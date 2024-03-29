Чемпионский бой в АПЛ, «золотой» матч в Бундеслиге. Клубный футбол врывается с топовыми играми

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сегодня, 13:36

Рассказываем, что посмотреть в выходные.

Кальцона реанимирует «Наполи», впереди – бой с четвертьфиналистом ЛЕ

Пара «Наполи» – «Барса» в 1/8 финала ЛЧ изначально воспринималась как столкновение кризисных коллективов. Но соперники выдали живое и интересное противостояние. Неаполитанцы вылетели. И ожидаемо – команда сталкивается с куда большими проблемами. Тут речь о поиске идентичности. В попытках заново её обрести тренером назначили Франческо Кальцону. Итальянец работал с Сарри и Спаллетти – важными людьми в истории «Наполи». При нём команда проиграла 1 раз в 7 матчах. Порадовали фанатов победой над «Юве» и ничьей с «Интером» в гостях.

Клуб снова в погоне за еврокубками, но на пути – «Аталанта», которая впереди на 2 очка. И с ней же предстоит играть. Бергамаски после отличного начала года забуксовали (4 игры без побед в Серии А), но дело в насыщенном графике (между поединками было 2-3 дня отдыха) и возвращении ЛЕ . При этом в еврокубке команда продвинулась до четвертьфинала. Сейчас у «Аталанты» было достаточно времени на отдых – ко встрече подойдут в почти оптимальном составе.

Тудору предстоит тушить пожар в «Лацио» – «Юве» подкидывает дров

Маурицио Сарри не вытерпел работы в римском клубе и ушёл. Специалист был недоволен проектом, влиянием президента «Лацио» Клаудио Лотито. Всё-таки это авторитарный менеджер, который не позволяет кому-то влиять на его работу. С уходом началась травля Чиро Иммобиле.

Игор Тудор уже работал в похожих, жарких условиях – тренировал «Марсель». Причём продуктивно. Теперь же нужно успокоить «Лацио». Еврокубков больше нет в календаре, надо возвращаться в топ-5 Серии А.

И тем сложнее, что начинать новый этап карьеры коучу предстоит матчем против «Юве». Туринцы в бешенстве – шансы на титул исчезли в момент, а сейчас команда теряет очки даже с аутсайдерами. «Наполи», «Аталанта» в пылу еврокубковой борьбы, «Дженоа» – ни в одном из этих матчей «Ювентус» не одержал победу. Уже откатились на окраину топ-3.

Матч, который раньше бы в Бундеслиге считали «золотым»

Столкновения «Баварии» и «Боруссии» ранее происходили именно в таком контексте: мюнхенцы – гегемон Бундеслиги, который не хочет упускать очередной титул, «Боруссия» – единственный клуб, который наиболее предметно обозначает претензии на чемпионство. Иногда эти матчи даже происходили в условиях, когда лидировали дортмундцы. Сейчас же это даже не поединок между участниками чемпионской гонки. Она, можно сказать, уже окончена. Дортмундцы – где-то на отшибе с 50 очками в активе, «Бавария» – вторая, причём отстаёт от «Байера» на 10 пунктов (сами набрали 60 баллов).

Посмотреть интересно даже просто из чувства ностальгии. Плюс «чёрно-жёлтые» могут стать очередным обидчиком мюнхенцев. В новом году они набрали ход и в 12 матчах во всех турнирах проиграли только раз. Интерес есть и с точки зрения распределения медалей. Годом ранее такой импульс помог «шмелям» ворваться в топ-3. Сейчас отставание от «Штутгарта» составляет 6 очков, ошибиться нельзя.

Мусаев летит в пекло чемпионской гонки

В тысячах километров от разборок в европейских топ-чемпионатах проходят разборки, которые русскому сердцу куда ближе. Галицкий саморучно прервал погоню «Краснодара» за «Зенитом». Решил, что утопичная идея важнее, чем чемпионство – и отправил Владимира Ивича в отставку.

Владелец клуба решил попробовать оживить фирменный стиль возвращением Мурада Мусаева. Он с «быками» показывал отличный результат, мирил витиеватый футбол с необходимостью результатов.

Но сейчас перед специалистом куда больше препятствий. Задача бороться с «Зенитом» никуда не уходит – но для внедрения своего стиля не было ни времени, ни полноценного сбора. А от болельщиков после необоснованной отставки серба ещё будет тянуться негатив.

И противостоит «быкам» раскалённый «Локомотив». Который проиграл в дерби с «Динамо», потерял очки с «Сочи». Вылетел в Путь регионов Кубка от «Балтики». Галактионову пора найти для «красно-зелёных» правильные рельсы, домашние стены в помощь.

Матч учителя и ученика интереснее столкновения Гвардиола-Клопп

По влиянию на расклады в топ-3 АПЛ эта вывеска так же важна, как матч «Сити» – «Ливерпуль». Конкретно в этой части любовно-чемпионского треугольника дополнительная интрига – противостояние учителя и ученика. Артета давно выпорхнул из-под крыла Гвардиолы. Всё это время оттачивал собственный почерк, растил молодёжь, которая собралась в «Арсенале».

И всё это, чтобы встать в один ряд с лучшими тренерами чемпионата, включиться в борьбу за титул. «Канониры» лидеры в таблице после ничьей «горожан» и мерсисайдцев. Но глобально это ничего не значит, разница между 1-й и 3-й строчкой – всего один балл.

И у «Сити» есть всё, чтобы вырваться вперёд. Есть здоровый Де Брюйне, выросший Фоден, лучшие игроки в центре поля, реактивные фланги. И опыт в самом пекле, из которого выбирались победителями.

Год назад уже было что-то подобное – тогда большой и грозный «Сити» окончательно разбил мечты молодых и дерзких «канониров» в 33-м туре. Теперь лондонцы ещё выросли, подкачались – и готовы на такой стадии общаться с «горожанами» на равных.

И интересная деталь: по итогам этого матча в лидеры может вырваться не «Арсенал» и не «Сити» – участники главного боя. А «Ливерпуль» – третья сторона. Сыграют себе спокойно с «Брайтоном», отберут 3 очка и вернутся в лидеры, если конкуренты сыграют вничью.