Финальный экзамен Артеты от Гвардиолы. «Арсенал»-чемпион родится только в матче с «Ман Сити»

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сегодня, 14:25

Судьбы «канониров» и «горожан» переплелись в последние годы.

В текущем сезоне АПЛ матчи между тремя командами оказывают на чемпионскую интригу ключевое значение – это столкновения между «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Нет, конкуренция в чемпионате бешеная даже на уровне топ-5 и зоны еврокубков. Но этот треугольник над остальными – как небосвод над землёй.

Предстоит очередной поединок титанов. «Сити» принимает «Арсенал» — и есть достаточно углов, под которыми можно посмотреть на встречу. Один из главных – столкновение двух топ-тренеров. Учителя и ученика.

Пеп воспитал монстра

Корни знакомства тянутся к «Барселоне» далёких нулевых. Пеп был для Артеты конкурентом по позиции – хотя такая оценка для молодого Микеля-игрока слишком лестна. Было сразу очевидно, что за игровой практикой придётся идти в другой клуб. Карьера в итоге привела его в лондонский «Арсенал». Когда «Барса» уже с Гвардиолой-тренером в ЛЧ -11/12 играла против «Челси», менеджер обратился к Артете, чтобы тот рассказал о стиле «аристократов».

И сразу после завершения игровой карьеры пути двух выходцев из «Барселоны» воссоединились – Пеп, не задумываясь, пригласил Микеля в тренерский штаб. Произошедшее в следующие несколько лет – история для насыщенных сериалов о судьбах спортсменов.

Артета был очень привязан к «канонирам», но на тот момент ему не хватало опыта, знаний, идей, чтобы стать во главе – а под крылом Гвардиолы, в составе гегемона АПЛ , всё это можно было получить. Спустя 2 с половиной года «Арсеналу» всё же понадобился наставник – не срослось с Унаи Эмери. И уже сформировавшийся Микель отправился в свободное плавание.

Шёл к этому 4 года

Специалист прошёл через огромное количество испытаний. Он принимал разбалансированную команду, не умеющий грамотно действовать на рынке селекционный отдел. И в течение следующих сезонов учились все – сам тренер и весь клуб вместе с ним.

Под шквалом критики «канониры» два сезона кряду завершили на 8-м месте. В чемпионате-21/22 пробились в еврокубки. К тому моменту образовался привычный нам костяк – Рамсдэйл в воротах, Магальяес, Бен Уайт, Эдегор, Мартинелли, Сака.

В лондонцах уже видели претендентов на топ-5 – но недооценивали из-за молодых и совсем неопытных лидеров. В прошлом сезоне эта необстрелянная молодёжь перешла в новую весовую категорию – стала бороться за чемпионство, параллельно ещё и в еврокубках играла.

И в текущем сезоне «Арсенал» предстал окончательно сформировавшимся – как и сам Артета. Уже понятно, что для «канониров» это тренер на долгие годы. Со своими принципами и подобранным под них составом. Сам клуб – с чемпионскими амбициями, здоровой селекцией и топ-трансферами (Хаверц, Райс, Райя).

Предстоящий поединок – финальный экзамен от учителя

Особенно красивой история становится, если смотреть на матч через призму предыдущего сезона. Тогда «пушкари» Артеты впервые дерзнули столкнуть «Сити» Гвардиолы с трона. И долго свежести, дерзости хватало, чтобы идти на 1-м месте.

Но на финишной прямой Пеп преподал урок, который Артета не учил – у чемпиона должна быть соответствующая выдержка. «Небесно-голубые» весь сезон шли в погоне, ждали шанс. А «канониры» не выдержали новой для себя гонки и дали слабину весной. Вылетели из ЛЕ – тогда же потеряли очки с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном». Удержаться на вершине оставалось лишь за счёт победы в очном матче – но тогда-то и проявилась разница. «Сити» включил инстинкт киллера и разгромил лондонцев – 4:1.

Сейчас всё по-другому. Появилась вариативность в составе, подбор игроков во всех линиях устрашает. Борьба за титул ужесточилась – вернулся править «Ливерпуль». Но «Арсенал» уже и к этому готов, ведя бой на равных. В первом круге «канониры» обыграли «Сити» и поделили очки с мерсисайдцами. Во втором разобрались с командой Клоппа дома (3:1), дождались ничьи двух гигантов. К 30-му туру раслкад следующий – «Арсенал» лидирует с 64 очками, столько же у идущего вторым «Ливерпуля». «Сити» 3-й – но отстаёт лишь на 1 балл.

Если год назад уже в преддверии поединка в 33-м туре было ощущение, что «Арсеналу» не победить, то теперь лондонцы едут на «Этихад» играть с позиции силы.

Для по-прежнему слишком молодой команды и набирающегося опыта тренера это – финальный экзамен от собственных учителей. Гегемона-клуба и гения-тренера.

Как только Артета выйдет из тени, это будет главная дуэль АПЛ

Микель – давно уже самостоятельная тренерская единица. Прошёл множество испытаний, вывел свою команду в топ. Но «Арсенал» на всё новых и новых высотах сталкивается с недостатком опыта. Артета – не Клопп. У Юргена тоже сплошь молодёжь – но он сам ЛЧ уже выиграл и чемпионат брал.

Испанец развивается параллельно с Сака, Эдегором, Мартинелли, Магальяесом, Салиба. Для него самого четвертьфиналы ЛЧ , параллельная заруба с «Сити» и «Ливерпулем» впервые. Как год назад в новинку был сам факт чемпионской гонки.