесао» и «альбиселесте», мексиканцы при этом невероятно требовательны к национальной сборной. И каждое новое поражение – а их хватает, в том числе на чемпионатах мира, воспринимают как трагедию планетарного масштаба. Поэтому Луис Чавес сейчас разочарован. Сначала Мексика уверенно убрала с дороги команду Панамы в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ , у Луиса голевая передача. Но дальше их ждал извечный враг – команда США с перспективным составом.

В поединке двух будущих хозяев ЧМ победу одержала команда Пулишича. Хавбек «Борнмута» Тайлер Адамс и арендованный «Ноттингем Форест» Джованни Рейна забили по голу, а Чавеса заменили в концовке, ведь мексиканцы пытались отыграться. Луис не был худшим на поле, но всегда обидно отдавать трофей, когда до празднования было рукой подать. Также теперь в РПЛ есть костариканец, не только мексиканец. Угальде из «Спартака» сначала прошел на Кубок Америки, его ассист помог в игре с Гондурасом, а затем Коста-Рика побегала против аргентинцев. Хотя Манфред забил гол престижа, чемпионы мира победили 3:1.